Mener det er forsvarlig å arrangere EM i Norge - forventer grønt lys fra myndighetene

Svaret fra norske helsemyndigheter lar vente på seg med én måned til avkast i håndball-EM i Trondheim. Til tross for økende smitte i Trondheim, og Europa for øvrig, er det likevel optimisme knyttet til at EM kan avvikles som planlagt på norsk jord.

– Vi får en beslutning fra helse- og omsorgsdepartementet i løpet av en dag eller to. Da regner vi med at det er i tråd med de ønskene vi har. Da blir det gjennomført EM som vanlig. Da starter vi kamper 3. desember, sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden, til TV 2.

Vil ha like regler

Norges håndballforbund (NHF) sendte forrige uke inn et forslag til en smittevernsprotokoll som de mener gjør det mulig å arrangere EM i Norge med samme retningslinjer som medarrangør Danmark. Det var ventet at det skulle komme et svar mot slutten av forrige uke, men det kom aldri.

TV 2 har foreløpig ikke fått noe svar på henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet om behandling av forslaget.

Opprinnelig vil én positiv prøve hos en spiller resultere i at hele laget, og motstanderlaget, kastes ut av turneringen. I Danmark er det langt mildere. Der vil en positiv rest kun resultere i at den aktuelle spilleren settes i isolasjon.

Blir det en realitet, vil det bli vanskelig å få avviklet EM i Norge. Derfor ønsker man å nærme seg de danske retningslinjene med isolasjon av spillere som tester positivt.

OPTIMIST: Kommunedirektør Morten Wolden tror EM avvikles som planlagt i desember. Foto: Ole Martin Wold

– Både EHF (Det europeiske håndballforbundet) og NHF ønsker at det skal være like retningslinjer i Danmark og Norge skal vi klare å gjennomføre mesterskapet på en fornuftig måte, sier Wolden.

Han har akkurat gjennomført en pressekonferanse i Trondheim hvor situasjonen er foruroligende. Tirsdag ble det avholdt et krisemøte og det blir strammet inn på smittevernsreglene i byen.

Frykter ikke importsmitte blant spillere

Wolden understreket også på pressekonferansen at ett av de viktigste grepene for å stagge smitteøkningen var å unngå den såkalte importsmitten. Kun 65 prosent av dem som lander på Værnes tester seg, og Wolden etterlyser et nasjonalt system for testing ved innreise fra røde land.

– Utenlandssmitten er en betydelig andel av smitten i hele Norge, sa Wolden.

Likevel er han optimistisk til at Trondheim tar imot to grupper bestående av totalt åtte lag til gruppespillet, som avholdes i Trondheim Spektrum.

– For det første blir de testet før de kommer til Norge. Så blir de testet straks de kommer til Norge. De lever i isolasjon når de ikke trener og spille kamper. Vi vurderer at det er forsvarlig at disse nasjonene kommer. Det er vel større risiko for at vi smitter dem enn at de smitter oss, sier Wolden.

To av EM-gruppene skal spilles i Trondheim, de øvrige avvikles i Herning og Frederikshavn i Danmark. Én gruppe i hovedrunden spilles i Trondheim, den andre i Herning. Finalespillet går av stabelen i Trondheim.