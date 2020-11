Brasiliansk ulykkesfugl laget to straffer og ble utvist i Chelsea-storseier

Se videosammendrag øverst!

Chelsea-Rennes 3-0

Lynet slår aldri ned to ganger på samme sted.

I hvert fall heter det seg så ifølge mytene og ordtaket.

Men for Rennes-forsvarerer Dalbert Henrique Chagas Estevão - oftest omtalt bare som Dalbert - kan det være vanskelig å tro på akkurat i kveld.

Brasilianeren opplevde nemlig en marerittomgang på Stamford Bridge, da han to ganger på en omgang - med kun få meters mellomrom mellom de to situasjonene - opplevde å bli maksimalt straffet i egen boks.

Først feilvurderte han da Timo Werner stormet inn i boksen og la tyskeren i bakken rundt åtte minutter ut i oppgjøret. Fasiten ble gult kort for ham selv og straffespark til Chelsea.

Fra elleve meter var samme Werner iskald, mens Dalbert og lagkameratene hadde fått en tung start på en vanskelig bortekamp i Champions League-gruppe E.

Vondt ble til verre - straffet nådeløst av VAR

Under en halvtime senere skulle vondt imidlertid gå til verre, for nok en gang var 27-åringen fra Brasil involvert da kampleder Felix Zwayer til slutt endte opp med å dømme kampens andre straffespark.

Situasjonen skjedde noen meter lengre inn mot midten av Rennes-feltet enn den forrige, og denne gangen var det et skudd fra Tammy Abraham som ble blokkert av Dalbert. Først ble det ikke dømt noe, men etter å fått en beskjed på øret og etter å ha studert bildene nærmere på sin monitor langs Stamford Bridge-gresset, konkluderte Zwayer med straffespark på ny.

STRAFFE NUMMER TO: Ifølge Opta er brasilianeren den fjerde spilleren de siste 15 sesongene i Champions League som har laget to straffespark i samme kamp. Forrige mann var Valencias Mouctar Diakaby mot Atalanta i mars i år. Foto: Dylan Martinez/AFP

Skuddet ble blokkert av Dalberts lår, og spratt deretter opp i armene på ham, samtlige i gjestenes leir var oppgitte, men straffespark ble det likefullt.

Og som om ikke det var nok? Nok en gang gikk også tyskeren til sin lomme for å forære Dalbert det gule kortet. Dermed var brasilianerens aften over allerede før lagene gikk til pause i Vest-London.

– Er det straffe? Jeg ser at han har den i en unaturlig posisjon, men hvis det er på egen fot og så opp så trodde jeg at det skulle veldig mye til. Når du får rødt kort på toppen av det, så er det jo en håpløs kveld, sier Simen Stamsø-Møller i TV 2s Champions League-oppsummeringsprogram Målshow onsdag kveld.

Werner lot seg ikke affisere av Dalberts misære, og var minst like iskald som ved den første anledningen. Tyskeren dunket inn 2-0 og hadde dermed kopiert hendelsen fra rundt halvtimen tidligere i oppgjøret.

En dommer som er vant til overskrifter

Det var for øvrig ikke første gang Zwayer havnet i begivenhetenes sentrum i forbindelse med en VAR-avgjørelse. Han dømte hands-straffespark til Juventus i sommer da en Lyon-spiller ble truffet i muren, han unnlot å gi Bayern et straffespark de mente de skulle hatt i den tyske cupfinalen i 2018 og var også involvert i VAR-dramatikk da nettopp Chelsea spilte 2-2 mot Valencia i forrige sesongs Champions League.

Zwayers mest kjente hendelse er nok imidlertid fra 2016, da han valgte å ta lagene av banen under en kamp mellom Borussia Dortmund og Bayer Leverkusen da sistnevntes trener nektet å godta en avgjørelse dommeren hadde foretatt.

Chelsea topper gruppen

Uten Dalbert i de bakre rekker ble det ytterligere ett baklengsmål i 2. omgang for franskmennene. Reece James viste fram innleggsfoten og foret Abraham etter 50 minutter, og dermed endte det 3-0.

Med det sørget også Chelsea-keeper Eduoard Mendy - som ble hentet fra nettopp Rennes i høst - for at den utrolige rekken av målløse kamper fortsetter. Senegaleseren har nå holdt nullen i seks kamper på rad, og har kun en baklengs i debuten mot Tottenham i ligacupen å se tilbake på.

Frank Lampards stjernespekkede mannskap har sju poeng etter tre kamper - det samme som et Sevilla som snudde 0-2 til 3-2 hjemme mot Krasnodar. Rennes og russerne står begge med ett poeng etter tre kamper.

Med det endte kvelden med et sportslig positivt utfall for et Chelsea-lag som tidligere onsdag måtte se at Kai Havertz testet positivt på covid-19. Tyskeren stod dermed selvsagt også over onsdagens kamp.

Premier League-sjuer Chelsea møter Sheffield United i ligaen lørdag i sin siste kamp før landslagspausen.