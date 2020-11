FHI: – De som bor alene kan maks ha tre personer de er fysisk nær

Saken oppdateres forløpende.

De siste dagene er flere smittervernsråd strammet inn, skriver FHI i en oversikt på hjemmesiden.

Instituttet strammer blant annet inn på hva som menes med «dine nærmeste» som du kan omgås som normalt.

– Det omfatter de du bor med og kjæreste. De som bor alene bør kun ha to eller tre personer de er fysisk nær. Det bør være de samme personene over tid, skriver FHI.

Basert på økende smitte kan det forventes ytterligere innstramminger de kommende dagene, står det.

Alle nærkontakter skal testes

I tillegg anbefaler instituttet nå at alle nærkontakter bør teste seg av hensyn til smittesporingsarbeidet.

– Det vil ikke forkorte karantenetiden, men fremskynde smittesporingen rundt de som er smittet, skriver FHI.

Voksne i karantene bør holde avstand til andre voksne i husstanden for å hindre smittespredning.

Tid før avisolering er også oppdatert.

– Hovedregelen er at man kan avisoleres når det er gått 10 døgn etter symptomdebut, såfremt man har vært feberfri det siste døgnet, skriver FHI.

Personer som allerede er i karantene når de får typiske symptomer på covid-19, regnes nå som «sannsynlig covid-19-tilfeller» inntil prøvesvar foreligger. Deres hustandsmedlemmer må dermed i karantene i påvente av prøvesvar.

Kraftig økning i smitte

I ukesrapporten til FHI kommer det frem at det ble meldt om 3073 tilfeller i uke 44, som er en økning på 79 prosent fra uke 43.

– Overvåkingsdata og modellering viser en betydelig økende smittespredning de siste to ukene etter en gradvis og langsom økning gjennom høsten, står det i rapporten.

Det er en økning i alle fylker og alle aldersgrupper siste uke, men det er store geografiske variasjoner.

Oslo har høyest forekomst med 181 meldte tilfeller per 100 000 innbyggere. Vestland har 124, Innlandet har 112 og Agder har lavest med 26,4 smittede per 100.000 innbygger. Statistikken er basert på tall for uke 43 og 44 samlet.

I forrige uke ble 122.889 personer testet for koronavirus. Andelen positive tester var 2,5 prosent, som er en økning fra 1,7 prosent i uka før.

Økning i antall innleggelser

FHI skriver at det fortsatt er lav forekomst av alvorlige utfall, men det har vært en stigende trend i nye pasienter innlagt på sykehus med korona siden sommeren.

Det var 46 nye innleggelser i sykehus i uke 44, en økning fra 38 i uke 43 og 22 i uke 42. Det er det høyeste antallet i en uke siden april.

De fleste nye innleggelser de siste ukene har vært i Helse Sør-Øst.

Onsdag ligger 70 pasienter med påvist koronavirus innlagt ved norske sykehus. Det er en økning på ni fra dagen før.

FHI anbefaler ytterligere tiltak

– Epidemien øker betydelig i flere kommuner. Situasjonen er ustabil. Det er behov for betydelig innsats for å bremse spredningen og det er viktig med kraftigere tiltak i områder der det er mye smittespredning og der situasjonen er ustabil, skriver FHI.

I områder der det er økende smitte, mener Folkehelseinstituttet at det er viktig at tiltak målrettes mot der smitten skjer og i grupper med økt risiko for smitte­.

– Den raske utviklingen av epidemien, erfaringer fra den første perioden i mars og utviklingen vi ser i andre land i Europa nå, taler for tidlig iverksetting av ytterligere tiltak samtidig med fortsatt arbeid for å styrke etterlevelsen av de generelle smittevernrådene, står det videre.