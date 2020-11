82 nye smittede i Bergen - Jeg er svært bekymret

– Jeg er nå svært bekymret for smittesituasjonen i Bergen, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap), under onsdagens pressekonferanse.

Med 82 nye smittede er det smitterekord i Bergen siden pandemien startet.

– Vi ser med stor uro på utviklingen fremover, sier Valhammer.

Alt handler nå om å holde smitten nede, og skolene og barnehagene åpne, sier byrådslederen:

BEKYMRET: Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) er svært bekymret for den økende smitten i Bergen. Foto: Daniel Gangskar / TV 2

En baby på tre måneder er blant de smittede.

Det er utbrudd på Løvåsen sjukeheim, med en ansatt og tre beboere blant de smittede.

Alle i Bergen som kan ha hjemmekontor, bes om å ha det i ukene fremover.

Byrådslederen varsler også enda strengere tiltak i Bergen.

– Sånn situasjonen er nå, er det svært sannsynlig at vi trenger flere og kraftigere tiltak, sier Valhammer.

Også helsebyråd Beate Husa (KrF) ber bergenserne forberede seg på strengere tiltak de neste ukene.

– Dette er en dyster, ny rekord som gjør oss bekymret, sier Husa.

Det jobbes med ny teststasjon i Bergen for å ta unna det voldsomme trykket.

Svært krevende smittesporing

Smittesporingen i Bergen er begynt å bli svært krevende, fordi smittetallet er så høyt.

– Vi vil ikke klare å gjennomføre all smittesporing det neste døgnet, sier Husa, men lover at smittesporerne gjør alt de kan for å rekke over så mange som mulig, så raskt som mulig.

Bergen kommune har nå tett dialog med regjeringen og FHI for å finne rette tiltak i Bergen.



Regjeringen har varslet at det vil komme ytterlige innstramminger for hele landet torsdag denne uken. Det er knyttet stor spenning til hvor kraftige tiltakene blir.

Ber om at Bergen stenges helt ned

I et innlegg i avisen Bergens Tidende anbefaler i dag tre professorer at Bergen bør stenge ned igjen, slik Tyskland har gjort.

Den siste ukene har antallet nye smittede i Bergen fordelt seg slik, dag for dag: