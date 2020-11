Harry Kanes utrolige reise: - Føles som jeg satt på benken til Leicester i går

For sju år siden varmet han benken til Championship-klubben Leicester. Nå er Harry Kane (27) en av Premier League-historiens fremste målscorere – drømmen er at det skal bringe trofeer til Tottenham Hotspur Stadium.

Men la oss skru klokka noen år tilbake. For vi skal nemlig ikke mer enn sju år tilbake i tid før vi finner en 20-åringen som sliter med å slå igjennom på det øverste nivået. Harry Kane er på utlån til den daværende Championship-klubben Leicester, men oppholdet på King Power Stadium blir en skuffelse. 13 kamper og to scoringer er det Kane får med seg fra tiden i blått

– Tiden i Leicester var en av de vanskeligste i karrieren min. Jeg spilte ikke, og som unggutt, når du ikke får spilletid i Championship, sniker det seg inn tanker om man noen gang vil få spille for Tottenham i Premier League, sier en ærlig Kane til TV 2.

Motgangen skulle derimot ikke klare å knekke den engelske angriperen. For der andre hadde lagt seg ned, valgte Kane å kjempe.

– Hardt arbeid og tro på meg selv har fått meg dit jeg er i dag. Det har gått virkelig fort, for det føles som jeg satt på benken til Leicester i går. Men det går fort, så man må bare nyte det og gjøre det beste ut av det, smiler England-kapteinen.

En av de beste

Og han gjør virkelig det beste ut av det, Harry Kane. Etter gjennombruddet for Tottenham i 14/15 sesongen, der han ble toppscorer i Premier League med 25 scoringer, har ikke 27-åringen sett seg tilbake. Nå er han bedre enn noen gang.

– Jeg tror det personlig er den beste starten jeg har hatt i en sesong. Jeg føler meg bra og skarp, og mentalt er jeg på en god plass. Jeg er åpenbart på en annen plass nå, enn da jeg var i Leicester. Nå handler det om å fortsette, forklarer Kane.

DØDELIG DUO: Heung-min Son og Harry Kane har skutt Tottenham inn i kampen om ligatittelen. Foto: Jason Cairnduff

For denne sesongen har åpnet med et brak for Tottenham-spissen. Seks scoringer og åtte målgivende pasninger på de sju første seriekampene gjør Kane til Europas poengkonge. Scoringen mot Brighton søndag var hans 149 i Premier League på 217 kamper, det fører Kane inn på lista over Premier League-historiens fremste målscorere, der han deler tiendeplassen med Les Ferdinand.

– Som angriper vil jeg selvfølgelig være han som scorer målene, men jeg er like glad når jeg kan bidra til scoringer også. Det viktigste er at vi vinner, sier han ydmykt.

– Men nå er du altså én scoring unna 200 mål for Tottenham?

– Det er helt utrolig. Forhåpentligvis kan jeg nå 200 ganske kjapt, og fortsette derfra, smiler Tottenhams nummer ti.

Foran seg på listen har han Bobby Smith med 208 scoringer og Jimmy Greaves med 266.

Dødelig trio

Men Kane vil på ingen måte ta all æren alene. Sammen med Heung-min Son og Gareth Bale, utgjør han det som mange mener er en av Europas dødeligste angrepstrioer.

– Son er en fantastisk spiller og en fantastisk person. Vi er begge på omtrent samme plass i karrieren, og jeg tror vi leverer tett opp mot vårt beste. Han setter hver eneste sjanse jeg gir ham, noe som hjelper på samarbeidet, gliser Kane, før han fortsetter:

– Gareth er også en utrolig spiller, og vi vet hvilke kvaliteter han kommer med. Han har spilt på det høyeste nivået og han har vunnet trofeer. Det var flott for han å få en scoring mot Brighton, det vil gi selvtilliten hans et løft.

Sammen tror Kane at de tre får motstanderne til å skjelve i buksene.

– Når vi tre spiller sammen, tror jeg andre lag vil se på det som et problem. Men vi må fortsatt gå utpå der å levere, og så langt har vi gjort det.

Drømmer om trofeer

Og samarbeidet de tre i mellom har virkelig båret frukter for de liljehvite så langt denne sesongen. Etter nederlaget mot Everton i serieåpningen, har det blitt fire seire og to uavgjort for Kane og resten av gjengen. Det holder til en foreløpig tredjeplass, bare to poeng bak ligaleder Liverpool.

– Det kunne vært enda bedre, men vi klarer oss bra. Forhåpentlig vis kan vi fortsette som dette. Gruppen er selvsikker, og etter landslagspausen går vi inn i en periode med kamper mot noen store lag, der vi forhåpentligvis kan plukke med oss noen poeng, sier Kane, som tror en av årsakene til Tottenhams suksess er ankomsten til José Mourinho.

– Det har vært flott å lære fra han og snakke med han. Vi har et godt forhold. Det å ha en trener som har vunnet det han har vunnet og trent de lagene har trent, det er noe vi kan lære av, og det tror jeg vises denne sesongen.

Det siste tilskuddet til premieskapet på Tottenham Hotspur Stadium, var seieren i ligacupen i 2008. Nå håper Kane at Mourinho er mannen som kan ende et tolv års langt trofe-tørke i Nord-London.

– Selvfølgelig må man tro på at man kan kjempe om tittelen, og vi må tro at han kan gi oss suksess. Når du ser på hans erfaringer og CV, tror jeg alle spillerne tror på han. Vi får vente å se, men vi tror virkelig at han er mannen som kan bringe oss suksess.

Selv om det har gått meget bra på et personlig nivå, har Kane fortsatt til gode å vinne noe med Tottenham. Det vil han gjøre noe med.

– Jeg har hatt en brukbar karriere individuelt, men som lag har vi kommet til kort i et par finaler og enkelte kamper har ikke gått vår vei, sier Kane, som legger til at det nå er på tide å begynne å vinne.

– Jeg vil vinne Premier League, jeg vil vinne FA Cupen, jeg vil vinne i Europa. Jeg vil vinne alt, og forhåpentligvis vil jeg ha noen av de trofeene på CV-en når jeg legger opp, avslutter han.