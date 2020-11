Etter en valgdag som skulle vise seg å bli langt jevnere enn forventet, er amerikanerne spente på hvordan utfallet blir til slutt.

– Jeg synes at Trump er full av dritt, sier Robert Warner (57) på spørsmål om hva han synes om valget så langt.

FRYKTER OPPTØYER: – Dere vil ikke vite hvor jeg fikk disse, sier Robert Warner om tatoveringene sine.

Det er fortsatt jevnt mellom de to kandidatene, og hvem som blir USAs neste president er ennå ikke klart.

Når TV 2 treffer Warner på Miami Beach, forteller han at han stemte på Joe Biden, men at han tror Donald Trump vil gå av med seieren til slutt.

– Trump kommer til å vinne, sier han, og fortsetter:

– Vi husker hvordan det gikk for fire år siden. Alle «visste» at Hillary ville ta det, men til slutt tok Donald Trump innersvingen på henne.

Opptøyer

Warner forteller at han bor i sentrum av Miami, og er bekymret for konsekvensene dersom den sittende presidenten blir gjenvalgt.

– Nå spikrer de igjen dører og vinduer på alle butikker og bedrifter i tilfelle det blir opptøyer, sier han, og legger til:

– Jeg kommer ikke til å være med på dem selv, men jeg tror det blir opptøyer hvis Trump vinner.

Det er på forhånd advart om at det kan bryte ut voldelige opptøyer i USA i forbindelse med presidentvalget, og allerede på valgdagen tok demonstranter til gatene i Washington D.C. for å vise sin misnøye til den sittende presidenten.

De mente det er på tide at han flytter ut fra Det hvite hus nå. Det gjør også Robert Warner.

– Hva trenger USA fra en president nå?

– Litt medfølelse, sier han.

Viktig stat

Ifølge Election Project ved University of Florida er det avgitt over 160 millioner stemmer i årets valg, over 20 millioner flere enn ved valget i 2016.

Trump seiret i to av de mest folkerike delstatene, Texas og Florida, som demokratene hadde et håp om å kapre.

Florida anses som en svært viktig vippestat, og alene sikret denne delstaten Trump 29 valgmenn.

«Nasty»

Pamela E. (72) sier til TV 2 at hun ikke er overrasket over at det har blitt jevnere mellom de to kandidatene enn hva meningsmålingene forespeilet.

– Det har gått akkurat sånn jeg trodde det ville gå, sier hun, og forklarer:

– Siden de fleste demokratene – inkludert meg selv – stemte tidlig, måtte vi bare vente og se hva Trump ville komme med. Og jeg hadde veldig på følelsen at han klarte å mobilisere basen sin, sier hun.

MOT TRUMP: Pamela E. stemte for Joe Biden.

Selv valgte hun å forhåndsstemme ved oppmøte, for å være sikker på at stemmen hennes ble registrert.

– Jeg dro for å stemme personlig den første dagen det åpnet. Det tok en time, men det var verdt det, sier hun.

72-åringen forteller at det var Joe Biden som fikk hennes stemme.

– Jeg gjorde det på grunn av hans karakter. Jeg synes Trump har vært for uforutsigbar. Han har vært splittende, og han har virkelig mistet våre venner i Europa. Han er bare et splittende og «nasty» individ, sier hun.

– Hele familien min – bortsett fra meg – har alltid vært republikanere, men ved dette valget stemte de for demokratene og Biden for første gang, på grunn av hvordan Trump har oppført seg de siste årene, legger hun til.

– Forteller ingen hva jeg stemmer

Nick, en annen som har tatt turen til stranden dagen etter valget, forteller at han har stemt – noe som også synes på det velkjente «I voted»-klistremerket han har festet på sykkelen sin. Men hvem han stemte på, vil han ikke fortelle.

– Jeg forteller ingen hva jeg stemmer, sier han.

Når TV 2 spør hva han tenker om valget så langt, sier han at det har blitt brukt alt for mye penger på valgkamp – og at begge kandidatene har brukt for mye tid på å snakke ned den andre parten i stedet for å fortelle om sin egen politikk.

– Hva mener du USA trenger fremover?

– En god visepresident, sier han.

HAR STEMT: Nick mener det USA trenger er en god visepresident.

Vil ha omtelling

Når et endelig valgresultat vil foreligge, er vanskelig å si.

Onsdag har Donald Trumps valgkampstab blant annet levert et søksmål i håp om å få stanset stemmetellingen i de viktige vippestaten Michigan og Pennsylvania, opplyser presidentens valgkampsjef.

Han har også varslet at han vil be om omtelling i Wisconsin, noe han har rett til å gjøre så lenge seiersmarginen til den vinnende kandidaten er mindre enn ett prosentpoeng.

– Fokuserer på folket

Det kan dermed se ut til at valgresultatet, og svaret på hvem som vil lede USA gjennom de neste fire årene, kan la vente på seg en stund til.

Uansett hvem av kandidatene som vinner, mener 34 år gamle Michael O. at USA trenger en president som har fokus på rett plass.

Han er på jobb på stranden, når TV 2 møter han.

– Vi trenger noen som fokuserer på folket i stedet for å fokusere på alt mulig annet, sier han, og legger til:

– Én mann kan ikke endre alt, men én mann kan endre mye.