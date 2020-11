Haalands spinnville tall: – Nesten så du tror det er noe feil med listen

Erling Braut Haaland har bare spilt elleve kamper i Champions League, men til gjengjeld står han nå med 14 mål (!) i turneringen.

Disse tallene gjør nordmannen historisk, for ingen har brukt færre kamper på å nå 14 mål i Europas gjeveste klubbturnering. Tottenhams superspiss Harry Kane hadde «rekorden» før, men han måtte ha 17 kamper.

Necesitaron menos partidos para marcar sus primeros 14 goles en Champions League #UCL:



11 HÅLAND 👀

17 Harry Kane

18 Van Nistelrooy

19 Shevchenko y Soldado

....

22 Lewandowski, Neymar y Luis Suárez

...

24 Drogba y Mbappé

...

28 Messi y Benzema

...

32 Raúl

...

51 Cristiano pic.twitter.com/hJUzlQOjDM — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 4, 2020

– Den listen sier alt. Han er 20 år, det desidert største spisstalentet i verden, scorer på bestilling og kunne scoret enda flere. Han er alltid påskrudd i jakten etter nye mål, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det er nesten så du tror det er noe feil med den listen, at noen driver gjøn med oss. Denne listen stemmer visstnok, og det gjør denne kvelden enda mer vill for Erling Braut Haaland. Vi er ikke lenger overrasket over at han scorer to mål i Champions League. Vi er rett og slett blitt vant til det, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Til sammenligning brukte Robert Lewandowski, Neymar og Luis Suárez alle 22 kamper, mens Lionel Messi scoret sitt 14. mål i kamp nummer 28. Cristiano Ronaldo måtte ha 51 kamper, viser statistikkguruen MisterChip.

Etterlyser bedre service

TV 2s fotballeksperter mener Haaland kunne stått med enda flere mål dersom han hadde fått bedre service mot Club Brugge onsdag kveld.

– Egentlig burde han scoret enda flere med bedre service. Laget spilte veldig bra, men manglet bittelitt på å sette ham opp oftere i favorittposisjonen. Han er nær ved å bli spilt fri alene med keeper mange ganger, sier Stamsø-Møller.

– Han er alltid med der det skjer. Han har en væremåte som gir troen på at han vil fortsette å score mange mål. Han er den mest effektive superspissen, han er den som får mest ut av sjansene sine. Får han ballen oftere alene med keeper, kommer han til å score enda flere. Jeg tror trener Lucien Favre snakker med dem rundt om å spille ballen til Erling der han er best, for han er så skrubbsulten, sier Stamsø-Møller.

– Han er så utrolig god på å unngå å løpe i offside. En spiller som er så hissig på grøten bak motstanderne forsvar løper en del i offisde, men ikke Haaland. Han er så ufattelig flink til å time løpene sine, og med litt mer presisjon bak en del av pasningene ville han vært fri enda flere ganger. Da kunne det fort blitt enda flere mål, sier Jesper Mathisen.

I alle turneringer denne sesongen har Haaland ti mål på ti kamper. Siden overgangen fra RB Salzburg til Dortmund i januar har den tidligere Bryne- og Molde-spissen vanvittige 26 fulltreffere på 28 kamper.

Ekspertens toppscorerfavoritt

Etter tre kamper troner Haaland øverst på toppscorerlisten i Champions League med fire fulltreffere. Nordmannen deler imidlertid tronen med Diogo Jota (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United) og Álvaro Morata (Juventus).

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen holder Haaland som favoritt til å ende opp som toppscorer i Champions League denne sesongen.

– Jeg snakket før Champions League startet om at Robert Lewandowski var favoritt og Haaland nummer to, men nå er Haaland favoritt. Haaland skal møte Club Brugge én gang til, og jeg tror han også scorer mot de andre lagene i gruppen. Zenit St. Petersburg og Lazio er ikke fantastisk gode, så han putter flere i gruppespillet, sier Mathisen, og fortsetter:

– Med dette laget og de klarer å beholde gjengen og ha de viktigste spillerne skadefri, tror jeg Dortmund kan gå veldig, veldig langt.

Simen Stamsø-Møller tar ikke like mye av etter Haalands målskred.

– Jeg vil nevne Lionel Messi og Cristiano Ronaldo. Det er lett å stoppe opp på Lewandowski og Haaland, men de to egentlig største vil ha et ord med i laget. Men ingen blir overrasket hvis Haaland blir toppscorer, sier han.

Lørdag kveld venter Bayern München på hjemmebane for Dortmund, før landskamper mot Israel, Romania og Østerrike står for tur for Norge.