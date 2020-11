Ohi sprudler før Arsenal-duell - gleder seg til å møte forbildet

Med seks poeng på to kamper har Molde fått en drømmestart på gruppespillet i Europa League. Et perfekt utgangspunkt før neste oppgave: Arsenal på Emirates Stadium.

– Det er helt vilt og nesten ubeskrivelig. Det blir bare så gøy. Vi skal opp på Emirates, spille med lave skuldre, nyte øyeblikket og bare vise oss fram fra vår beste side. Vi skal vise at den norske ligaen ikke er så dårlig som alle skal ha det til, sier en strålende fornøyd Ohi til TV 2 utenfor spillerhotellet i London.

Molde-spissen har vært en av de viktigste bidragsyterne til Moldes suksess i Europa så langt denne sesongen. 26-åringen ble matchvinner både mot Dundalk og mot Rapid Wien. Nå venter favorittklubben.

– Er dette den største enkeltkampen i din karriere?

– Uten tvil. Ettersom jeg er Arsenal-fan i tillegg blir det selvfølgelig et utrolig stort øyeblikk for meg. Bare det å oppleve å spille Europa League, det er ikke mange norske spillere som får oppleve det heller. Så alt i alt er dette utrolig stort for hele laget, forklarer spissen.

Møter forbildet

På motsatt banehalvdel i kveld står også Ohis aller største forbildet. Storscoreren og verdensstjernen Pierre-Emerick Aubameyang.

– Jeg ser opp til ham. En fantastisk spiss og en av verdens beste etter min mening. Jeg er ganske sikker på at han kommer til å score om han spiller, så jeg får prøve å score ett mål mer, humrer 26-åringen.

– Så, hvilken drakt er det du prøver å fiske med deg etter kampen i kveld?

– Må du spørre? Du vet, ler Ohi, før han fortsetter:

– Det er Aubameyang, uten tvil. Jeg har sagt til gutta at det er bare å holde seg unna, det er ikke vits i å nærme seg Aubameyang. Den drakta er min, så jeg håper han har lyst til å gi meg den, sier han lattermildt.

– Skal gjøre Norge stolte

Selv om laget på motsatt banehalvdel er et av de beste lagene i Europa, har ikke Molde noen planer om å reise til Emirates for å være statister.

– Vi vil ut der å prøve å ta tak i ballen. Så har vi sett tidligere at det kan være vanskelig, men det er det vi ønsker. Vi får se hvor gode vi kan være mot en sånn motstander. Det er en skikkelig fin test. Vi møter det aller høyeste nivået, og jeg gleder meg til å se hvor vi står mot et sånt lag, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2, og får støtte av sin Europa-toppscorer.

– Det er ikke noe å stresse over eller være redd for. Motstanderen vår er Arsenal, og selv om det er et stort lag med et stort navn, er det bare enda en motstander. Vi må tørre å spille vår fotball, for det er da vi er best. Vi kan ikke bare legge oss ned og ta imot, da blir vi knust, sier han, og fortsetter entusiastisk:

– Vi skal spille Molde-fotball, og så skal vi gjøre Norge stolte og få norsk fotball på kartet.

– Du, hvordan feirer egentlig Ohi en scoring på Emirates, om det skjer?

– Ha-ha, godt spørsmål. Jeg har tenkt på det i hodet, og jeg vet ikke. Jeg tror jeg bare hadde løpt rundt og hoppet. Jeg er ikke sikker, altså. Om det blir mål må jeg bare ta det på instinktet, avslutter den energiske Molde-angriperen med sitt sedvanlige smil om munnen.

Se Arsenal - Molde på TV 2 Zebra og Sumo fra klokken 20.30.