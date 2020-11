Mann skutt i hodet med luftvåpen

Ifølge politiet er mannen oppegående etter hendelsen ved et hotell i Oslo

Natt til torsdag melder Oslo-politiet at de har rykket ut til et hotell i Oslo etter melding om at en mann blødde fra hodet etter en voldsepisode.

– De involverte opplyser at mannen har blitt skutt i hodet med et luftvåpen. Han blør litt, men er bevisst og snakker med politiet, skriver politiet på Twitter.

Ifølge politiet har de snakket med flere personer på stedet for å finne ut hva som har skjedd. Mannen er oppegående, og blir behandlet av ambulanse.