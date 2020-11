Triana om sjokkfinalen på skandalehotellet: – Blir litt mye

OBS! Finalen sendes onsdag og denne saken inneholder spoilere.



Sesong 13 av Paradise Hotel har vært fylt til randen med sex, krangling og intriger. Det hele toppet seg i de to siste episodene, da juryen kom inn på hotellet.

Bettina Buchanan (23) kastet en drink i ansiktet på Even Kvam (21), mens Maria Moen (27) følte seg urettferdig behandlet og kjeftet og skrek på flere av deltakerne.



God kveld Norge har tatt en prat med programleder Triana Iglesias (38) for å høre hvordan all kranglingen oppleves for henne.

– Liker best når alle er venner

Selv om Iglesias påpeker at det blir bra TV av intriger, synes hun ikke noe om all kranglingen.

– Uenighet er greit, man skal få lov til å ha meningene sine, men jeg synes det blir litt mye drama.

Hun forteller at hun liker best når alle er venner.

– Men det hjelper litt at når jeg snakker med deltakere i ettertid så sier de alltid at de blir jo venner igjen på utsiden. Og om de ikke blir det, så ser de uansett tilbake på opplevelsen som noe av det fineste de har vært med på.

I høstens sesong har Iglesias ved flere anledninger satt på plass deltakere hun føler ikke har behandlet hverandre med respekt.

– Pekefingeren må komme litt frem. Man kan ikke bare stå å se på alt, selv om det er TV.

Tar med familien til skandalehotellet

Iglesias venter for tiden barn sammen med den finske rapperen Mikael Gabriel (30). Selv om de to snart skal bli til tre, skal 38-åringen være programleder for neste sesong.

Iglesias forteller at neste sesong ikke vil bli spilt inn i januar-februar slik den pleier.

– Så det er jo litt hell i uhell. Det gjør at babyen vil være være såpass gammel at det er mulig å reise ned med baby.

Programlederen har forhørt seg med både leger og jordmødre, og har kommet frem til at det vil bli en fin mulighet til å få tilbrakt tid sammen med familien.

– Jeg reiser ned med fult «entourage», familie, assistent og alt. Jeg tror det blir veldig fint.

Hun legger til at det trolig vil bli annerledes enn tidligere på grunn av smittesituasjonen.

– Det blir jo fullt smitteteam og testing hver dag.