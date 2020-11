Dette håper kjendisene at valgresultatet blir

GOD KVELD NORGE (TV 2): Opptellingen av stemme fra presidentvalget i USA pågår fortsatt og et knippe norske kjendiser forteller hvem de ville stemt på under valget.

Presidentvalget i USA er enda ikke klart, og det er stor spenning rundt hvem som blir USAs president for de neste fire årene.

Blant kjendisene i Norge er det flere meninger om presidentvalget, og engasjementet er stort blant kjendisene på rød løper til premieren for «West Side Story» på Chateau Neuf i Oslo.

– Jeg synes det er spennende hva som kan komme til å skje når det er så like resultater, sier skuespiller Nils Ole Oftebro (75) til God kveld Norge.

Selv har han fulgt med på valget deler av natten og er spent på hva resultatet kommer til å bli.

Men han har en bekymring for når valgresultatet er klart:

– Jeg er redd for volden som kan oppstå i USA etterpå på grunn av valget, forteller han.

Et splittet land

Komiker Zahid Ali (44) har en klar teori på hva som kommer til å skje etter presidentvalget.

– Jeg tenker at Biden kommer til å vinne, og så får han et hjerteinfarkt i januar eller februar, og da er det Kamala Harris som tar over som president, sier han.

Kamala Harris er Bidens visepresidentkandidat.

For øyeblikket ventes det på valgresultat fra noen såkalte vippestater.

Skuespiller Brit Elisabeth Haagensli (67) er bare glad det hele snart er over.

– En del av det generelle verdensbildet forsvinner nyhetsmessig, sier Haagensli og mener det er på grunn av at det blir så stort fokus på presidentvalget.

BEKYMRET: Nils Ole Oftebro er redd for volden som kan oppstå i USA etter presidentvalget. Foto: Thomas Bjørnflaten

– Det blir veldig tøft da, for det er et veldig splittet land. Det synes jeg er en skummel tanke, legger hun til.

Følg presidentvalget stat for stat her.

Dette ville de stemt

Kjendisene er nokså samstemte når det kommer til hvem de hadde stemt på selv ved presidentvalget - dersom de hadde hatt muligheten.

– Jeg ville stemt på Biden, sier Oftebro og fortsetter:

– Men han er ikke noen favoritt for meg. Sanders ville vært nærmere det jeg ville stemt.

Han er ikke fornøyd med situasjonen i USA den dag i dag med Trump i spissen.

– Trump er en klovn. Det er rart å se Amerika i hendene på en klovn, sier Oftebro.

Programleder Per Sundnes (54) støtter Alis teori om Biden og håper på at Harris vil ta over presidentrollen etter hvert:

– Vi har bestemt at «Kamala Harris for president» i 2021, sier Sundnes.

Haagensli tror også hun vet hva hun ville stemt ved valget:

– Jeg er jo et kulturmenneske, så slik det ser ut nå så er jeg en typisk demokrat, forteller hun.