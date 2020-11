Vogntoget stakk av – så oppdaget kontrollørene dette

Kontroll av tunge kjøretøy er en viktig oppgave for Statens vegvesen. Her handler det både om det tekniske på bilene, og om sjåførene har alt det formelle i orden i forhold til blant annet kjøre- og hviletid.

Mye av arbeidet gjøres ved kontrollstasjonene rundt om i landet. Nå har Vegvesenets folk hatt kontroll på Støkken kontrollstasjon, den ligger ved E6 i Ås, sør for Oslo.

Her opplevde kontrollørene noe som ikke skjer ofte – men som naturligvis vekker ekstra mistanke.

Propeller i lasten

Sjåføren av et portugisisk vogntog valgte nemlig å stikke av fra kontrollen. Men ekvipasjen ble raskt innhentet av inspektørene, skriver Østlandets Blad som var første ute med denne saken.

Dermed ble vogntoget fulgt tilbake til kontrollplassen for en nærmere sjekk. I lasten fant kontrollørene to propeller, med en vekt på 8,5 tonn.

Disse var ikke sikret i forskriftsmessig stand. Utstyret var for dårlig og sikringen fremover var ikke tilstrekkelig. Dermed ble det bruksforbud og bråstopp.

Målt til 193 km/t på E6 – og stakk fra politiet

Vogntoget stakk først av fra kontrollen, men ble hentet tilbake. Og da fant inspektørene det som kanskje var årsaken til dette... Foto: Statens vegvesen.

Bord i frontruten

– Dette vogntoget var viktig å få ut av trafikken for å bedre trafikksikkerheten, skriver inspektør Daniel Alexander Hals i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Det hører med til historien at et bord i frontruten ødela for sikten fremover. Også dette måtte sjåføren gjøre noe med før han fikk kjøre videre.

Her står vogntoget – etter å ha stukket av fra to kontroller

