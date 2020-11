Skiskytter-åpningen ble avlyst - 17 kilometer unna kan det bli ja til langrenn: – Føles litt urettferdig

For noen dager siden ble nemlig sesongåpningen for skiskytterne på Sjusjøen i midten av november avlyst «på grunn av lokale myndigheters anbefaling om å ikke arrangere større arrangementer i Ringsaker kommune», ifølge pressemeldingen til Norges Skiskytterforbund.

Nå jobbes det med å finne en alternativ arrangør.

Rett over kommunegrensen i Lillehammer kommune planlegges det verdenscup i langrenn i begynnelsen av desember.

– Det vil nesten føles litt urettferdig

Her er det altså snakk om to forskjellige kommuner som grenser til hverandre: Ringsaker og Lillehammer.

Det er mer smitte per innbygger i Ringsaker enn Lillehammer, men den geografiske nærheten gjør likevel at det eksisterer litt forundring i skimiljøet.

– Jeg vet ikke om han kommuneoverlegen liker langrenn bedre enn skiskyting, jeg! Neida. Det kan jo skje forandringer på Lillehammer også, men det vil jo være litt rart om skiskyting på Sjusjøen ikke går, mens det går med langrenn på Lillehammer. Det er jo to forskjellige kommuner, men det er jo ganske nærme hverandre. Det vil nesten føles litt urettferdig. Det er sikkert en god begrunnelse for at vi ikke skal gå på Sjusjøen, og det er helt greit, men det blir spennende å se om langrennsfolket får gå, sier Johannes Dale.

Han understreker at han har full forståelse for vurderingene som blir gjort av både lokale - og sentrale helsemyndigheter, selv om det isolert sett kan føles litt rart.

– Vi er jo egoister og har lyst til å gå selv, så om det blir «forskjellsbehandling», holdt jeg på å si, så blir vi konkurransehunder litt fysne på å konkurrere enda mer. Jeg krysser fingra for at vi får gå et annet sted i hvert fall, og at langrennsgjengen også får gå.



Helse - og omsorgsdepartementet avgjør

Som Nettavisen skrev tirsdag, skulle egentlig skiforbundet ha gitt beskjed i går om de kan arrangere verdenscuphelgen i langrenn eller ikke 4.-6. desember.

De har fått en utsettelse fra Det internasjonale skiforbundet (FIS) til torsdag, da de venter på godkjenning, eller avvisning, fra helse - og omsorgsdepartementet.

– Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet og Helsedirektoratet jobber nå med dette. Vi vil komme med en avgjørelse så snart som mulig, men det er for tidlig å si når dette vil skje, sier departementet til TV 2.

De bekrefter videre at en beslutning tidligst kommer torsdag.

Kommuneoverlege: – Kan være forsvarlig

I Lillehammer er kommuneoverlegen ikke imot at det arrangeres en verdenscuphelg i desember, så lenge arrangøren tar de nødvendige forholdsreglene og de sentrale helsemyndighetene godkjenner det.

Og så lenge smittetallene er under kontroll, naturligvis.

– Per i dag er det lite smittespredning i Lillehammer, og det er ikke noen spesielle tiltak her - med unntak at de generelle reglene i Norge. Situasjonen kan endre seg, men vi planlegger utifra dagens situasjonen, sier Morten Bergkåsa til TV 2, og forsetter:

– Om det gjennomføres på en god måte og rutinene er gode, så kan det være forsvarlig. Alle utøvere og de i støtteapparatene har stor interesse av å unngå smitte. I tillegg vil det være lite kontakt med lokalbefolkningen. Arrangementet vil være ganske avskjermet fra samfunnet. Det er ikke stor fare for smittespredningen fra utøvere til lokalbefolkning, eller motsatt vei. Men det er en moderat risiko for at det oppstår smittespredning i arrangementet, men da må arrangør ha gode rutiner for å håndtere det.

Reagerer på avlysning

Arrangementsansvarlig i Norges Skiforbund (NSF), Terje Lund, sier onsdag ettermiddag at de ikke har noe nytt å melde om Lillehammer-helgen, men har enn så lenge ikke svart på om det eksisterer noen form for plan b eller reserveløsning om helse - og omsorgsdepartementet skulle lande på et «nei» til arrangementet før helgen.

TV 2-ekspert Petter Skinstad kjenner også på en forundring over at det ikke lar seg gjøre for skiskytterne å kunne konkurrere på Sjusjøen, selv om han har forståelse for at de ulike tiltakene mot pandemien av og til vil få noen uvanlige utslag.

– Jeg har nettopp jogget fra Lillehammer til Sjusjøen i dag, og det er umulig ikke å tenke at det er rart at det ene arrangementet blir avlyst, mens det andre får gå. Særlig når det her er snakk om en nasjonal åpning for skiskytterne, mens det i langrenn er snakk om utøvere fra hele verden, sier han, og legger til:

– Men jeg tror det er en forståelse i skimiljøet for at vi er inne i en spesiell tid og at det vil gi litt rare utfall som ikke er lette å forstå. Jeg kan ikke legge meg borti vurderingene til legene, og jeg stoler på at de gjør det de mener er best.

Arrangører avviser utsettelser internasjonalt

Koronapandemien skaper selvsagt ikke bare trøbbel for nasjonale arrangører.

FIS har fått motbør fra nordisk hold de siste ukene for det enkelte utøvere mener er en for ambisiøs kalender. Renn i Norge, Finland, Sveits, Tyskland, Tsjekkia, Italia og Kina står nemlig på menyen.

Smittesituasjonen i Europa har naturligvis fått mange til å frykte at renn derfor må avlyses, men enn så lenge insisterer de fleste arrangører på at rennene skal gå som planlagt.

Arrangøren av rennene i Davos, Sveits, 14.-15. desember sier til TV 2 at det ikke eksisterer noen planer om å kanskje utsette rennene. Det eksisterer heller ikke noen reserveløsning - eller dato om smittesituasjonen skulle gjøre det umulig å arrangere rennene på de aktuelle datoene, sier kommunikasjonssjef Fabio Lechner.

Det samme sier arrangøren av rennene i Val Müstair i begynnelsen av Tour de Ski.

FIS sier også til TV 2 at de «ikke har hørt om» at renn eventuelt må utsettes eller avlyses.