Porsche var i mange år et bitte lite nisjemerke i Norge. De solgte sportsbiler med høy drømfaktor – der de fleste som hadde lyst på en Porsche måtte la det bli med drømmen.

Men så begynte de å bredde modellutvalget. Plutselig ble det ganske vanlig å se Porscher på norske veier. Og i 2020 har det tatt helt av!

I skrivende stund er Porsche inne på topp 20 over de mest solgte bilmerkene i Norge.

Salget er opp 370 prosent så langt i år. Og den økningen kan de i stor grad takke én bilmodell for: Elektriske Taycan.

Thomas sikret seg bilen

Helt siden konseptbilen Mission E ble vist første gang i 2015, har det vært høye forventinger knyttet til lanseringen av produksjonsmodellen. Porsches første helelektriske sportsbil har satt nye standarder for kjøreopplevelse for elbiler, til stor begeistring for stadig nye kundegrupper. Og i Norge har den altså gitt Porsche salgstall de aldri før har vært i nærheten av.

I dag feirer den norske importøren 1.000 utleverte eksemplarer av Taycan. Thomas Røed (58) fra Oslo er mannen som sikret seg bilen som markerer milepælen, han hentet den ut hos Porsche Center Oslo.

Slik ser det ut når man gjør seg kjent med en ny bil i korona-året 2020... Til venstre Porsches Sindre Tolleshaug og til høyre Thomas Røed som er nybakt Taycan-eier.

Ikke fortest mulig på bane

Med firehjulsdrift, 530 hestekrefter, plass til inntil fem personer og akselerasjon og kjøreegenskaper i sportsbilsklassen, er dette en drømmebil for mange.

Så er da også Thomas en bilinteressert mann:

– Jeg er ikke opptatt å kjøre fortest mulig på bane, jeg er en touringmann… Hverdagsgleden ved å kjøre er viktigst for meg. Så jeg kjenner meg hjemme i betegnelsen bilentusiast, sier han.

Den første kjøreturen i ny bil - og ikke hvilken som helst ny bil heller!

Første kjøretur til fjells

– Er dette din første Porsche?

– Nei, dette er min femte, jeg forventer å få de samme kjøreegenskapene som jeg er vant med fra mine tidligere Porscher. Men jeg hører rykter om at denne skal være mye råere, så jeg gleder meg til første kjøreturen som går til fjells, sier den nybakte Taycan-eieren.

Morten Scheel er sjef for Porsche i Norge.

Hos den norske importøren er man naturligvis strålende fornøyd med 2020-salget:

– Det er bilentusiaster som kjøper Porsche Taycan. Produktet leverer på kjerneverdiene til Porsche, og blir ikke oppfattet som bare en fantastisk elbil, men som en fantastisk Porsche – uansett drivlinje. Med dagens avgiftssystem som oppmuntrer til å velge nullutslipp har vi vippet over mange kunder til å velge elektrisk også i sportsbilsegmentet, sier Morten Scheel som er administrerende direktør i Porsche Norge.

Med et avansert 4x4-system er Taycan også en fullverdig vinterbil, det er viktig for mange av de norske kundene.

Flere elbiler på vei

Han legger til:

– At interessen for å kjøre en helelektrisk Porsche gir nullutslippsandel på over 70 prosent av totalsalget så langt i år er et lite, men viktig bidrag mot det nasjonale målet om å selge flest mulig biler uten klimagassutslipp i 2025.

Neste generasjon av SUV-en Macan skal også bli elektrisk. Det kan bli en svært interessant bil for det norske markedet.

Porsche har selv satt som mål at over halvparten av alle nye biler levert til kunde vil være på elektrisk drivlinje, innen 2025. Som et ledd i denne strategien vil konseptbilen Cross Turismo være neste helelektriske modell som lanseres.

Dette er et konsept veldig godt tilpasset norske bilpreferanser og ifølge Scheel en bil mange er interessert i.

– Dessuten vil neste generasjon Macan også bli tilgjengelig i helelektrisk utgave. Begge disse modellene har relativt stort volumpotensial i det norske markedet, så våre planer og strategier er å etablere oss på et salgsnivå med det vi klarer i 2020, avslutter Scheel.

