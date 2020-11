Slik svarte Solskjær på spørsmål om egen fremtid

Se sammendrag øverst!

Istanbul Basaksehir - Manchester United 2-1

Manchester United gikk på sitt første tap i Champions League denne høsten da gruppejumbo Istanbul Basaksehir ble for sterke på tyrkisk jord.

Særlig det første målet - der 35 år gamle Demba Ba ble gitt en hel banehalvdel å regjere på av et på grensen til komisk naivt forsvarsspill - står igjen som et grufullt eksempel på hvor svake de røde djevlene fremstod tidvis før hvilen onsdag kveld.

– Når du gir bort enkle mål, er det veldig skuffende. For vi vet hvor vanskelig det er å skape mål og sjanser. Vi får en god respons, et fint mål av Anthony, og vi trodde vi kunne sette dem mer under press i andre omgang. Men vi skapte ikke nok. Prestasjonen var ikke god nok mot et lag som løp og jobbet og utnyttet oss på kontringer, sa Ole Gunnar Solskjær til pressen etter kampslutt.

Solskjær fikk også spørsmål om egen fremtid som manager, men skal ha valgt å le bort akkurat det.

– Jeg avstår fra å kommentere en sånn ting. Det er selvsagt tidlig og meninger er der ute hele tiden. Du må holde deg sterk, sa Solskjær ifølge sjefsskribenten rundt Manchester United i Manchester Evening News, Samuel Luckhurst.

Solskjaer on whether he fears for his job: '(Laughs) I decline to comment on such a thing. Of course it's early on and opinions are out there all the time. You've got to stay strong.' #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) November 4, 2020

– Vi forsvarte oss ikke godt nok. Det første målet er utilgivelig. Det andre var vi ikke organisert nok til kunne presse og vinne ballen tilbake. Det er to tøffe mål å gi bort, og vi hadde ikke nok å komme tilbake med i andre omgang. Vi kastet alt inn, men vi klarte ikke å bryte dem ned. Det setter oss mye tilbake, sa også Solskjær.

United-journalist: – Solskjær risikerer sin fremtid

Sjefsskribentenen i lokalavisen som følger klubben tettere enn de fleste er ikke av det nådige slaget onsdag kveld. I sin omtale av kampen skriver han «Ole Gunnar Solskjær risikerer sin fremtid i Manchester United etter tvilsomme avgjørelser». Med andre ord: Nordmannens jobb er i fare.

Han påpeker blant annet at Nemanja Matic nok en gang - to år etter at han i José Mourinhos siste dager som manager på Old Trafford - brukes som nødløsning på stopperplass og at United har sluppet inn 16 mål på ni kamper.

Det å bruke Harry Maguire som spiss mot slutten for å jakte mål, faller heller ikke i god jord, og det faktum at onsdagens Istanbul-lag inneholdt spillere som Rafael, Martin Skrtel og nevnte Ba - alle avskiltet i Premier League for flere år siden - slipper heller ikke unna journalistens krasse penn.

– En realitetsssjekk. Det er ikke enkelt å være positiv

1-2-nederlaget var langt ifra den vitamininnsprøytingen nordmannen og hans lag trengte i en tøff uke, der tap mot Arsenal i helgen gjorde at de ligger på 15. plass i Premier League og der topplaget Everton venter borte på lørdag.

– Du får en realitetsssjekk når du spiller en fotballkamp her. Du kan ikke bare møte opp og hente tre poeng i Champions League. Vi spilte mot mange gode individualister i et godt lag, som var godt organisert. Vi var ikke gode nok. Det er ikke enkelt å være positiv. Ikke når du spiller som dette, sier nordmannen.

TV 2-ekspert: – Amatørmessig

Sent onsdag kveld var også TV 2s eksperter nådeløse overfor forsvarsspillet til Manchester United, spesielt da 1-0-scoringen til Demba Ba var et faktum.

– Barnefeil. Noe av det første du lærer når du skal ut å spille på litt større bane, er å passe på han som «står og fisker». Det er helt ufattelig at ingen av spillerne ser denne faren. Han har vært på banen hele tiden i en kjempeoransje drakt. Det er umulig ikke å klare å se det, men det kunststykket klarte United, sa Jesper Mathisen i programmet Målshow som oppsummerte hele Champions League-runden.

Ekspertkollega Simen Stamsø-Møller mente det ikke bare er spillerne som må ta skylden. Han påpeker også det faktum at det normalt sett ville vært lettere å vise forståelse for at noe som dette kunne skjedd.

– Bortekamp i Tyrkia, med folk på tribunen, da skjønner jeg at det kan skje. For da hører man ikke hverandre. Men her er det ingen. Det er en enkel beskjed. Det er fra spillerne, men det kan også komme fra siden. Det ser så dumt ut. Jeg har aldri sett maken til amatørmessig forsvarsspill etter en corner de har selv, sa TV 2s ekspert.

Tapet betyr at den solide starten Manchester United hadde fått i Champions League, med seire mot både PSG og RB Leipzig, fikk seg en solid knekk. De leder fremdeles gruppen, men skal møte begge de to lagene i sine to siste kamper.

Se sammendrag av kampen øverst!