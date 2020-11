Dette lurer TV 2s seere på om presidentvalget

Klokken 05.00 norsk tid onsdag stengte de siste valglokalene i USA, og stemmetellingen pågår for fullt fortsatt. Her er noen aktuelle spørsmål som TV 2s USA-eksperter har svart på.

Mange brenner inne med spørsmål om smått og stort vedrørende presidentvalget der det per nå er for tidlig å utpeke en vinner.

TV 2s eksperter og journalister har svart på mange spørsmål i TV 2s livesenter og under valgsendingene. Her er noe av det flere lesere lurer på.

Thea spør i TV 2s livesenter om følende:

– Kan det skje at verken Trump eller Biden får 270 valgmenn? Om ingen får 270 hva skjer da?

Donald Trump og Joe Biden kan i teorien ende opp med 269 valgmenn hver, men dette har aldri skjedd i USAs 244 år lange historie.

Den nye Kongressen, som trer sammen i januar, skal da i henhold til grunnloven velge president.

Hvem heier på Trump i Norge?

Et annet spørsmål som kom i TV 2s livesenter onsdag:

– Er det sant at 300 000 (!) mail-stemmer er forsvunnet i Florida?

Postvesenet hevder å ha ekspedert opp mot 300.000 brevstemmer i flere delstater som valgkommisjonen ikke kan se å ha mottatt.

En dommer krevde derfor at postvesenet finkjemmet lagrene sine for disse brevene, men dette klarte de ikke innen fristen i går. Det dreier seg om 12 postdistrikter ifølge New York Times, altså er det ikke kun Florida som kan være rammet.

Elise spurte om følgende i TV 2s livesenter:

– Hei. Vet vi hvilke demografiske grupperinger i Norge som heier på Trump?

En fersk undersøkelse Kantar gjennomførte for TV 2 viste at 9,6 prosent av alle nordmenn ville stemt på Donald Trump hvis de hadde stemmerett ved det amerikanske valget.

Blant Frps velgere oppga 36,3 prosent at de ville stemt på Trump hvis de kunne, mens tallet er 11,7 prosent for Senterparti-velgere. Tallene fra Kantar viser også at de yngste og de eldste velgerne liker Trump litt bedre enn aldersgruppene i midten.

Hvorfor skiller TV 2s tall seg fra andre medier?

Mette stilte dette spørsmålet i TV 2s livesenter:

– Jeg sitter i Florida og har fulgt valget på TV2 samt amerikanske kanaler. Jeg undres over hvor i all verden TV2 får sine tall fra, da jeg under hele kvelden så en hinsides forskjell på deres tall kontra realiteten. Explain please?

TV 2s valganalytiker, eller tallknuser, Terje Sørensen jobber med tallene fortløpende. Han beskriver måten man ser på de gjenværende stemmene som ikke er talt opp som viktig for hvordan man kan se hva resultatet blir.

VALG2020: TV 2s tallknuser Terje Sørensen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Det viktigste er faktisk de stemmene som gjenstår for å få et sluttresultat i den enkelte stat, sier Sørensen.

Sørensen ser på hvor stemmene som ennå ikke er talt opp er fra. Er de for eksempel stemmer fra byer som ikke har blitt talt opp, kan det da tyde på at de gjenværende stemmene vil bikke i demokratenes favør. Demokratene har for vane å gjøre det sterkest i nettopp urbane strøk.

Skulle det motsatte være tilfelle, og de gjenstående stemmene stammer fra «landsbygda», vil det kanskje tippe i republikanerne- og Trumps favør.

Kan valgmenn stemme mot folkestemmene?

Gabriel spurte TV 2s USA-kjenner Henrik Heldahl i livesenteret om dette:

– Kan dere snakke om avvikende stemmer fra valgmenn? Skjedde det i 2016 at valgmenn stemte «avvikende» fra folkestemmene?

– Hvis du mener såkalte «faithless electors», så var det er stort problem i 2016. Så mange valgmenn stemte mot sin egen delstat at Høyesterett nå har åpnet for at delstatene kan straffeforfølge valgmenn som ikke gjør som de skal, sier Henrik Heldahl, som er USA-ekspert fra Amerikanskpolitikk.no.

Heldahl sier at et kjempejevnt valg i valgmannskollegiet kan føre til at det blir et svært hett tema.

Var valget i 2016 unikt?

Heldahl ble også spurt om dette i vårt livesenter:

– Hvor ofte har den med flest valgstemmer ikke vunnet valget?

– Fire ganger før 2016 har den som fikk flest stemmer ikke vunnet i valgmannskollegiet, sier Heldahl.

Som kjent vant Trump med færrest enkeltstemmer, men med flest valgmennstemmer i 2016. Heldahl lister opp tilfellene der under:

I 2000 fikk All Gore flest stemmer totalt, men tapte Florida med 537 stemmer.

I 1888 fikk president Grover Cleveland så vidt flere stemmer, men hadde ikke sjans på valgmenn. Han kom tilbake fire år senere og vant igjen.

I 1876 fikk New York-guvernør Samuel Tilden tre prosentpoeng flere stemmer enn republikaneren Hayes, men totalt kaos i fire delstater gjorde at alt gikk fullstendig til hel*****, for å si det mildt. Endte i et kompromiss hvis Hayes vant de fire delstatene og demokratene fikk tilbake kontrollen i de siste sørstatene som hang igjen med føderale tropper etter borgerkrisen. Mildt sagt en bok for seg selv, det valget.

WASHINTON: Senatet holder sine møter i nordfløyen av kongressbygningen. Foto: Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Senatsvalget

Flere i livesenteret lurte også på hva som skjer i senatsvalget:

– Hva skjer dersom republikanerne får flertall i senatet?

Senatet deler makten til å vedta skatter, lover og bevilgninger likt med representantenes hus. De to må være enige for at et vedtak skal være gyldig.

I 2018 var det valg for representantenes hus. Da fikk demokratene flertall med 235 mot 200.

De siste seks årene har republikanerne hatt flertall i senatet. Samtidig som presidentvalget, er flere seter i Senatet i spill ved dette valget.

Demokratene trenger å vippe fire republikanske seter i senatet for å få flertall. Før valget hadde republikanerne 53 seter og demokratene hadde 45 seter, og to var uavhengige.

Totalt er det 100 seter i senatet, men ikke alle disse har vært oppe til valg ved dette valget. Man trenger 51 senatorer for flertall. Står det likt vil visepresidenten avgjøre ved stemmelikhet. Demokratene hadde 35 seter som ikke var oppe til valg i år. Republikanerne hadde 30 seter som ikke var oppe til valg.

Enkelt sagt viser oversikten nå at det står 47 - 47, med seks uavklarte seter. Dette regnet med de to uavhengige på demokratisk side.

Mye tyder på at republikanerne beholder flertallet i senatet. The New York Times sin oversikt klokken 17.00 norsk tid onsdag, viser at republikanerne ser ut til å beholde flertallet. Men det er ikke avgjort i alle stater, så man må vente å se.