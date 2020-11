Dette venter verden på nå

Det er fortsatt ikke klart hvem som har vunnet valget i USA. Her er det vi venter på for å få svar på hvem som blir USAs neste president.

Det er de ulike valgene i USAs 50 delstater som avgjør om Donald Trump får fire nye år som president eller om utfordrer Joe Biden skal overta embetet.

Valgsystemet i USA fungerer slik at hver delstat har et gitt antall valgmenn, og det er partiet med flest valgmenn som får presidenten. Partiet som vinner en delstat, får alle valgmennene i staten (bortsett fra i Maine og Nebraska).

Man trenger minst 270 valgmenn for å vinne valget. Joe Biden leder i antall valgmenn, men fortsatt venter vi på resultatet fra flere vippestater.

USA-valget 239 Biden 216 Trump 270 Presidentvalget skjer ved valg av delegater fra statene. 270 gir flertall.

Biden er tallknuserens favoritt i Nevada

Biden tapte den viktige vippestaten Florida, men har fortsatt en sjanse til å vinne valget.

Ifølge TV 2s prognoser er det seks stater som det onsdag ettermiddag norsk tid ikke er mulig å fastslå et resultat i:

Nevada, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina og Georgia.

Det er mange stemmer som gjenstår å bli talt opp, og det er uhyre jevnt i flere av statene.

TV 2s prognoser viser en knapp ledelse for Biden i Nevada og Michigan. I Michigan står Trump riktignok oppført med en tallmessig ledelse, men basert på hvilke stemmer som gjenstår å telle opp i staten, anslår TV 2 likevel at Biden har større sjanse til å vinne staten.

– I Nevada leder Biden knapt, men Las Vegas er underrapportert. Der bør Biden ha en god sjanse, sier TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

– I Michigan har Biden begynt å ta veldig innpå, fordi det nå rapporteres flere stemmer fra Detroit og området rundt. Det er overveiende sannsynlig at Biden snart vil ta ledelsen i Michigan også, sier Sørensen.

Kan vinne med tre stater

En opptelling viser at Biden også leder i den viktige vippestaten Wisconsin, etter at Trump lenge hadde ledelsen.

– I Wisconsin har Biden tatt ledelsen, og vil sannsynligvis beholde den fordi det stort sett er poststemmer som står igjen, sier Sørensen.

Det antas at flere demokrater har stemt via post.

Dersom Nevada, Michigan og Wisconsin vipper Bidens vei, vil han stå med 271 valgmenn.

Da vil Biden altså ha vunnet valget uavhengig av hva som skjer i Pennsylvania, North Carolina og Georgia.

– Trumps vei til seier er mye vanskeligere. Om han vinner disse tre statene, er ikke det nok. Han må vinne en av de tre andre, og foreløpig tyder alt på at han ligger bak i alle tre i løpet av dagen. Ikke mye, men nok, og det begynner å tømmes for stemmer, sier Sørensen.

Trump har tilsynelatende en solid ledelse i Pennsylvania. Her gjenstår til gjengjeld et betydelig antall forhåndsstemmer og poststemmer, hvor et flertall av disse antas å gå til Biden.

Det kan ta ganske lang tid å fullføre opptellingen i Pennsylvania, hvor det også kan bli strid i rettsvesenet om resultatet.

(©NTB / TV 2)