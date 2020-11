Amerikanske Jim slet med å finne seg til rette i Norge

- Jeg var en fordomsfull tulling, sier turntreneren fra New York om sitt første møte med Norge og nordmenn.

Til TV 2 - programmet «Vårt lille land» forteller han historien om da fem norske ungdommer med Downs syndrom kom inn i livet hans - og snudde alt.

Sammen ble de best i verden og gjorde rent bord i Special Olympics i Abu Dhabi.

Se «Vårt lille land - Jim får hjelp» her.

Utilpass i Norge

Etter mange hektiske år som turntrener høyt på nivå, drømte Jim McKay (49) og kona om en roligere tilværelse med ny mening. For fire år siden flyttet de fra New York til Oslo for å starte et nytt liv.

PASSET IKKE INN: Jim forstod seg ikke på Norge og nordmenn i starten etter flyttingen fra New York. Foto: Frank Melhus/TV 2

Men Jim følte ikke at han passet inn i Norge. Hverdagen var som en lang oppoverbakke. Han syntes nordmenn var stive og rare.

– Jeg følte jeg måtte holde meg selv tilbake i møte med vanlige nordmenn. Jeg var litt for mye av det gode, sier den amerikanske turntreneren.

Ny jobb

Så skjedde det noe avgjørende i livet hans. Jim fikk jobb i Oslo Turnforening, som trener for fem gutter med Downs syndrom.

Han gikk til sin nye jobb med blandede følelser.

STARTVANSKER: Gutta var litt avventende til Jim i starten. Foto: Frank Melhus/TV 2

– Jeg hadde lave forventninger.

Jim snakket ikke engang norsk. De unge turnerne med Amund Korsmo Sæter i spissen var i begynnelsen svært frustrert over Jim.

– Engelsk er et annet språk. Det er så irriterende. Og jeg skjønner ikke en dritt, sier Amund.

SPRÅKPROBLEMER: Jim snakket bare engelsk i starten, det skapte problemer for Petter Gaumann Haavik og de andre turngutta. Foto: Frank Melhus/TV 2

Han har Downs syndrom og autisme, og liker ikke forandringer.

Jim ble møtt med mye skepsis av de unge turnerne på laget. Men gradvis knakk han koden og klarte å kommunisere, med en særegen blanding av disiplin og humor.

Spesiell kjemi

Turnerne følte at Jims opplegg hjalp dem fremover.

– Han vet jo at vi har Downs syndrom og at vi nok trenger litt mer hjelp med å ta store utfordringer, sier Petter Baumann Haavik.

Jim så hva som bodde i gutta.

– Disse ungdommene har et kjempepotensiale. De kan nå veldig langt. De trenger bare noen som tror på dem, konstaterte han.

Kommunikasjonen løsnet for alvor da Jim lærte seg norsk. Det viste seg etter hvert at den amerikanske treneren og turngutta hadde mye til felles. De åpne, frie og inkluderende ungdommene gjorde at Jim endelig kunne være seg selv igjen. Sammen utviklet de en helt spesiell kjemi.

Ambisiøst mål

Jim satte etter hvert et ambisiøst mål for laget: De skulle ta gull i Special Olympics i Abu Dhabi.

VERDENS BESTE: Jim så potensialet i gutta og trodde at de hadde alle muligheter til å hevde seg i Special Olympics. Foto: Frank Melhus/TV 2

Men ville de klare å hevde seg mot verdens beste?

– De må behandles som alle andre. De kan prestere på et høyt nivå hvis man gir dem noe å strekke seg mot, sier Jim.

I Special Olympics i Abu Dhabi overrasket gutta fra Oslo Turnforening en hel verden.

– De vet at jeg har høye forventninger til dem. Forventningene gir dem mye selvtillit og mestringsfølelse, sier Jim.

– Har hjulpet meg

Under mesterskapet oppstod rørende scener mellom treneren og laget.

TÅREVÅTT: Det ble mange følelsesladde øyeblikk under mesterskapet. Foto: NRK

– Vi elsker Jim veldig mye! sier Amund, som vant flere gullmedaljer i Special Olympics.

I ettertid konstaterer Jim at hjelpen har gått begge veier.

– Gutta har gjort meg mye mindre fordomsfull. De har virkelig hjulpet meg, sier Jim ettertenksomt.

Se hele historien i «Vårt lille land - Jim får hjelp».