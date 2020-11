Nå blir det et hint av «Indian summer»

Med 17,4 grader i Drammen ble det mandag satt varmerekord for november i Viken fylke. Mens i Oslo ble det målt rekordhøye 15,9 grader i starten av uka.

Og er du glad i at høstvarmen strekker seg ut i november? Da har meteorologen en gladmelding til deg:

Torsdag og fredag ventes noe som minner om «Indian summer» på Østlandet, melder Meteorologisk institutt.

– Det er uvanlig mildt til å være november. Og de kommende dagene vil det bli høyere temperaturer enn normalt på denne årstiden – i alle fall for Østlandet sin del, sier meteorolog Mariann Aabrekk ved StormGeo.

Det er milde luftmasser som kommer innover de sørlige delene av landet som skaper de uvanlig høye temperaturene.

Torsdag og fredag ventes noe som minner om "Indian summer" på #Østlandet! Siden det er så sent på sesongen holder nok temperaturen seg "bare" omkring 15 grader på det varmeste, men det blir også gode perioder med sol ☀️😎



Milde, fine dager

Hun kan dessverre ikke love at rekordene fra mandag kan ryke, men torsdag og fredag kan det bli opp i 12 til kanskje 15 grader noen steder på Østlandet.

– Slik vinden står på landet nå ligger Østlandet i le for fjellene og sørger for at østlendingene får milde og fine dager, sier Aabrekk.

På natta faller temperaturen en god del når det er så fint vær, men etter hvert som sola tar tak ut på dagen lover meteorene varme høstdager.

Men landet vårt er langt og været slår dessverre ulikt ut for de forskjellige landsdelene.

Mye vær i vest og nord

Mens Østlandet kan boltre seg med uvanlig høye temperaturer, må folk i vest og nord holde på hatten.

– Det blir mye vær i vest og nord de neste dagene, sier Storm-meteorologen.

Ute i Atlanterhavet er det for tiden mye lavtrykksaktivitet.

RUSKEVÆR: Lavtrykksaktivitet i Atlanterhavet gir vestavind og regn langs hele norskekysten. Foto: Vegard Grøtt/ NTB

Aabrekk kikker på kartene sine og ser at spesielt fra Stad og nordover blir det særdeles vindfullt de kommende dagene.

– Allerede fra natt til torsdag er det meldt vestlig og sørvestlig storm på kysten, sier Aabrekk.

– Sikre løse gjenstander

Det er ikke så uvanlig med storm på kysten på denne tiden av året, men det som er uvanlig nå er det vil blåse sterk kuling til liten storm også innover i innlandet i Nordland.

– Her vil det bli turbulent, med vindkast opp i 35 meter i sekundet. Har du ikke tatt inn trampolina eller sikret andre utegjenstander, så er det på tide nå, sier meteorologen.

Både i Troms og Finnmark blir trolig vinden til besvær fredag der det kommer opp i sørvest sterk kuling til liten storm på ettermiddagen.

I tillegg til vinden vil det komme mye nedbør helt fra Rogaland til Finnmark de nesete dagene.

– Det vil komme mellom 30-55 millimeter nedbør fra Stadt til Lofoten, mens det vil komme så mye så 50-70 millimeter fra Stadt til Lindesnes. Og på denne tiden av året kommer naturlig nok nedbøren som snø i høyereliggende strøk, sier Aabrekk.

Farevarsel

Meteorologisk institutt sier at det blir sendt ut gult farevarsel for mye nedbør på Helgeland fredag, og det vil trolig komme tilsvarende farevarsel for Trøndelag for fredag.

NEDBØR: Det blir sendt ut gult farevarsel for store nedbørsmengder på Helgeland fredag. Trolig også for Trøndelag. Foto: Kyrre Lien/ NTB

– Kort oppsummert blir det en langhelg med ganske dårlig vær i Nord-Norge, dårlig i vest, men gradvis bedre, og i øst blir det ganske bra, fram til og med søndag. Og generelt høyere temperaturer enn normalt i hele landet.

Prognosene viser at den den kraftige vinden i vest og nord vil fortsette inn i fredag og lørdag, før vinden etter hvert roer seg.

Og for vestlendinger som er lei av ruskevær har meteorologen en liten gladmelding:

– Fra Sogn og sørover er det muligheter for sol fra lørdag av.