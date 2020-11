Satte fyr på broderi under Farmen-sabotasje: – Kunne gått veldig ille

Etter å ha hatt en avtale med Karianne Vilde Wølner (26) og Karianne Kopperstad (28), var det Daniel Viem Årdal (31) som ble ukens storbonde på Farmen-gården.

I fare for at Viem Årdal skulle få to kniver, så Inger Cecilie «IC» Grønnerød (47) sitt snitt til å sabotere ukesoppdraget.

– Ukesoppdraget er så lett at det nesten er håpløst å sabotere, forklarer Grønnerød, da hun gjester God kveld Norge-studioet.

Ville forhindre finalekniv

Hun forklarer at foranledningen for sabotasjen var at Viem Årdal, Kopperstad og Wølner hadde gjort en avtale om at dersom noen av de måtte i kamp i uke syv, da IC var storbonde, skulle hun selv i kamp uken etter – altså denne uken.

– Jeg visste at i uke åtte ble Daniel storbonde, og da kom han til å velge meg som førstekjempe. Jeg var veldig opptatt av at Daniel ikke skulle vinne Farmen 2020. Så da han ble storbonde, skulle han ikke få noen kniv, forteller hun.

En del av ukesoppdraget var å ferdigstille et broderi som deltakerne tidligere ikke hadde klarte å fullføre. Det var denne delen av oppdraget hun ønsket å sabotere, og hun bestemte seg tidlig for å forsøke å ødelegge det.

ANGRER IKKE: Inger Cecilie Grønnerød ser på sabotasjen som en del av spillet. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Risiko

Grønnerøds sabotasje ble dramatisk.

– Det er en risiko ved det jeg skal gjøre. Jeg skal rett og slett brenne hull i broderiet, sier hun til God kveld Norge.

Ifølge Grønnerød skjedde dette i samråd med produksjonen, og hun forteller at hun på forhånd hadde tenkt gjennom risikoen og informert produksjonen om hva hun kom til gjøre.

– Da måtte vi ha brannkonstabler til stede. Det var to stykker fra crewet som var det. Så vi hadde gode planer på dette her, sier hun.

Farmen-deltakeren forteller at produksjonen hadde vann og brannslokkingsutstyr tilgjengelig.

HADDE EN PLAN: Inger Cecilie Grønnerød ville sabotere ukesoppdraget slik at storbonden ikke fikk en kniv. Foto: Skjermdump/TV 2

Produksjonen grep inn

I onsdagens episode av Farmen så man at Grønnerød tok med et stearinlys inn i stuen på gården, før hun holdt broderiet over flammen, slik at det tok fyr. Deretter la hun det brennende broderiet på gulvet og skyndte seg ut døra.

TV-seerne fikk så se at noen fra produksjonen, som befant seg bak kameraet, kastet det brennende broderiet ut på gårdsplassen.

Da tok det ikke lang tid før deltakerne oppdaget røyken og kom løpende.

Daniel Viem Årdal satt på loftet og røyket pipe med Sindre Nyeng (23) da det skjedde, og han beskriver hendelsen som mindre kontrollert enn hva Grønnerød gjør.

– Det kunne ha gått veldig ille, for det skal ikke mye til at det tar fyr i et gammelt hus. Det er gamle møbler og gamle gardiner som henger der. Man skulle tro at en dame på 47 år kanskje hadde litt mer i hodet enn å tenne på noe, for så å gå ut uten å slukke det, sier Viem Årdal til God kveld Norge.

TENTE PÅ: Inger Cecilie Grønnerød tente på broderiet med et stearinlys. Foto: Skjermdump/TV 2

TV 2: – Under kontroll

TV 2 bekrefter at produksjonen visste at Grønnerød skulle brenne broderiet.

– Vi var klar over at Inger Cecilie ville sabotere broderiet ved å svi et merke eller tenne på det, og vi hadde en avtale med henne om at vi skulle få være med å filme det, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2.

– Det er riktig at hun hadde en kjele med vann i nærheten, og fordi vi visste hva som skulle skje, hadde vi ekstra beredskap i form av brannteppe og brannslukkingsapparat i bakhånd. Det var folk tilstede i rommet hele tiden, legger hun til.

TV 2s programredaktør understreker at Grønnerød aldri satte noe eller noen i fare med det hun gjorde.

– Situasjonen var under kontroll hele veien. Verken deltakere, dyr eller hus var i fare, sier Haldorsen.

Oppsto en misforståelse

Selv om produksjonen visste om Grønnerøds sabotasjeplaner, var det Farmen-deltakeren selv som sto for hele gjennomføringen, ifølge Haldorsen.

– Produksjonen er aldri delaktige i, eller oppfordrer til, sabotasje. All sabotasje er alene deltakerne sin idé, og de står for all gjennomføring uten vår hjelp. Det viktige for oss er å få være med på det som skjer med kamera, så vi har materiale til å fortelle historien om det som skjer på gården på en korrekt måte, sier hun.

I onsdagens Farmen-episode så man at produksjonen grep inn og kastet ut det brennende broderiet, som Grønnerød hadde forlatt inne i huset. Slik svarer TV 2s programredaktør på hvorfor produksjonen valgte å gripe inn:

– I dette tilfellet oppsto det en liten misforståelse mellom Inger Cecilie og produksjonen om hvem som skulle slukke broderiet, som endte med at de valgte å ta det ut av huset. Den beste løsningen var å få broderiet fort ut og bort fra huset. Bakken utenfor huset var våt, sier Haldorsen.

BRANT: Broderiet tok fyr inne i stua på Farmen-gården. Foto: Skjermdump/TV 2

Stolt av sabotasjen

Sabotasjen skapte sterke reaksjoner blant deltakerne på gården, og det oppstod med en gang spekulasjoner på hvem som kunne stå bak. Grønnerød er imidlertid svært fornøyd med egen innsats.

– Jeg tenker at den kommer til å stå i Farmen-historien. Går det an å være stolt av egen sabotasje? Jeg er veldig fornøyd med den, ler hestebonden.

Sikret seg alibi

Grønnerød klarte å gjennomføre sabotasje-planen, samtidig som hun sikret seg alibi. Like etter hendelsen på gården fikk hun støtte av blant annet Kopperstad og Viem Årdal, som mente hun ikke kunne ha gjort det, siden hun befant seg i bakstehuset sammen med Kopperstad da det brennende broderiet ble oppdaget.

Samtidig undret alle seg over hvem som kunne ha spolert ukesoppdraget.

– Stakkars Daniel blir veldig usikker, han er helt sikker på at det ikke er meg, sier Grønnerød.

I løpet av de åtte ukene på gården har stemningen mellom Grønnerød og Viem Årdal vært anspent flere ganger. De har skyldt på hverandre når det gjelder forsvunnet tobakk, og Viem Årdal har prøvd å overbevise de andre på gården om at han har gjennomskuet hennes hemmelighet.

Grønnerød har nemlig holdt skjult for de andre deltakerne at hun er hestebonde og har gårdserfaring. Dette har Viem Årdal gjennomskuet, men hun nekter for det.

Viem Årdal bekrefter til God kveld Norge at han ikke mistenkte at Grønnerød sto bak sabotasjen.

– Jeg stolte på henne da hun sa at det ikke var hun som saboterte. Litt fordi at Karianne var hennes alibi, men hun hadde ikke fått det med seg siden det skjedde så fort. Jeg stoler på Karianne, så jeg hadde ikke peiling på hvem det var, forteller Viem.

HESTEBONDE: Inger Cecilie Grønnerød jobber med hest, men det holder hun skjult for de andre på gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

Ingen konsekvenser

Grønnerød forteller at hun ikke angrer på at hun gjennomførte sabotasjen, og at hun ser på det som en del av spillet. Hun ville heller ikke gjort det annerledes.

– Jeg har stor forståelse for at de andre reagerte som de gjorde. De visste jo ikke at dette hadde vært helt trygt, og det ble mer dramatisk enn jeg hadde forutsett. Det er naturlig at man blir sint når man er redd, sier Grønnerød.

TV 2 forteller at det fikk ingen konsekvenser for Grønnerød at hun tente på broderiet inne på gården.

– Det var ingen grunn til at dette skulle få konsekvenser for Inger Cecilie. Det å sabotere ukesoppdrag er en del av spillet på gården, og det skjer hver sesong. Inger Cecilie satte heller ingen i fare. Vi visste om det, og alt var under kontroll, sier Haldorsen.

– Vi forsto også at det hadde oppstått en misforståelse i forkant, som ingen kan bebreides for. Men alle deltakere ble minnet om det ansvaret de har for gården og den generelle brannsikkerheten, i form av å ikke forlate et rom tente lys, og passe på når det er fyr i peisen, legger hun til.

