Farmen-Inger Cecilie mottar hatbrev: – Har begynt å se meg over skuldra

Haldenseren Inger Cecilie «IC» Grønnerød har gjort seg bemerket inne på Farmen-gården i år. Nylig slo hun Tove Moss Lohne ut av konkurransen, og er denne uken storbonde for andre gang.

Men det har ikke vært uten kontroverser. Hun blir anklaget av de andre deltagerne for å være en kynisk spiller, og en falsk dame som lyver om alt. «Absolutt alt», har deltager Karianne Vilde Wølner uttalt.

– Hva skal jeg si? Jeg er mest forundret kanskje, fordi jeg føler jo at jeg var stillferdig og ordentlig der inne, sier Grønnerød da hun gjester God kveld Norge-studio.

Mener alle spiller

Da hun gikk inn, var hun åpen med seerne om at hun skulle skjule sin bakgrunn som bonde, og hun mener at alle spiller på sin måte på Farmen.

– Nå har kanskje jeg snakket om det da, mens de andre sier at de er der for opplevelsen. Det er et spill, det er ingen der inne som spiller med helt åpne kort. Kanskje jeg ikke skulle ha snakket så mye om det? Også har jeg jo blitt profilert på det, sier Grønnerød, som ikke vil si at hun har blitt klippet feil av TV 2.

– Nei, ikke feil. Men det er mye annet de kunne ha tatt med. Jeg bakte rundstykker til Kjetil da han begynte å bli tynn, jeg delte matrasjonene mine hver dag med Thor og Sindre. Det kunne godt ha kommet med at jeg var litt raus og god med gutta, sier haldenseren.

Hun har også blitt anklaget for å manipulere andre deltagere. Både Wølner og Daniel Viem har uttalt at hun lurte Thor Haavik, Lene Egeland Hogstad og nevnte Tove Moss Lohne.

– Det synes jeg er veldig trist, for både Lene, Thor og Tove har jeg virkelig blitt glad i. Jeg har ikke gjort noe forsøk på å manipulere dem. Det jeg har delt har vært sant. Jeg fortalte Thor ganske tidlig at jeg egentlig er bonde, forklarer Grønnerød.

VENNER: Inger Cecilie skal ta et bad med venninne Tove på Farmen gården. Foto: Alex Iversen / TV 2

«Faker» ikke skaden

Forrige uke fikk hun seg en smell i beinet på tømmerhoggingstur. Den skaden mente Daniel Viem var overdrevet.

– Hun «faker» den skaden. Hun greide å manipulere Tove til å velge tautrekking ved å spille på samvittigheten. Hun var ikke så skadet, det var et spill for galleriet, har Viem sagt til God kveld Norge.

GJEST: Inger Cecilie gjestet God kveld Norge studio. Foto: Kristoffer Arnesen

Dette er ikke Grønnerød, overraskende nok, enig i.

– Jeg har fortsatt vondt i skaden når jeg rir og løper. Trodde kanskje jeg hadde dratt på meg en alderdomsskade i kneet, men jeg gikk med beinet på skrå etter at jeg hadde skadet meg. Fordi det var mest behagelig. Det var ikke lurt, for nå har jeg vondt i kneet og, smiler hun.

– Så skaden var reel, men den ble bedre.

Hun ønsker å påpeke ovenfor seerne at Farmen er TV, det klippes og at det de ser på skjermen bare er en liten del av hele oppholdet.

– Det er noen troll der ute. Jeg fikk jo noen saftige hatbrev for eksempel. Det er veldig surrealistisk. Man tenker: «wow, nå har jeg virkelig havnet uti det», sier 47-åringen.

– Har du vært redd?

– Hm, nei egentlig ikke. Men jeg sier egentlig, fordi jeg har en mørk vei fra der jeg jobber til der jeg parkerer. Jeg har aldri vært den typen som ser meg over skuldra, men det gjør jeg nå.

Vil drukne henne

Grønnerød forteller videre at flere skriver at de har lyst til å drukne henne.

– Hvorfor akkurat det? Hva er det som gjør at de ønsker å drukne meg? De skriver også at jeg er tom i hodet, diktator på linje med Trump og Nord Korea. Det er masse greier, ler hestebonden, som tross alt tar det med humor.

HATMELDING: Dette er bare en av meldingene som Inger Cecilie har mottatt. Foto: skjermdump

– Jeg må legge til at jeg får veldig mange hyggelige meldinger og. Jeg har fått noen fans, og det er gøy for det har jeg aldri hatt før.

Hun har også fått en del middagsforespørsler etter Farmen-oppholdet.

– Jeg er jo godt gift og vært det i mange år, men mannen min sier at da går vi ned i kostbudsjettet så det er bare å gå, ler Grønnerød.

Hadde lyst til å dra

Da hun var storbonde sist, la hun blant annet dannelse og påkledning til grunn for å velge førstekjempe. Hun forklarer at det var nærmest et kultursjokk å møte de andre jentene.

– Det var mye lyd i dem. De er unge og morsomme på mange måter, men guri meg for et energinivå. Jeg kom inn og lurte på om jeg skulle dra igjen. Du melder deg jo på for å drive gård for hundre år siden, men jeg føler det ble litt «Paradise»-stil, forklarer Grønnerød.

– Det var lite klær, skrik og skrål, og stjeling av drikke for å ha fest. Det var en litt annen agenda enn det jeg så for meg. Så da ble det til at jeg tenkte vi måtte oppføre oss litt da, sier hun.

Se hele intervjuet med Inger Cecilie i videovinduet øverst i saken.