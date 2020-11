Brettet ut i retten om grusom vold

– I dag skal du dø. Nå skal vi kutte av deg ballene, ble Petter Slengesol fortalt da han ble utsatt for ekstrem vold. De to tiltalte erkjente i dag at de var involverte i det brutale overfallet.

– Det er første gang jeg har sett de to tiltalte. Vi hadde blikkontakt og de stirret på meg, det var ekkelt, sier Petter Slengesol til TV 2.

I den første rettspausen forteller Petter Slengesol hvordan det var å sitte overfor to de to polske statsborgerne, som politiet mener overfalt ham en februarkveld i 2015.

Rundt klokken 11.00 forklarte Petter Slengesol seg for retten, men i innledningen hadde han store problemer med å gjengi det som skjedde og måtte ta pause flere ganger.

En på hver arm

Etter å ha blitt overfalt og oppført idet han skulle sette seg inn i bilen sin, ble han utsatt for ekstremt grov vold i opp mot to timer.

I sin rettsforklaring fortalte Slengesol at han mente at minst fire personer overfalt ham.

– Jeg husker de lå en person på hver arm, mens en tredje person slår meg. Plutselig tar han begge hender rundt halsen min, og sier «today is your time to die», forteller Slengesol.

Han har tidligere fortalt den ekstreme historien til TV 2 her.

Saken fortsetter under bildet

Det var i denne varebilen at Petter Slengesol ble overfalt og utsatt for vold. Foto: Ole E. Ebbesen

Levde i frykt

Slengesol blir kjørt, men han vet ikke hvor de er på vei. Han forklarer i retten at han trodde de kom til et område med skog, men sier han har drømt mye om hendelsen og sliter med å skille drøm og virkelighet.

Truslene og volden fortsetter, og på et tidspunkt ser Slengesol et elektrosjokkvåpen lyse opp hele bilen.

Han sliter seg løs, og klarer å skubbe vekk den ene gjerningsmannen. Det neste som skjer et at han blir slått med en hard gjenstand og mister bevissheten.

Da han våknet, husker han at han var alene i bilen. Slengesol forteller at gjerningsmennene hadde tatt nøklene til leiligheten hans, og at han har levd i frykt siden volden skjedde.

– Jeg fikk panikk, men er glad for at jeg lever, sier Slengesol på spørsmål fra sin bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs.

Saken fortsetter under bildet

– Ville lukke igjen verden

Slengesol sier tiden etter voldshendelsen har vært svært vanskelig. Han forteller at han lukket seg inne, ville ikke snakke med noen, og søkte aldri profesjonell hjelp.

Petter Slengesol sammen med bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs. Til høyre er Reidar Osen og hans advokat Einar Drægebø. Foto: Haakon Eliassen / TV 2.

– Jeg var langt nede, og slet mye med meg selv. Jeg låste meg inne, og hadde ikke lyst til å være med noen. Ville ikke ha hjelp av noen, og ønsket bare å lukke igjen hele verden. Jeg mistet venneforholdene mine, samboerforholdet, og ble nesten uvenner med familien min. Jeg ble en sint og aggressiv mann, sier han på spørsmål fra bistandsadvokat Mjøs.

Slengesol sier han aldri har hatt psykiske problemer, men det fremkommer i retten at han ble diagnostisert med post traumatisk stresslidelse og depresjon.

– Jeg mistet fullstendig tilliten til alle rundt meg, sier han.

Saken fortsetter under bildet

Reidar Osen og Petter Slengesol ble begge kidnappet og mishandlet sin egen bil. Foto: TV 2 / Privat

Dette er saken

I syv dager skal Bergen tingrett behandle rettssaken mot de to polske statsborgerne som er tiltalt for grovt ran av Petter Slengesol og Reidar Osen.

På rettens første dag, ble det klart at den ene tiltalte erkjenner straffskyld for ranet av Slengesol, mens den andre bare erkjenner delvis straffskyld.

Begge nekter for å ha befatning med Osen-saken. Den ene tiltalte mener Osen selv planla sin egen bortføring.

– Han har sagt han har deltatt i forberedelse og gjennomføring av handlingen, men sier dette dreier seg om en regissert handling som skulle fremstå som reell handling, sier forsvarer Kim Brügger Villanger.

Dette har Reidar Osen tidligere avvist.