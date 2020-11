– Samboeren min kan plutselig ligge på gulvet og skrike

Da Reidar Osen tok plass i vitneboksen, la han ingenting i mellom i beskrivelsen av tiden etter voldshendelsen i 2015.

– Jeg gikk på en måte i full dekning. Jeg visste jo ikke hvor folkene som gjorde dette mot meg var, og surret rundt i hettegenser hele det første året for å ikke bli gjenkjent. Lysten til å ha kontakt med folk var borte, og gallerivirksomheten tok helt slutt. Jeg ble skyggeredd, sier Osen.

For første gang viste Osen at han var sterkt preget av hendelsen og måtte ta en pause.

Gråtkvalt fortalte han videre at han kjente seg igjen i saken til Petter Slengesol, som i sin forklaring onsdag fortalte at han verken ville eller orket å omgå mennesker.

TILTALTE: To menn fra Polen sitter på tiltalebenken - en 32 og en 36 år gammel mann. Politiet mener disse to sto bak ekstrem vold mot både Reidar Osen og Petter Slengesol. Tegner: Lars Slettebø.

Truet med å begrave ham levende

På rettens andre dag brukte bistandsadvokat Einar Drægebø tid på å belyse voldsepisoden til Osen, og særlig konsekvensene av det han ble utsatt for.

Sistnevnte har tidligere forklart seg i brede ordlag om hvordan han ble overrumplet i bilen utenfor galleriet hans i Bergen sentrum.

Flere maskerte menn stripset ham, trakk en hette over hodet og utsatte ham for ekstrem vold. Etter to timer kjørte de rundt og truet på et tidspunkt å gravlegge ham levende. Overfallspersonene hadde allerede gjort klar en grav i et skogholt som de viste Osen.

Ifølge Osen ba de om to millioner kroner for å løslate ham, og truet blant annet med å kutte av en finger og sende til samboeren hans for å få ut penger. Senere på kvelden forlot de ham med livet i behold.

MISHANDLET: Reidar Osen fikk en pistol i munnen, og flere tenner knakk rett av. Rettstegner: Lars Slettebø.

– Masse panikkanfall

I sin forklaring, forteller Osen at også samboeren hans har slitt ekstremt i ettertid.

– Hun har nesten tatt det verre enn meg. Jeg har en sterk psyke, men hun har vært redd for livet sitt fra første dag dette skjedde. Hun har vært helt hysterisk, og hatt masse panikkanfall. Hun kan ligge på gulvet og skrike, og dette er vanskelig å fortelle, sier Osen.

Han sier de gikk fra å være et aktivt og sosialt par, til det stikk motsatte.

Hevder Osen selv sto bak

Både Osen og Slengesol har fortalt at det er en stor belastning å være tilstede i rettssalen.

To polske menn sitter på tiltalebenken for volden. De har både bodd og jobbet i Bergen, i tiden før voldshendelsen.

Begge nekter for å ha befatning med Osen-saken, men den ene erkjenner straffskyld for grovt ran av Petter Slengesol. Den andre erkjenner bare delvis straffskyld, og mener Osen selv iscenesatte bortføringen.

Dette har Osen tidligere avvist på det sterkeste, og det gjør han også under rettssaken.

– Jeg kan ikke forstå at forsvarerne kan si at jeg skal stå bak dette. Å gi meg skylden for dette... jeg håper dommeren gir de tiltalte ekstra straff. For meg er disse beskyldningene forferdelige, sier Osen.

BRUTALT MISHANDLET: Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet i sin egen bil. Saken er en av de mest omtalte kriminalsakene i Norge de siste årene. Foto: TV 2 / Privat

Kritiserte politiet

Begge ble felt av DNA-spor som politiet først fikk treff på i 2019, fire år etter voldshendelsen.

Både Osen og Slengesol har både tidligere og under rettssaken rettet kritikk mot politiet for manglende vilje til å etterforske saken.

De har også kritisert påtalemyndighetene for å kun tiltale de polske statsborgerne for grovt ran, og ikke frihetsberøvelse som ville gitt en strengere straff.

BILEN: I dette kjøretøyet ble Reidar Osen fraktet og utsatt for vold av flere gjerningsmenn i desember 2015. Foto: Privat

Aktor: – Var grovt ran

Aktor Jørgen Henriksen har tidligere ikke villet kommentere kritikken eller de fornærmede sine utsagn om at de ikke har tillit til påtalemyndighetene.

Etter rettssakens første dag, sier Henriksen følgende til TV 2, på spørsmål om hvorfor de to ikke er tiltalt for frihetsbeøvelse.

AKTOR: Politiadvokat Jørgen Henriksen forklarer hvorfor de ikke tok ut tiltale mot den tredje mannen som var siktet for ranet. Foto: Kåre Breivik / TV2

– Det er en vurdering som påtalemyndigheten tok at dette var grovt ran og hvor frihetsberøvelse er nevnt som en del av gjerningsbeskrivelsen. Det å innta frihetsberøvelse som et eget straffbart forhold varierer i sånne type saker, og det er ulik tradisjon.

– Dette er stort sett forhold som konsumeres av gjerningsbeskrivelsen i grovt ran hvor strafferammen er opp til 15 år.

Peker på tredje gjerningsmann

– En av de tiltalte har pekt ut en tredje mann, som tidligere var siktet i saken. Han er ikke avhørt etter dette, og er heller ikke i dag på tiltalebenken. Hvorfor ikke?

– Det har å gjøre med hvor sikkert bevisbildet skal være for at påtalemyndigheten tar ut en tiltale. Da skal man være overbevist om at det holder til domfellelse, sier Henriksen.