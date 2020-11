– Vi tror at vi vil være vinnerne av valget

Det har utviklet seg til å bli en svært dramatisk innspurt i den amerikanske valgkampen.

73 valgmenn står fortsatt i spill, og Joe Biden trenger minst 21 av disse for å gå av med seieren.

TV 2 utpekte Joe Biden som vinner i Wisconsin tidligere onsdag, men kort tid etter kom det en melding fra Trump-administrasjonen om at de krever omtelling.

Samtidig krever Trump også en stans i tellingen i Michigan. Her har Biden foreløpig en knapp ledelse med 49,7 prosent over Trump sine 48.8 prosent.

– Vinner nok stater

Onsdag kveld møtte Joe Biden og Kamala Harris pressen i hjemstaten sin Delaware.

– Gårsdagen beviste at demokratiet er utfordrende i vårt samfunn. Flere har stemt i dette valget enn tidligere, det er fantastisk. Folket styrer, og makten kan ikke tas bort fra dem. Det er deres valg om hvem som blir president. Etter en lang natt med telling, er det klart at vi vinner nok stater til å vinne 270 valgmenn, sier Biden og legger til:

– Vi tror at vi vil bli vinnerne i dette valget.

Biden understrekte imidlertid at han ikke erkjente valgseieren.

– Jeg er ikke naiv

Biden kom videre med en klar apell til nasjonen.

– Vi må komme sammen som en nasjon. Og jeg vet at det ikke blir lett, jeg er ikke naiv. Vi må stoppe å behandle våre motstandere som fiender. Jeg stiller for demokratene, men jeg vil styre landet som en president for hele befolkningen, lover Biden.

– Jeg er selvsikker på at vi vil stå seirende igjen. Dette vil ikke være en seier for meg alene, men for vårt demokrati. Det vil ikke være noen blå og røde stater. Det vil være et samlet USA.

Saken oppdateres!