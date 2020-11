– Det er ikke vits å snike seg unna mer

Stryningen skulle opprinnelig startet sesongen på Sjusjøen 13.-15. november, men grunnet de lokale anbefalingene fra arrangørene om å ikke avholde større arrangementer i Ringsaker kommune, jobber Norges Skiskytterforbund nå med å finne en ny arrangør.

Selv innrømmer 27-åringen at ting ser skummelt ut med tanke på verdenscupen.

– Vi ser blant annet at de kjører nedstengning i Tyskland. Det blir mest sannsynlig ikke verdenscup der før etter nyttår. Så jeg synes det begynner å se litt skummelt ut selv om jeg har vært forholdsvis rolig, sier Johannes Thingnes Bø til TV 2.

Johannes Thingnes B tilbake i sporet Foto: Øyvind Brattegaard.

Skiskytterne skal kun konkurrere i finske Kontiolahti og Hochfilzen i Østerrike i verdenscupen før jul. Det blir to rennhelger på hvert sted. Det er en løsning Thingnes Bø applauderer.

Han mener også at Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) har gjort et klokt valg ved å legge opp til en sesong med mindre reising.

– Åpningsrennet på Sjusjøen ble det ingenting av og plutselig ryker et verdenscuprenn eller to, så vet vi ikke helt hva som skjer. Usikkerheten er vanskelig å forholde seg til. Vi må bare være fokuserte og trene best mulig for å møte den konkurransen som venter i slutten av november, følger han opp.

– Jeg føler på mer ansvar

For første gang på flere år skal 27-åringen ikke konkurrere mot en av sine absolutt største konkurrenter i karrieren, ettersom franske Martin Fourcade bestemte seg for å legge ski og staver på hylla i mars.

Nå kan andre skiskytterkometer sette sitt stempel hos verdenseliten, selv om Bø tror det skal mye til for å matche den franske 32-åringen.

– Jeg ser ikke for meg at det blir noen blir erkefiende så sterkt som vi følte mot Fourcade. Han var en sterk personlighet og hadde en sterk selvtillit, og så ned på alle andre. Han var det man kan kalle en «god» erkefiende. Så håper jeg at vi kan få til noe av det samme med de andre franskmennene, et snillere lynne, men vi får se når de er i angrepsposisjon.

Johannes Thingnes Bø testet formen under en samling på Beitostølen Foto: Øyvind Brattegard

– Johannes Dale har jeg ventet på i flere år, at han kan få et skikkelig gjennombrudd slik som både jeg og Tarjei hadde da vi kom fra junior. Tarjei (Bø) har vist seg sterk og har slått meg i hele år. Jeg har lyst til å være på topp, så hvis Tarjei har slått meg den siste tiden er han vel fort der han også, sier stryningen.

Nå legger han ikke skjul på at han føler på et større ansvar.

– Skiskyting og sportene generelt trenger gode folk som er ærlige og som sier sin mening. Spesielt de beste blir stilt opp mot kameraet. Tidligere har jeg kunne gjemt meg bak Fourcade. Når han er borte føler jeg på mer ansvar og det er jeg klar for. Det er ikke vits å snike seg unna mer. Man må stille opp og svare på ting som er vanskelig, avslutter 27-åringen.

Mer tid til familien

Likevel mener stryningen at det har kommet noe positivt ut av situasjonen. Han og kona Hedda Dæhli Bø fikk sønnen Gustav i januar, og 27-åringen er glad for å kunne tilbringe mer tid til familien.

– Jeg har fått et nytt forhold til familiebegrepet og et sterkere savn til de hjemme. Tidligere har det vært vanskelig når jeg har reist, nå tror jeg det blir omvendt og det må jeg bare tåle. Med en gang vi er i verdenscupsirkuset så synes jeg vinteren går veldig fort. Jeg må bare bite tennene sammen og gjøre det skikkelig når jeg først er vekk fra dem, påpeker han.

– Jeg har kjørt så normalt familieliv som man får det. Jeg synes det er rettferdig å gi tilbake til konen min, som får masse ansvar det neste halvåret. Jeg har på ingen måte sneket meg unna arbeidet hjemme i sommer og det er jeg veldig glad for. Men det har betydd tyngre perioder, når jeg har fått kombinert det med trening og lite restitusjon. Så jeg tror det å komme på samling og få hundre prosent fokus på trening kan gjøre underverker. Jeg ser fram til å ta stegene som må til for å være verdens beste, sier Bø.