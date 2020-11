De som egentlig teller

Det tok ikke lang tid før Donald Trump gikk på talerstolen i det Hvite Hus for å erklære seg selv som vinner på valgnatten. Mens vi journalister sto langs veggen og fulgte med på talen på mobilene våre, fortsatte valgmedarbeiderne i Milwaukee å telle stemmer. Amerikanske nyhetsankere og kommentatorer sto sjokkert tilbake mens de konstaterte at en amerikansk president hadde erklært seg selv som valgvinner før alle stemmene var talt opp. Inne i Central Count fortsatte de bare å telle. Like rolig som før.

Hemmelig våpen

Wisconsin var en av delstatene som ikke kunne begynne å telle opp forhåndsstemmer før valgdagen, til stor frustrasjon for sjefen for Milwaukees valgkommisjon Claire Woodall-Vogg og de andre som ledet arbeidet med opptellingen. Men de hadde et hemmelig våpen. En stor kontorbygning i sentrum av byen de kalte for Central Count, der alle forhåndsstemmene skulle telles opp av hundrevis av valgmedarbeidere.

Helt fra klokken syv om morgenen satt de der og sorterte stemmer, matet dem inn i tellemaskiner og gjorde seg klare til å rapportere resultatet. Men lovverket sier også at resultatet ikke kan rapporteres fortløpende, så de måtte vente helt til alle stemmene var talt opp. Derfor viste alle valgkart fra Wisconsin en ledelse til Trump nesten hele kvelden, fordi stemmene fra delstatens største by manglet.

Jeg ankom Central Count litt før klokken 19 lokal tid. Den opprinnelige planen min var å dra til en republikansk valgvake i byen Sheboygan. Jeg hadde fått et hyggelig svar fra lederen av det lokale partilaget som sa at de gjerne ville la meg filme under arrangementet, og intervjue noen av de 50 til 60 Trump-tilhengerne som hadde møtt opp. Men jeg skjønte fort at det var opptellingen av stemmene, ikke en valgvake, som kom til å bli det viktigste i kveld. Så jeg meldte avbud, og ble igjen på Central Count resten av natten.

Landets skjebne i hendene

En av de første jeg traff der inne var Jeff. Han hadde jobbet med valg i Milwaukee siden 1992, og ga meg en kjapp oversikt over hva som var i vente. De hadde allerede talt opp 102.000 stemmer. Det var mer enn han noensinne hadde sett i i et presidentvalg i sine 28 år som valgmedarbeider. Fortsatt gjensto det nesten 70 000 stemmer å telle. Men han fortalte at de hadde gjort store fremskritt, og han trodde de kunne være ferdige innen klokken tre på natten. Med alle stemmene inne fra Milwaukee ville vi få vite mye om hvem som lå an til å vinne Wisconsin.

Da klokken ble 20 stengte valglokalene, og Claire Woodall-Vogg tok ordet for å be alle i salen huske at de ikke hadde lov til å diskutere resultatet med familier og venner. Uansett hvor mange meldinger de måtte få.

Hadde de hatt tilgang på nyheter ville de sett at president Donald Trump var i ferd med å vinne Florida, og at valget kom til å stå om vippestatene i Midtvesten som Wisconsin, slik mange hadde spådd på forhånd. Det var litt absurd å se folk som bokstavelig talt holdt landets skjebne i hendene, men som ikke visste hva som foregikk utenfor dørene.

Deretter fulgte det mye venting. Valgmedarbeiderne fikk beskjed om at de kunne gå hjem hvis de ville. Det var blitt sent. Men mange ble igjen, de ville sørge for at alle stemmene ble ferdig behandlet innen solen gikk opp.

Maskininspeksjon

Like etter klokken tre på natten var Woodall-Vogg klar til å avlevere resultatet. Vi journalister fulgte henne rundt i lokalet mens hun gikk fra maskin til maskin, og passet på at alt var i orden. Så gikk hun ut av lokalet med en stor konvolutt, etterfulgt av to politimenn. Idet de gikk inn i heisen ble vi stående igjen utenfor. Dørene lukket seg, og det ble stille i noen sekunder før en kameramann utbrøt:

– Hvor er trappene?

Vi skyndte oss ned fire etasjer, og rakk akkurat å komme oss ut på fortauet i det Woodall-Vogg satte seg inn i en politibil, som kjørte av gårde til rettshuset der hun skulle overlevere stemmene.

Dermed var det ikke mer å gjøre for oss enn å pakke sammen og forlate Central Count. Tilbake på hotellet ventet jeg spent på å høre resultatet. For fire år siden vant Donald Trump Wisconsin med litt under 23.000 stemmer. Mye av grunnen var sviktende oppslutning for Hillary Clinton i Milwaukee. Hun fikk 289.000 stemmer, 40.000 færre enn Obama i 2012.

Men storbyen innfridde for Biden. Han fikk 317.000 stemmer, og dermed tok han ledelsen i Wisconsin. Neste dag kunne myndighetene fortelle at alle stemmene hadde blitt talt opp, og Bidens ledelse var på 20.000 stemmer. Nesten like mye som Trumps seiersmargin for fire år siden.

Konspirasjonsteoriene florerte fra presidenten og tilhengerne hans om at demokratene hadde «funnet» nye stemmer i Wisconsin og andre delstater i Midtvesten. Men jeg og alle de andre som var i Central Count på valgnatten så at det var ikke noe valgjuks som foregikk. Kun dedikerte valgmedarbeidere som klarte å telle 169.000 forhåndsstemmer på 20 timer.