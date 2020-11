Marerittkveld for PSG: straffebom, to utvisninger og tap

RB Leipzig - Paris Saint-Germain 2-1 (1-1)

Et Paris Saint-Germain uten flere av sine største stjerner som Neymar og Kylian Mbappé fikk flere utfordringer i oppgjøret mot RB Leipzig i tredje kamp i gruppespillet.

Ángel Di María sendte franskmennene i ledelsen etter seks minutter, men etter det gikk det nedover for PSG.

Etter å ha scoret det første målet bommet Di María på straffe etter kvarteret spilt, før Christopher Nkunku utlignet for RB Leipzig like før pause.

Drøyt ti minutter etter hvilen sendte Emil Forsberg tyskerne i ledelsen, og PSG lå under, men med rikelig med tid på klokken til å snu kampen. Men da Idrissa Gana fikk sitt andre gule kort for kvelden 20 minutter før slutt, ble det for tøft for PSG.

RB Leipzig klarte riktignok ikke å få helt kontroll på kampen, selv med en mann mer på banen og PSG presset på for utligning i sluttminuttene.

– Mister hodet totalt



Fire minutter på overtid fikk nok en PSG-spiller sitt andre gule for kvelden, denne gang Presnel Kimpembe.

– De hadde en dårlig kamp mot Manchester United, og i denne kampen mot Leipzig så de bra ut og ting så lyst ut, selv uten Mbappé og Neymar. Så klapper de sammen som bare PSG kan gjøre enkelte ganger, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller og legger til:

– De manglet Neymar og Mbappé i den ene enden i denne kampen og kommer til å mangle viktige spillere i den andre enden i neste. Idrissa Gana er en viktig balansespiller. Presnel Kimpembe er landslagsspiller for Frankrike og mister hodet totalt, og er ute i neste kamp som er veldig viktig. Det er ikke så mange lyspunkt her, det eneste er at de kanskje får igjen disse stjernene fremover og at det holder. Men de må få til noe spesielt nå PSG for å ta seg videre.

PSG står med tre poeng etter tre kamper. De poengene kom etter seieren over Basaksehir, men ellers har det blitt tap for Manchester United og nå RB Leipzig.

Det betyr at PSG ligger på tredjeplass i gruppen. RB Leipzig klatrer til en andreplass med seks poeng - like mange poeng som Manchester United på topp. Basaksehir ligger sist, men fikk sin første seier mot Ole Gunnar Solskjærs menn tidligere onsdag kveld.

Alexander Sørloth var på benken for Leipzig, men fikk ikke spilletid onsdag.