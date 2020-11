I åtte måneder fryktet Joel (17) at karrieren var over – i dag kom telefonen med utrolige nyheter

Da Joel Mvuka satt på bussen på vei til skolen onsdag formiddag, ringte telefonen til 17-åringen. Det var trener Morten Røssland i den andre enden.

– Jeg fikk beskjed om at jeg kunne spille igjen og at jeg mest sannsynlig var i troppen til kampen. Jeg ble kjempeglad, forteller Mvuka til TV 2.

Det har gått over et halvt år siden Joel Mvuka fikk sjokkbeskjeden om at karrieren kunne være over.

På den obligatoriske helsesjekken var resultatet at det var oppdaget en karrieretruende hjertefeil, som ble vurdert av leger i inn- og utland.

– Å få den beskjeden at du ikke får spille fotball mer, er en fryktelig beskjed å få. Du er et av Norges største fotballtalenter, og så får du beskjeden om at du ikke får drive med det mer på grunn av en hjertefeil. Spesialistene var klinkende klare: Det var bare å få ham ut av trening umiddelbart. Hele livet snus på hodet, forklarer trener i Åsane, Morten Røssland til TV 2.

– Det var fryktelig tungt for Joel, for trenerteamet, klubben som helhet og medspillere. Alle får et lite sjokk. Vi vet hvor mye fotballen betyr for ham. Han lever og ånder for det. Det var hele livet hans, utdyper Røssland.

Siden hjerteundersøkelsen i mars har Mvuka kun trent forsiktig.

– Det var tungt i starten. Jeg har kjent på et savn, sier Mvuka.

OBOS-DEBUT: Joel Mvuka fikk sine første minutter i Obos-ligaen da han ble byttet inn med et kvarter igjen av seieren mot Ull/Kisa. Her med assistenttrener Sindre Tjelmeland. Foto: Åsane Fotball

– Ikke ofte du ser slike som ham

Men fotballtalentet hadde ikke gitt opp håpet om at telefonen skulle ringe igjen med en kontrabeskjed. Onsdag – over et halvt år etter at han fikk den nedslående beskjeden – konkluderte en hjertelege på Haukeland universitetssjukehus med at «feilen» ikke var farlig å spille fotball med likevel.

17-åringen ble kastet rett inn i troppen mot Ull/Kisa og kom inn til Obos-ligadebut et kvarter før slutt.

– Det var veldig kjekt. Innhoppet kom uventet, sier Mvuka, som ble feiret av lagkameratene i garderoben etter 4-2-seieren.

– Jeg setter stor pris på at lagkameratene mine har støttet meg under denne perioden, sier unggutten.

– Har det kommet noe godt ut av disse månedene uten fotball?

– Jeg fikk hodet på plass. Jeg har tenkt på hva jeg skal gjøre når jeg kommer tilbake, sier Mvuka.

17-åringen viste seg frem i 2. divisjon i fjor, og Åsane-trener Røssland forteller at det før sesongen var begynt å komme interesse fra landslag, Eliteserien og utlandet for det bergenske fotballtalentet.

UTROLIG GLAD: Morten Røssland, hovedtrener i Åsane. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Vi er utrolig glade for å ha ham tilbake igjen. Han er et av de aller største talentene jeg noen gang har jobbet med. Det er ikke ofte du ser slike som ham i norsk fotball. Joel kommer til å bli en kjempetilvekst for klubben, og det er viktig for oss alle at han fikk satt i gang fotballkarrieren igjen i dag, understreker hovedtrener Røssland.

Assistenttrener i Åsane, Sindre Tjelmeland, er en av dem som har vært tettest på Joel både før og under den vanskelige perioden.

– Jeg tok til tårene i dag, akkurat på samme måte som da jeg fikk beskjeden om at han ikke fikk spille. Det var en samtale med Joel med veldig få ord, forteller Tjelmeland om da han fikk den gledelige nyheten om eleven.

Kontaktet av agenter like før

Ting begynte å skje i Mvukas fotballkarriere like før den tunge beskjeden. Blant annet hadde fotballagentene Mike Kjølø og Morten Tanberg i Keypass kontaktet ham.

– Vi fikk aldri tak i noe telefonnummer til hans foresatte, men vi tok kontakt med treneren hans Sindre, fordi vi hadde gjort nok research til å vite at han var en veldig interessant fotballspiller. Så hadde vi også hørt at han hadde en veldig god personlighet, noe som er veldig viktig for oss om vi skal lage et samarbeid med en spiller og tenker langsiktig, forklarer Kjølø til TV 2.

AGENTEN: Agent Mike Kjølø roses av Åsane-assistent Stian Tjelmeland for måten de bidro etter sjokkbeskjeden. Foto: Lise Åserud / NTB

Kun dager senere kom telefonen fra Åsane om at de hadde fått den nedslående beskjeden.

– Da tok vi i firmaet straks en beslutning om at vi ønsket, for alt det var verdt, å prøve å bidra først og fremst til at Joel kunne bli frisk, hvis det var mulig med det vi hadde av nettverk tilgjengelig. Men vi hadde selvfølgelig også et lite håp om at han kunne få fortsette med det han elsker mest her i livet, fotball, sier Kjølø.

– Det har gjennom mange måneder vært ulike tanker og mye frustrasjon underveis. Spesielt fra de som har stått midt i det, Joel og klubben hans i Bergen, legger han til.

Trener hyller agentenes innsats

Åsane ville gjøre alt for å hjelpe Mvuka, og agentene ville være med. Kjølø berømmer bergensklubben for å ha stått i saken på måten de har.

Tjelmeland i Åsane er imponert over hvordan to fotballagenter har bistått klubben og Mvuka, der det handler om en fotballspiller som ikke lenger kan spille fotball.

– Det har vært et menneskelig fokus som jeg ikke har opplevd tidligere, sier Tjelmeland.

Kjølø forteller at han fikk den gledelige beskjeden gjennom sin kollega Tandberg tidligere onsdag.

– Man blir selvfølgelig utrolig glad på Joels vegne og omgivelsene rundt ham med familie og klubben. Du får en lettelse som viser at det har vært verdt å stå i det i den vanskelige tiden sammen med denne gjengen, sier Kjølø og legger til:

– Det er nesten helt umulig å se for seg hvordan Joel hadde det innvendig da han etter å ha vært på utsiden i mange måneder, fikk den beskjeden.