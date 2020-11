På rød løper: – Jeg blir litt stressa av å være her

GOD KVELD NORGE (TV 2): Til tross for de nye koronatiltakene valgte «Gledelig jul» å gjennomføre rød løper der alle skuespillerne møtte opp med munnbind.

Den god kjente Skam-skuespilleren Tarjei Sandvik Moe (21) er bekymret for hva de nye koronatiltakene vil ha å si for kulturbransjen.

– Jeg spiller jo teater, så jeg er veldig redd for at det kan gå ut over kulturbransjen, sier han til God kveld Norge på rød løper utenfor Colosseum kino.

Det er premieredag for julekomedien «Gledelig jul» som han spiller i, og 21-åringen har på seg munnbind på rød løper.

Tidligere i år ble Sandvik Moe permittert fra teateret, men han har forståelse for at smitteverntiltakene må til.

– Smittevern er veldig viktig selvfølgelig, men alle er nervøse for tiden uansett hvilken bransje man er i, forteller han.

– Jeg blir litt stresset av å være her til og med, sier 21-åringen på rød løper.

Smittevern viktig i kulturbransjen

Koronasmitten har økt betraktelig i Norge den siste tiden, og regjeringen innførte torsdag nye smitteverntiltak i landet.

I håp om å snu smittebølgen er den siste beskjeden fra statsminister Erna Solberg å holde seg mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Flere av skuespillerne utenfor Colosseum har fått kjenne på at deres hverdag har vært ekstra preget av koronatiltakene den siste tiden.

Skuespiller Iben Akerlie (32) forteller at kulturbransjen er en bransje som alltid er uforutsigbar, og det har hun vendt seg til med årene.

– Nå er det enda mer uforutsigbarhet da. For min del så skriver jeg heldigvis, og kan falle litt tilbake på det, sier hun.

OPTIMIST: Nils Jørgen Kaalstad håper på bedre tider utver våren. Foto: Pontus Höök

På rød løper er også skuespiller Nils Jørgen Kaalstad (41) sammen med sin kone Marian Saastad Ottesen (44). Kaalstad sier han er bekymret for kommende jobber og oppdrag, men føler bransjen er blitt mer drevne på å håndtere smittevernreglene i sin jobbhverdag.

– Jeg velger å være optimist og håper det blir bedring utover våren, sier han.

Marie Blokhus (38) som spiller i «Gledelig jul» tror kulturbransjen kan komme til å lide etter de nye koronarestriksjonene, men mener det er viktig å ikke gi opp av den grunn.

– Det er mange ensomme mennesker rundt omkring nå som kanskje skal bli mer ensomme i ukene som kommer. Så det føles som kunst og kultur er viktigere enn noensinne, sier Blokhus.

38-åringen mener at så lenge man følger anbefalingene som kommer fra myndighetene, så må en stole på at kino og teater er trygt. Så lenge man følger smittevernreglene.

– Samtidig synes jeg også det er viktig å ta ansvar privat, og som grupper, for å få kontroll på situasjonen nå, legger hun til.

Kultur viktig for folkehelsa

Til tross for restriksjoner kjenner de også på et viktig fellesskap rundt film og teater som skuespillerne mener er ekstra viktig akkurat nå.

FOLKEHELSA: Iben Akerlie mener det er viktig for folkehelsa å få oppleve teater og kino under en pandemi. Foto: Terje Bendiksby

– Sjeldent har det vel føltes viktigere å spille teater og opptre for publikum, sier Saastad Ottesen.

Hun understreker at det er strenge regler på teater. Man har blant annet faste plasser og kan bruke munnbind slik at det føles trygt.

– Så lenge man føler seg trygg og følger reglene man skal, så kjennes det viktig å få lov til å dele opplevelser i en tid som er veldig spesiell for alle sammen. Det å være sammen om felles opplevelser er ekstremt viktig, forteller hun.

Akerlie mener også at det er greit å dra på kino og teater så lenge myndighetene sier det er greit.

– Teater er også viktig for den andre typen folkehelsa for å si det slik, forteller Akerlie.

Se alle de nye smitteverntiltakene for Norge her.

Sulten på god kultur

Før de nye tiltakene kom, var flere optimistiske på vegne av kulturbransjen på rød løper for «West Side Story» på Chateau Neuf.

– Vi vil jo at Norge skal bli smittefritt, det er det som betyr noe, sier programleder og skuespiller Per Sundnes (54).

– Helse foran alt, legger han til.

Skuespiller Brit Elisabeth Haagensli (67) mener at kulturarrangementer er de områdene hun er minst redd for smitte. Hun føler derimot noe helt annet når hun kommer på butikken:

REDD FOLK SLUTTER: Merete Lingjærde håper at koronarestriksjonene ikke fører til at flere velger bort en karriere innen kultur. Foto: Espen Solli

– Der holdes det ikke avstand, og det er for lite maskebruk. Der er det på en måte du selv som må styre det, så jeg håper folk blir flinkere der etter hvert, forteller hun.

Når det gjelder kulturbransjen mener hun at mange er sultne på god kultur etter så mange måneder med korona.

– Nå merker jeg hva kultur betyr, legger hun til.

Skal vi danse-dommer Merete Lingjærde (58) mener bransjen blør allerede og er redd korona kan føre til at folk velger bort en karriere innen kultur.

– Jeg er redd folk kan slutte og velge andre ting, at de ikke orker å være i bransjen mer, forteller hun og fortsetter:

– Jeg tror det er viktig for hele samfunnet å få komme på utstillinger og se forestillinger i alle mulige sjangere fordi det betyr noe for oss som mennesker. Særlig i den verden i lever i i dag, sier Lingjærde.