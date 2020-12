Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei. Vi er på utkikk etter ny bruktbil til familien. Vi har sett på en Mazda CX-5 fra 2013. Det er en bil som passer godt både i pris, størrelse og behov.

Men så sier noen at den ikke er så bra bil likevel. Hadde vært nyttig å få en uttalelse fra deg og det du vet rundt denne bilen.

På forhånd takk! Hilsen famille fra Arendal.

Benny svarer:

Heisann. Mazda CX-5 er en fin og praktisk crossover. I riktig farge synes jeg det er pene biler også.

Den fikk da også mye, og velfortjent, oppmerksomhet da den var ny i 2012.

CX-5 har gode, nesten litt sporty kjøreegenskaper. Plassen er solid og bagasjerommet var av de største i segmentet da bilen var ny. Dessuten har den firehjulsdrift, noe mange setter pris på.

Den var en etterlengtet bil for Mazda som trengte en storselger. Denne ble en suksess og solgt veldig godt her hjemme. Det gjør også at utvalget på bruktmarkedet er bra nå. Du får de billigste for under 100.000 kroner. Da eldre biler som har gått langt.

Jeg tror man bør legge minst 150.000 kroner i det for å få en noenlunde fin og grei bil. Gjerne enda litt mer om økonomien tillater.

Mazda CX-5 er en pen og praktisk bil som også byr på hyggelige kjøreegenskaper.

Dette bør du sjekke før kjøp

Men bilene har ikke alltid den typiske, bombesikre Mazda-kvaliteten. Lakk-avskalling, mye dugg på innsiden av frontruten og irriterende små-rusk med elektronikken og ulike feilkoder som dukket opp i hytt og pine var ikke uvanlig. Det virker som kvaliteten er noe ujevn. Noen biler led under mye tull. Andre var helt feilfrie, slik vi egentlig kjenner Mazda.

Mange biler her til lands ble solgt med 2,2-liters dieselmotor. Heller ikke den er helt feilfri. En del eiere har opplevd turbohavari og tett partikkelfilter. Det er for så vidt en gjenganger-feil på mange ulike dieselbiler. Også kamaksler har blitt byttet på en del biler, noe som er dyrt. På biler som er 2013-modeller og eldre har det også vært feil på bremsetrykket.

Det er absolutt smart å sjekke grundig rundt disse tingene før man handler.

Glem heller ikke de helt obligatoriske tingene som sjekk av bremser, dekk, hjuloppheng og servicehistorikk. Bilene ble bedre under livsløpet. Leter du opp et eksemplar i god teknisk stand, kan dette fortsatt være en fin og praktisk bil for familien i flere år framover.

Eier du en CX-5 – eller en annen Mazda? Fortell oss om det her

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: – Er det normalt at bilen girer tregere når det er kaldt?

Video: Se mer av Mazda CX-5 her