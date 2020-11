Arsenals stjerneskudd: – Molde er inne i en god periode for øyeblikket

Arsenal - Molde ser du torsdag fra kl.20.30 på TV 2 Zebra og Sumo!

Joe Willock står med ett mål og en assist på de to første kampene i Europaliga-gruppespillet. Uten spilletid i Premier League, har Mikel Arteta gitt stjerneskuddet muligheten i Europa. Den muligheten har han tatt godt vare på.

– Det er i denne turneringen jeg får mest spilletid. Jeg elsker å spille fotball, og uansett hvilken turnering jeg spiller i ønsker jeg å vise meg fra min aller beste side. Jeg elsker å spille for denne klubben og dette er en massiv scene der jeg får vist meg frem. Det er veldig viktig for meg, sier Willock til TV 2 onsdag, dagen før dagen.

– Molde er et veldig godt lag

Torsdag står altså Molde på motsatt side av banen, og det tar Willock på største alvor.

– Jeg forventer det til å bli en tøff kamp. Vi tar kampen veldig seriøst og har analysert dem lenge i dag. Vi ønsker å gå til neste kamp som gruppeledere med ni poeng, så dette er en viktig kamp for oss, sier han og har følgende krav til seg selv til kampen:

– Om jeg spiller eller er på benken, håper jeg å ha en innvirkning på kampen og bidra til at vi får tre poeng.

– Hva vet du om Molde?

– Det er et veldig godt lag, og vi vet at vi må spille bra og at vi må holde oss til de retningslinjene og den planen manageren setter oss til. Det skal vi gjøre, og vi skal gi alt for å vinne.

Selv om Arsenal er favoritter på papiret, forventer Willock på ingen måte noen seier.

– Du kan aldri forvente å vinne en kamp på dette nivået. Vi må bare gå inn i kampen med den tankegangen at de kommer til å ha sine sjanser, og at vi er nødt for å spille bra for å vinne, sier 21-åringen før han understreker:

– Molde har vunnet to kamper og er inne i en god periode for øyeblikket, men vi ønsker å spille bra og selvsagt også å vinne.

– Alle i Norge bør være veldig stolte

Willock som er i samme aldersgruppe som Erling Braut Haaland (20) og Martin Ødegaard (21), og har fått med seg suksessen til norske spillere for tiden.

– Det har kommet flere gode spillere fra Norge opp igjennom tidene, og det er flere norske spillere på verdensscenen for øyeblikket. Flere av lagene jeg følger med på har norske spillere, og det er veldig gode spillere. Så dette er en nasjon som vi tar veldig seriøst, forteller Willock.

– Hva synes du om den norske generasjonen, med Haaland og Ødegaard, som vokser frem nå?

– Alle i Norge bør være veldig stolte over disse strålende talentene. Dette er en stolt tid for den norske nasjonen, og jeg håper bare dere fortsetter å produsere flere spillere som får suksessfulle karrierer, svarer Willock med et smil.