Haaland med to nye Champions League-mål: – For en karriere han har foran seg

Erling Braut Haaland (20) fortsetter å bøtte inn mål for Dortmund. Mot Club Brugge ble det to nye fulltreffere for nordmannen.

Club Brugge - Dortmund 0-3

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Eventyret Erling Braut Haaland fortsetter.

Etter å ha mistet lørdagens ligakamp mot Arminia Bielefeld med en kneskade, var Haaland tilbake fra start med to nye mål i 3-0-seieren borte mot Club Brugge i Champions League onsdag.

Først satte han inn 2-0 på en retur etter et hjørnespark, før økte ledelsen til 3-0 etter å ha blitt satt opp på åpent mål av Thomas Meunier.

– Det var en god kveld og tre viktige poeng. Vi visste at Brugge ønsker å spille fotball, så vi presset dem høyt. Jeg følte vi lyktes med det, og vi viste at vi er et bedre lag. Det var en god og viktig seier, sier Haaland.

Haaland står nå med 14 mål på sine elleve Champions League-kamper. Aldri før han noen brukt så få kamper på å nå 14 mål i Europas gjeveste turnering. I høst har Haaland fire mål på tre kamper i turneringen.

– Jeg tippet ham som toppscorer av Champions League før sesongen. Robert Lewandowski var favoritt, men nå er Haaland favoritt. Det som kan stoppe ham er at Dortmund ryker ut tidlig, men med hans målteft og sult blir det mange morsomme kamper i høst, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

I alle turneringer denne sesongen har nordmannen ti mål på ti kamper. Siden overgangen fra RB Salzburg til Dortmund i januar har den tidligere Bryne- og Molde-spissen vanvittige 26 fulltreffere på 28 kamper.

– Han er den «hotteste» unge spilleren i internasjonal fotball og utvilsomt verdens beste unge spiss. I en alder av 20 år er det bare fantastisk. Han har fortsatt mye å utvikle, ikke minst hodespillet, men han har kommet så langt på så mange områder. For en karriere han har foran seg, sier tidligere landslagssjef og TV 2-kommentator Nils Johan Semb.

Hazard ordnet ledelsen

Dortmund tok ledelsen etter 14 minutters spill. Danske Thomas Delaney kom et innlegg fra venstre som Club Brugge-målvakt Simon Mignolet slo rett ut i feltet. Ballen havnet hos Thorgan Hazard, som satte inn 1-0.

Bare fire minutter senere var det klart for Haaland. På et hjørnespark, som han selv fikset, headet han ballen på Mignolet, men på returen var Dortmunds norske spiss og trillet inn 2-0 for gjestene.

Drøyt halvtimen inn i kampen spilte Mahmoud Dahoud en nydelig ball gjennom mot Thomas Meunier. Den belgiske backen spilte på tvers til Haaland, som enkelt kunne sette inn Dortmunds tredje for kvelden.

Bayern München venter Haaland

Med en 3-0-ledelse til pause tok Dortmund foten av gasspedalen i andre omgang, som ble en transportetappe.

Med seks minutter igjen av ordinær tid ble Haaland byttet ut.

Seieren gjør at Dortmund topper gruppen med seks poeng, ett foran Lazio på andreplass. Roma-klubben spilte 1-1 borte mot Zenit St. Petersburg tidligere på kvelden.

Lørdag kveld venter Bayern München på hjemmebane for Dortmund, før landskamper mot Israel, Romania og Østerrike står for tur for Norge.

Bayern München topper Bundesliga på bedre målforskjell enn Dortmund.