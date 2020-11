Denne Solskjær-statistikken slår knockout på Klopp

Se Everton - Manchester United fra kl.12.45 på TV 2 Sport Premium og Sumo.

Det viser sammenligningen av de to managernes første 100 kamper ved roret for sine respektive toppklubber.

Klopp overtok det mange vil hevde var en langt svakere Liverpool-tropp tilbake i oktober 2015. Tyskeren vant nøyaktig halvparten av de 100 første kampene på Merseyside (50 kamper). Ole Gunnar Solskjær innledet sin epoke som manager i desember for to år siden. Nordmannen rundet 100 kamper ved roret søndag kveld. Fasit er at 55 av dem endte med seier.

Det gir en seiersrate på 56 prosent på 100 kamper, mot Klopps 50. Altså opplevde Solskjær flere triumfer enn tyskeren i løpet av sine 100 første forsøk i Manchester.

Likevel kjenner kristiansunderen mer på presset enn noen gang. Klopp opplevde riktig nok også at deler av fansen fremsto kritisk mot ham den gang, men aldri noen form for krav om sparking eller fratredelse.

Totalt passerte Solskjær milepælen med 24 tap på de første 100 forsøkene (55-21-24). Klopps Liverpool spilte 29 kamper uavgjort, mens 21 kamper endte med tap (50-29-21). Han sanket flere poeng enn nordmannen i Premier League (125 mot 113), men det er den eneste av de sentrale parameterne han endte foran Solskjær på.

Senere har Klopp som kjent hentet både Mesterliga- og Premier League-pokalen tilbake til troféskapet på Anfield.

SLET I STARTEN: Jürgen Klopp er blitt Liverpools frelser, men han startet svakere enn Solskjær i sin tid. Foto: Oli Scarff

Solskjærs United-lag scoret på sin side flere mål (186 mot 182) på de første 100 kampene enn Klopps utvalgte, samtidig som de har holdt tett ved flere anledninger (104 baklengsmål mot Klopps 108). Totalt over alle turneringer tok Solskjær også langt flere poeng (188 mot 150).

Likevel fremstår de to managernes historier svært forskjellige. Der Liverpool-eierne Fenway Sports Group (FSG) ga Klopp tid til å bygge seg opp til å kjempe om de store titlene noen år senere, blåser det på ny opp til storm rundt Solskjær med gryende misnøye etter ferske tap for Arsenal og Istanbul Basaksehir i henholdsvis Premier League og Mesterligaen.

Ifølge Manchester Evening News har United kontaktet representanter for arbeidsledige Mauricio Pochettino, men den meldingen ble raskt tilbakevist at blant andre Sky Sports og The Athletic.

Thorstvedt: - Han bør få mer tid

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt gir Solskjær karakteren "godkjent" etter de første 100 kampene i sjefsstolen.

– Jeg vil gi ham stempelet godkjent. Hans tid har vært preget av voldsomme svingninger, men han fikk laget inn i topp fire forrige sesong. Det var viktig. Men trofeer er viktige for Manchester United, som er vant med å sette sånne i skapet. Han hadde muligheten med tre semifinaler forrige sesong, men misset på alle. Solskjær har også, på tross av mye sutring fra fansen nå i siste vindu, vært flink i transfermarkedet og truffet på kjøpene, sier Thorstvedt.

SPARKET MED STERKERE RESULTATER: José Mourinho hadde større vinnerprosent enn den Solskjær passerte 100 kamper med forrige helg. Foto: Carl Recine

Den gamle keeperlegenden stusser imidlertid på sammenligningen med rival Jürgen Klopp.

– Bør Solskjær få tid, på samme måte som Klopp fikk det?

– Ja, det er ingen grunn til å sparke ham nå. Men hvorfor sammenligne med Liverpool? Forutsetningene deres var ikke like. Liverpool var jo omtrent i en eksistensiell krise og hadde ikke vunnet ligaen på 29 år, sier Thorstvedt om tallene de to imellom.

Svakere enn forgjengerne

Thorstvedt mener det er langt mer hensiktsmessig å se Solskjær opp mot sin forgjenger Jose Mourinho.

– Manchester United hadde blitt nr to i ligaen bare seks måneder før Solskjær kom inn, minner Thorstvedt om. Er det ikke mer relevant å sammenligne ham med Jose Mourinho? Da er vi i samme klubb, med omtrent like forutsetninger.

KAN BLI DEN FEMTE: Ole Gunnar Solskjær kan bli erstattet av Mauricio Pochettino dersom laget taper for Everton. I så fall blir portugiseren klubbens femte permanente manager siden Alex Ferguson ga seg i 2013. Foto: Ian Kington

De tallene ser ikke like bra ut for nordmannen. Mourinho, nå manager i Tottenham, hadde en vinnerrate på 62 prosent på Old Trafford og tok samtidig flere poeng i snitt per kamp. Portugiseren tok også tre pokaler, mot Solskjærs null.

José Mourinho signerte i sin tid ny kontrakt kort tid etter at han rundet 100 kamper for klubben. Da sto han med 62 seire, 23 uavgjort og 15 tap som leder. Deretter vant klubben kun 22 av 44 neste kampene, og kun seks av de siste 18 før det ble kroken på døren 18. desember 2018.

Portugiserens forgjenger Louis Van Gaal vant for øvrig 52 av sine første 100 kamper, mot Solskjærs 55, før nederlenderen opplevde å bli sparket tre kamper senere, til tross for et trofé og seier i FA-cupen.

– Kan bli sparket ved tap

Ekspertkollega Brede Hangeland mener det er sannsynlig at Solskjær nå må vinne helgens kamp mot Everton hvis han skal beholde jobben.

– Han er veldig presset nå etter to svake resultater og forsvarsspill som ligner juniornivå i Champions League. Så det kan være at Solskjær må vinne mot Everton for å beholde jobben, men det har han jo gjort før i tilsvarende situasjoner, sier Hangeland.

Ved tap er United imidlertid på 17. plass i ligaen. Da er spørsmålet hvor lenge klubben kan forsvare sin trener utad, selv om Thorstvedt understreker at giljotinen mer eller mindre har vært permanent ved Solskjærs side.

– Solskjær lever alltid med sverdet hengende over seg. Og det tror jeg han lever greit med. Han må ikke bry seg, og konsentrere seg om laget. At han får sparken til slutt er jo overveiende sannsynlig – det skjer med omtrent alle. Men at han har kunnskapen og spillerne til å få laget godt oppover tabellen, er jeg overbevist om. Men ligger de på nedre halvdel til jul, tror jeg han ryker, sier Thorstvedt.

Se Everton - Manchester United fra kl.12.45 på TV 2 Sport Premium og Sumo.