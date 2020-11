Pandemien satte en stopper for utenlandsplaner

Kjetil Rekdal (51) var greit fornøyd etter formiddagskampen mot KFUM i Oslo onsdag. Jesper Taaje utliknet etter 55 minutter. HamKam sikret 1-1 og er fortsatt med i racet om den viktige sjetteplassen som gir playoff.

– Vi har fått en god boost i gruppa. Vi går ut i kampen og har tro på tre poeng. Vi kunne vært høyt oppe dersom vi hadde gjort dette fra start, sier spisskjempen Marcus Pedersen.

– Nå er det et solid HamKam-lag vi ser. Ikke et porøst HamKam som sprekker opp mot slutten av kampene som de første ni serierundene, sier Rekdal.

For HamKam stod uten en eneste seier etter de ni første. Bare med tre poeng. Ståle Solbakken er en av flere som var på tråden til 51-åringen for å be om hjelp.

– Jeg betaler sammen med fire, fem andre deler av lønna hans, men det var viktig for HamKam å hente en person som Rekdal i den situasjonen de var i. En som har rutine og kan ta av litt av det presset for de unge guttene. Kjetil har fått inn en vinnermentalitet og de har blitt mye vanskeligere å slå og vanskeligere å score på. De har evnen til å stå kampene litt bedre, sier den tidligere FCK-treneren.

– De spilte ikke dårlig kamper de første kampene, men de klarte ikke ta poengene. Jeg vet ikke hvor mange mål de slapp inn på overtid. Det var vel ti-elleve poeng som røk der. Det viser at det også var en brukbar gjeng der som har rettet opp en katastrofal seriestart, sier Rekdal.

Men det er veldig tilfeldig at Rekdal endte på Hamar. Etter det TV 2 kjenner til hadde Rekdal dialog med klubber i blant annet 2. Bundesliga, Tyrkia og Sveits etter den sure skilsmissen med Start. Han hadde til og med pakket bagen og var på vei til Gardermoen da koronapandemien satte en stopper for utenlandsplanene og han måtte snu.

– Jeg har fortsatt lyst til å komme utenlands, og det hadde jeg for så vidt klart også om ikke koronaen hadde kommet. Det forsvant noen artige tøffe og spennende muligheter i mars, gjennom sommeren og tidlig på høsten. Når Ham Kam spurte meg, tenkte jeg: «Ok, det er OBOS, jeg bor på Hamar, det er kort vei på jobb og jeg skal bli boende. Greit, jeg skal være med å hjelpe å få det laget ut av denne kritiske situasjonen.» Om det blir mer, har jeg ikke brukt en kalori på. Det får vi eventuelt se på når sesongen er over. Før det er det helt uaktuelt å snakke om.

Akkurat nå er de fem gjenværende kampene for Ham Kam fokuset. Mandatet da han kom var å berge plassen. Nå er de åtte poeng unna direkte nedrykk. Men også bare fem poeng unna den viktige sjetteplassen som gir playoff. De fruktbare Rekdal-kampene har gitt spillerne trua. 16 oppgjør har gitt åtte seire, tre uavgjort og fem tap.

- Vi skal holde oss også får det være en bonus om det blir kvalik. For den muligheten er der den og. Etter den perioden vi har hatt nå så er det lov å se litt oppover også, sier Marcus Pedersen.

Men hva som skjer etter denne sesongen er Rekdal ordknapp om. Han er tydelig på at utenlandsdrømmen fortsatt lever.

– Ambisjonene er der og lysten til å komme utenlands er der. Selvfølgelig er lysten til å trene et elitelag der også. Fotball har vært livet mitt hele veien og jeg har ingen problemer med noen motivasjon i hvert fall, smiler 51-åringen.