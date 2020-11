Mye handler om elbil og ID.3 for Volkswagen i Norge om dagen. Men det skjer også spennende nyheter utenfor den elektriske «boblen».

Nå har Volkswagen endelig dratt duken av nyeste generasjon Golf R. Dette er toppmodellen i Golf-familien, en bil det alltid knyttes høye forventninger til.

Basert på åttende generasjon Golf, har Volkswagen gjort en rekke grep på nykommeren.

Bilen har fått nye og hissigere designdetaljer. Samtidig er understellet strammet opp, og ikke minst finner vi en kruttsterk motor under panseret.

Tidenes raskeste

Og for å begynne med moroa: Volkswagen har valgt å beholde 2-liters turbomotoren. Nå er effekten økt fra 300 hk til 320 hk. Den oppdaterte motoren leverer samtidig 420 Nm.

Blå bremsecalipere og 19 toms felger er blant kjennetegnene på Golf R.

Kreftene sendes via en 7-trinns DSG-girkasse og til alle fire hjul. 0-100 km/t er i mål på 4,7 sekunder, mens toppfarten er 250 km/t. Med Performance Pack øker den til 270 km/t. Det gjør nykommeren til tidenes raskeste serieproduserte Golf.

Ved siden av økt effekt, har Volkswagen-ingeniørene utviklet et helt nytt firehjulsdrift-system.

Dette skal fordele kreftene mellom for- og bakaksling, men også individuelt mellom bakhjulene. Resultatet er ifølge Volkswagen at nye Golf R skal kjøre enda bedre og mer dynamisk gjennom raske kurver.

I likhet med Golf 8, er også R-utgaven utstyrt med digital cockpit og en 10 toms infotainmentskjerm.

Drift mode

I likhet med tidligere utgaver, får bilen ulike kjøreprofiler, deriblant komfort, sport og race.

Nå debuterer også to helt nye moduser. Den mest spennende er at Golf R nå får en egen driftmode. Den gjør akkurat som navnet tilsier, nemlig at du får lov til å logre litt med hekken.

Special er navnet på den siste kjøreprofilen. Den er faktisk utviklet spesielt for den tyske racerbanen Nürburgring, hvor også Golf R har fått finpusset kjøreegenskapene.

Sammenlignet med Race-modus, har Special-profilen mykere demperinnstillinger, for at bilen skal få best mulig kontakt med det tidvis ujevne underlaget på Nordsløyfa.

Golf R leveres i tre lakkfarger: Lapiz Blue Metallic, Pure White eller Deep Black Pearl Effect.

