Massetesting førte til lettelser av tiltak – derfor vil ikke Norge gjøre det samme

I Slovakia ble innbyggere som testet negativt for korona unntatt portforbud etter et massetestingsprosjekt. – Kan gi falsk trygghet, mener FHI.

Da smittetallene begynte å stige urovekkende i Slovakia, bestemte landet seg for å ta grep.

Myndighetene gjennomførte et enormt testprosjekt hvor målet var å koronateste alle innbyggerne som var over ti år gamle på én helg. Prosjektet fikk navnet «Felles ansvar», og er den første landsomfattende massetestingen som har blitt utført i verden, skriver CNN.

Bare i overkant av én prosent av de 3,6 millioner menneskene som ble testet, ble bekreftet smittet av korona, ifølge FHI sin ukesrapport.

Alle som testet positivt ble satt i karantene og isolert. Alle innbyggerne som testet negativ derimot, ble unntatt de strenge lockdown-restriksjonene i landet og kunne leve mer som normalt.

På én helg

Massetestingen ble først gjennomført i regionene Orava og Bardejov, som hadde mest smitte, den 23. oktober. Der ble i overkant av 140.000 mennesker testet i løpet av tre dager. I resten av landet ble testingen gjennomført den påfølgende lørdagen og søndagen. Totalt ble cirka to tredjedeler av befolkningen testet.

Regjeringen anbefalte alle som var over 10 år gamle til delta i det frivillige prosjektet. Personer over 65 år, sårbare personer eller personer med sykdom eller andre sårbare grupper, ble unntatt testingen.

Personer som valgte å ikke delta ble nødt til å holde seg hjemme under perioden myndighetene innførte portforbud. Personer som ble med på testingen og avla negativ prøve, ble unntatt forbudet.

I begynnelsen av november gjennomførte landet ytterligere en runde med massetesting, melder Reuters. Flere andre byer og land har også gjennomført eller vurdert å gjennomføre lignende prosjekter i etterkant.

TESTER: En helsearbeider tester en kvinne for korona under den første runden av massetesting i Bratislava i Slovakia den 31. oktober. Foto: Vladimir Simicek / AFP

Kan føre til lettelser

Mike Tildesley, som er smittevernoverlege ved University Warwick og rådgiver til regjeringen i Storbritannia, mener at en effektiv massetesting potensielt kan bli brukt som et alternativ til nedstengninger og inngripende tiltak.

– Samtidig er det viktig å understreke at bare fordi noen tester negativt, så betyr ikke det at de vil være frie for smitte i dagene som kommer, sier han til CNN.

Enhver massetestingsstrategi må derfor gjennomføres regelmessig for å være effektfull.

– Da kan strategien ha effekt og dermed tillate at noen koronatiltak blir lettet på, sier han.

Statsminister Igor Matovic ser på prosjektet som en måte for landet å håndtere viruset på.

– Når vi beslutter at vi vil ha mer frihet til åpne teater og kirker, vil vi ha dette verktøyet til å kontrollere epidemien på, sa Matovic ifølge Reuters.

Slovakia's second round of coronavirus tests draws large crowds https://t.co/dHE8BgBJHD pic.twitter.com/n8NVhWxV7O — Reuters (@Reuters) November 7, 2020

Vurderes i Norge

Torsdag uttalte avdelingsdirektør Line Vold ved FHI og assisterende helsedirektør Espen Nakstad at de anslår at mellom 40 og 50 prosent av smittetilfellene i Norge blir fanget opp. Årsaken til at mørketallene er så store henger sammen med at mange kan ha svært milde symptomer, og at testing ikke er lett tilgjengelig for alle.

Nå diskuterer helsemyndighetene om man skal gjennomføre massetesting i store byer som Oslo og Bergen og andre steder med mye smitte.

– Vi har gitt et oppdrag til FHI for å se på hvordan det kan gjennomføres. Vi har også lagt konkrete planer for å muligens ta slike stikkprøver med testing etter de nye hurtigtestene er ferdig utprøvd om et par ukers tid, sa Nakstad til TV 2 torsdag.

Line Vold, avdelingsdirektør Folkehelseinstituttet, mener ikke det er aktuelt for Norge å innføre massetesting av hele befolkningen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Kan gi falsk trygghet

Line Vold forteller at et massetestingsprosjekt utført på samme måte som i Slovakia trolig ikke er aktuelt i Norge.

Hun peker på at det er en rekke utfordringer knyttet til gjennomføringen. Blant annet er det svært ressurskrevende, og det kan være utfordrende å få god oppslutning i alle deler av befolkningen. Derfor vil testingen i Norge, om prosjektet blir besluttet, være langt mer målrettet.

– Det som nå vurderes er om det kan være aktuelt å teste mange i et avgrenset geografisk område, eller i spesielle situasjoner. For eksempel ser vi på om det bør lages protokoller for bred testing i enkelte utbruddssituasjoner, sier Vold til TV 2.

At testing kan føre til unntak fra restriksjoner, mener avdelingsdirektøren kan være en måte å øke antallet som vil teste seg. Samtidig understreker hun at det kan føre til en falsk trygghet.

– En negativ test er et øyeblikksbilde, og for at tiltak skal virke bør de følges av alle, sier Vold.

Hun opplyser at Folkehelseinstituttet kontinuerlig jobber med å vurdere nye metoder for å få tilleggsinformasjon om den epidemiologiske situasjonen og bedre oversikt over smitten.

Må kvalitetssikre hurtigtester

Helsebyråd Robert Steen (Ap) forteller at massetesting avhenger av gode nok hurtigtester. Han forteller at Oslo i samarbeid med Helsedirektoratet har startet opp et pilotprosjekt på teststasjonen på Aker for hurtigtesting.

– Vi benytter en test i nesa, som vi sjekker med et lite apparat, og som gir oss svar etter 15 minutter. Hvis disse testene viser seg å være kvalitativt gode nok, kan disse testene brukes til å avdekke skjult smitte i ulike grupper av samfunnet, sier han.

Steen viser til at resultatene i Norge er i tråd med lignende undersøkelser i utlandet.

Testene er ikke kvalitativt så gode som de andre testene, men de ser ut til å være gode nok til å kunne gjennomføre massetesting, sier helsebyråden.

– Hvis testene ikke er god nok, kan man risikere å få et negativt prøvesvar selv om man er smittet?

– Det er en risiko, sier han.