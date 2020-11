Frode Kippe (42) med comeback i LSK-seier

Sogndal - Lillestrøm 0-1 (0-1)

Se høydepunktene fra kampen i vinduet øverst!



Frode Kippe kom inn helt på tampen for å hjelpe Lillestrøm å sikre seieren over Sogndal. Det gikk etter planen. Kippe fikk totalt seks minutter på banen.

Stopperbautaen la opp som fotballspiller etter forrige sesong, og spilte sin siste offisielle kamp for Lillestrøm mot Start 11. desember i fjor.

Lillestrøm informerte tidligere denne uken at Kippe tar permisjon fra jobben som spillerutvikler for å bidra som spiller resten av året. Dette på grunn av skadeproblemer i forsvaret.

– Jeg skal bidra med det jeg kan den siste måneden her i tilfelle det skulle skje noe på slutten av sesongen. Jeg skal være med å trene, være tilgjengelig - og fyre opp gutta godt for å få det opprykket. Det er viktig for klubben. Så håper jeg at jeg ikke skal spille alt for mye, sa Kippe i en pressemelding da nyheten ble kjent tirsdag.

Spille måtte han altså kun én dag senere mot Sogndal onsdag. Kampen endte i tre svært viktige poeng til Lillestrøm som nå ligger på andreplass i Obosligaen med 48 poeng, fire poeng bak tabelleder Tromsø.

Kaan Kairinen scoret kampens eneste mål. Det kom allerede etter åtte minutter på Fosshaugane Campus.

– Jeg hadde savnet det litt. Jeg fikk adrenalin og kick da jeg kom inn, og det var gøy. Å komme inn og krige i boksen passer meg veldig, veldig fint, sier Kippe til Eurosport etter kampen.