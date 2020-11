Den begynner å nærme seg 30.000 solgte eksemplarer her i Norge. Den lille, elektriske og spesielle BMW i3 er dermed en av BMWs største suksesser og mestselgende modell her hjemme, noensinne.

i3 ble lansert tilbake i 2013, men har tålt tidens tann svært godt. Bilen var da også langt framme da den ble lansert. Gjennom hele produksjonsprosessen har klima, utslipp, gjenbruk og miljø stått i fokus. Ikke bare for bilen, men også i fabrikken hvor den produseres.

i3 har blitt oppgradert flere ganger gjennom livsløpet, med blant annet større batterier og derigjennom lengre rekkevidde. Nybilprisene starter på under 300.000 kroner.

Høyt salg gjennom mange år gjør at det finnes mange slike biler på bruktmarkedet. De rimeligste her får du nå for under 100.000 kroner. Da selvfølgelig eldre modeller fra for eksempel 2014, som har gått over 100.000 kilometer.

Spørsmålet er da hvordan driftssikkerhet og kvalitet er – og om de som eier slike biler er fornøyde?

Svaret på det finner vi ved å gå rett til kilden. Det vil si de som eier og bruker en slik bil daglig. Det er jo de som sitter på fasiten her.

I Brooms brukergenererte bruktbilguide, Eierne mener, har nesten 80 i3-eiere så langt delt sine erfaringer med oss.

Dette er noen eksempler på hva eierne selv sier og mener om elbilen:

Feil, mangler og verdifall – men fornøyd likevel

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Denne eieren gir bilen 5,6 poeng av 10 mulige. Det er med det en av anmeldelsene med lavest score av samtlige. Eieren er likevel positiv tross lite bagasjerom og bare fire sitteplasser. Der er noe mange påpeker som litt negativt ved modellen. Denne eieren har også opplevd at det har vært en del irriterende feil og mangler.

– Svært bratt verdifall. Disse var dyre når man kjøpte en godt utstyrt versjon i 2014, skrives det i anmeldelsen.

At rekkevidden er i overkant kort vinterstid på denne tidlige utgaven nevnes også. Misfornøyd eier? Nope. Vedkommende hadde gjerne kjøpt maken bil igjen …

Se hele anmeldelsen her:

Kunne vært mer effektiv

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

En stor gjenganger for i3 er dette med kjøreglede. En god del av DNA-et til BMW ligger jo nettopp i dette. Elbilen skuffer tydeligvis ikke. Mange er de som gir full score på nettopp dette. Slik som denne eieren.

Det vedkommende ikke er fult så fornøyd med er dør-løsningen. Dermed blir det noe trekk her. Det påpekes også at bilen har noe høyt strømforbruk.

Det holder likevel til en score på 9,2 av 10 mulige poeng.

Se hele anmeldelsen her:

Ekte BMW til lav pris

Bilde fra Brooms «eierne mener». Foto: Privat.

Fornøyd er også eieren av denne 2016-modellen.

– En herlig bil, skriver han i sin anmeldelse. Han legger også til at det ikke har vært noen feil med den i løpet av de tre og et halvt årene han har hatt den.

Bilen får full pott i alle kategorier unntatt for plass og praktiske løsninger hvor det trekkes noe. Det blir likevel 9,4 poeng av 10 mulige her.

Se hele anmeldelsen her:

– "Fyller" bare hjemme. Fantastisk!

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Dyr i innkjøp, og kun fire seter gjør at det trekkes litt av denne eieren som har en 2014-modell.

Også her fremholdes kjøreegenskapene, sammen med god driftssikkerhet.

– Går og går uten problemer, står det å lese i anmeldelsen.

Mulighet til å «fylle tanken» hjemme verdsettes tydeligvis også. Poengsummen ender på hyggelige 9,2.

Se hele anmeldelsen her:

Mye smårusk

Faksimile fra Brooms «Eierne mener»

Denne eieren har en 2013-modell, som er første årgang. Han lurer på om den ble sluppet litt for tidlig. Det har vært en god del smårusk underveis, forstår vi.

Ulyder fra forstillingen og svake nærlys er to ting som nevnes her. Vedkommende er skeptisk til eierskap etter at nybilgarantien utløper.

Plass, praktiske løsninger og forbruk er egenskaper som verdsettes. Det ender med 6,4 poeng her.

Se hele anmeldelsen her:

Bidra du også!

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en Tripadvisor for bil.

Du legger inn poeng i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen – ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

Les også: Dette er elbilen eierne er mest fornøyd med

Video: Nå får denne BMW-en en viktig nyhet