Uforståelig Manchester United-forsvarsspill - straffet av Demba Ba (35)

Istanbul Basaksehir - Manchester United 2-1

Manchester Uniteds berg-og-dalbane-sesong fortsetter, og bortekampen i Champions League mot Istanbul Basaksehir ble en hendelsesrik affære og endte med nok en smell for de røde djevlene.

Først lot de 35 år gamle Demba Ba score sitt letteste mål på over seks år da han fikk en hel banehalvdel å boltre seg på, før de deretter havnet under 0-2 etter en pasningsfeil på egen halvdel.

Scoring av Anthony Martial like før pause gjorde at Ole Gunnar Solskjærs lag hadde en hel omgang på seg til å jage poeng, men scoringen kom aldri. Tap i Istanbul var langt ifra det den norske manageren trengte for å få pusterom etter en tøff sesongstart.

Marerittstart for United - Demba Ba leverte «Anfield-kopi»

Solskjær gjorde seks endringer på laget som skuffende tapte 0-1 på eget gress for Arsenal i Premier League i helgen, inkludert på keeperplass der Dean Henderson fikk sin Champions League-debut.

Han måtte også finne seg i å plukke sin første ball ut av nettet, etter det som på mange måter kan karakteriseres som et utrolig og uforståelig baklengsmål etter rundt 13 minutter.

United hadde selv hjørnespark, hadde flyttet opp hele laget, og var fullstendig uoppmerksomme på at Demba Ba lå og lurte som vertenes fremste mann.

Senegaleseren befant seg over ti meter foran Nemanja Matic - som til tross for sine tempoproblemer var Uniteds bakerste mann hele 75 meter (!) fra eget mål- men spissen var godt inne på egen halvdel og derfor utenfor offside-fare.

Da en klarering ble sendt rett i bakrom fikk Ba fritt spillerom på Uniteds banehalvdel, en halsende Matic tok ham aldri igjen, og alene med Henderson var spissen like kald som da han under noe tilsvarende omstendigheter satte kniven i Liverpool-supporternes titteldrøm som Chelsea-spiss i Premier League-innspurten i 2014.

– Det er noe av det rareste jeg har sett. Jeg tror nesten aldri jeg har sett en situasjon hvor nærmeste forsvarer er 70 meter unna mål. Jeg får litt flashback til da Gerrard skled på Anfield og Demba Ba kom alene med keeper, sa Viasat-ekspertkommentator Lars Tjærnås etter målet var et faktum.

TV 2-ekspert: – Det er sjokkerende

– Det er sjokkerende. Det er ikke mulig å opptre på det viset. Vi kan godt kritisere Solskjær for kampplanen og det ene og det andre, men akkurat her må jo spillerne ute på banen ta ansvar, sier Jesper Mathisen når situasjonen blir gjennomgått i TV 2s studio.

– De må jo snakke sammen. Det der er helt utrolig. Det er veldig sjeldent man ser på alle nivåer. På stillingen 0-0, tolv minutter spilt, får lov til å ha en hel banehalvdel for seg selv. Det er helt grusomt forsvarsspill, sier Simen Stamsø-Møller.

– X-files, sjokkerende scoring

Ironien er påfallende, all den tid «He slipped on his f***** arse, he gave it to Demba Ba» er en sang som har vært godt ivaretatt også blant de røde djevelsupporterne de siste seks årene.

TØFF KVELD: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fikk det tungt i Istanbul. Foto: AP

– Horror-show, Halloween-fotball, X-files. Sjokkerende scoring, sa Morten Langli i Viasats studio.

Den populære Twitter-brukeren og Manchester United-supporteren Marius Sæther Flå var blant dem som gjorde humor på favorittklubbens bekostning etter det vanvittige baklengsmålet.

– Kan noen sende video av Uniteds forsvarsspill til Donald Trum så får han se hva tellefeil virkelig er? skrev ordsmeden.

Kan noen sende video av Uniteds forsvarsspill til Donald Trump så får han se hva tellefeil virkelig er? — Marius Sæther Flå (@mariusfla) November 4, 2020

Ba skapte trøbbel på ny - Tuanzebe felte ham på vei gjennom

Drøyt fem minutter etter ledermålet var Ba på vei inn i bakrommet igjen, og Axel Tuanzebe rev ned senegaleseren. I den situasjonen var Solskjærs lag muligens heldige som slapp unna med gult kort.

EN AV SEKS NYE I LAGET: Dean Henderson erstattet David de Gea. I tillegg var Victor Lindelöf, Fred, Scott McTominay, Paul Pogba og Mason Greenwood erstattet fra start av Axel Tuanzebe, Nemanja Matic, Donny van de Beek, Juan Mata og Anthony Martial siden kampen mot Arsenal i helgen. Foto: Murad Sezer/Reuters

Nordmannen tok heller ingen sjanser med midtstopperen, som var så god i åpningskampen i Champions League mot PSG for to uker siden, og byttet ham ut til fordel for Scott McTominay allerede i pausen.

Særlig langs vertenes venstreside ble det skapt farligheter, og da litt over halvtimen var spilt var det nære ved at Danijel Aleksic doblet ledelsen.

Edin Visca, som hadde fått en «gratis» målgivende på 1-0, rykket seg løs og slo inn fra venstre, men serberens heading endte rett på Henderson.

Doblet ledelsen etter ny United-slurv - så slo Martial tilbake

Fem minutter før pause kom så doblingene av vertenes ledelse, og igjen var Ba og Visca på ferde.

Donny van de Beek forsøkte et oppspill til Bruno Fernandes, men var litt upresis. Portugiseren forsøkte å redde det inn ved å spille tilbake til Juan Mata på første touch, men satte spanjolen i trøbbel. Dermed kunne vertene bryte ved Deniz Türüc.

Han satte fart på nedover venstresiden og slo knallhardt inn i feltet der Ba hadde øyne i nakken og foretok et lekkert overhopp. Bak ham kom nemlig Visca, som dunket 2-0 i nettet med en kanonkule midt i mål.

To minutter senere kom den viktige reduseringen for United, da Luke Shaw viste prov på at han også har offensive ferdigheter. Innlegget fra venstre var perfekt og traff Anthony Martials hode, og på lekkert vis stanget franskmannen 1-2 i nettet. Den målgivende pasningen var Shaws første siden januar.

Pogba og Cavani fikk siste halvtimen

Scoringen skapte fornyet håp for et bortelag som hadde fått seg to virkelige nesestyvere, og etter hvilen var det Solskjærs lag som tok styringen. Bruno Fernandes testet vertenes målvakt med et frispark rundt to minutter ut i omgangen, men de store sjansene uteble i første halvdel av omgangen.

McTominay-grepet i pausen var det første kortet Solskjær spilte ut, og da en halvtime gjenstod kom også et dobbeltbytte. Paul Pogba og Édinson Cavani kom innpå for van de Beek og Mata for å forsterke et bortelag som på dette tidspunktet i oppgjøret kjørte kampen fullstendig mot et Basaksehir-lag som lå lavt og forsvarte seg i 4-5-1.

Kvarteret før slutt kom nok et dobbeltbytte, da Timothy Fosu-Mensah og Mason Greenwood erstattet Aaron Wan-Bissaka og Marcus Rashford.

Gulbrandsen inn på slutten - United nære utligning på overtid

Tre minutter etter kom også et norsk innslag på banen, da Fredrik Gulbrandsen erstattet en av oppgjørets store spillere Ba på topp for hjemmelaget.

Hurtigtoget satte umiddelbart fart på sitt lag, vippet bort Nemanja Matic og fikk skaffet sitt lag et hjørnespark som det første han foretok seg i kampen.

Scoring ble det imidlertid ikke, og det ble det heller ikke for gjestene som jaget utligning. Nærmest var de på overtid, da mållinjeteknologien måtte til pers for å konkludere med at det ikke ble scoret selvmål før stopper Alexandru Epureanu reddet på streken.

Dermed tok tyrkerne sine tre første poeng i gruppen, mens Manchester United blir stående på seks poeng etter de solide seirene over PSG og RB Leipzig de siste to ukene.