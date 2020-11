Rune Lange ga navneskred - kontaktes fremdeles av belgiere som heter Rune

Se Club Brugge - Dortmund på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 20.30

– 158 kamper og 78 scoringer for Club Brugge, sier Rune Lange (43).

Da er det ikke så rart at den tidligere målmaskinen fortsatt har en høy stjerne i den belgiske storklubben.

– De har ikke glemt meg. Det er veldig gøy å dra tilbake. Jeg blir veldig godt mottatt, så det er bare gøy når man får muligheten til det.

Lange kom til Club Brugge i 2001 og fikk med seg to ligatitler, to cuptriumfer og tre sesonger med Champions League-fotball. Han ble også toppscorer i klubben i to sesonger. I 2006 var det belgiske eventyret over.

– Når jeg ser tilbake på tiden min i Brugge, er jo det den beste perioden i karrieren min, sier Lange til TV 2.

Senket Zlatan og Co.

Høydepunktene er mange, men i 2003 markerte Lange seg for alvor i Champions League med to scoringer i gruppespillet mot Ajax og Celta Vigo. Begge kampene endte med seier for Club Brugge.

– Det begynner å bli en stund siden, men jeg husker begge to. Vi slo Ajax 2-1 hjemme, jeg scoret 1-0-målet. Ajax hadde et veldig godt lag da, med Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder og Zlatan på topp. Det husker jeg veldig godt. Den mot Celta var i en bortekamp og jeg scoret på slutten. Begge målene var med hodet, husker jeg. De lagene man møter i Mesterligaen er jo på det høyeste nivået man kan komme i fotball. Høyere enn landslagsnivå, så det var gøy å få spille og måle seg mot de beste i Europa.

43-åringen har også gode minner fra et møte med onsdagens Mesterliga-motstander for Club Brugge.

– Vi slo jo ut Dortmund i kvalik til Champions League et år, etter straffekonk i Tyskland. Det var jo veldig stort. Arenaen til Dortmund er jo gigantisk og det var et godt trøkk der, så det var veldig gøy å være med på.

Hyller Braut Haaland

Men Lange er ikke like trygg på at gamleklubben klarer å by den tyske storklubben på like hard motstand i 2020. Og spesielt ikke om Erling Braut Haaland er på banen.

– Det han har vist til nå er helt fantastisk. Det er en ny dimensjon. Man blir overrasket i nesten hver kamp man ser. De ferdighetene han har er bare helt utrolige. Man ser at han er på et annet nivå enn man har vært på selv, så det er bare imponerende å se hva han har fått til i så ung alder. Det blir spennende å følge med på hvordan han kommer til å gjøre det videre.

– Har du sett en annen norsk spiss som har holdt samme nivå?

– Nei. John Carew var også god med individuelle ferdigheter, så det må i så fall være han som har vært opp mot samme nivå.

Oppsving for navnet Rune

Braut Haaland er en superstjerne som får enormt med oppmerksomhet, men 20-åringen blir nok aldri like populær som Rune Lange i Belgia. For den gamle spisshelten har virkelig satt sine spor i den fotballgale nasjonen. Tusenvis av barn er nemlig blitt oppkalt etter Brugge-legenden.

– Jeg skjønte egentlig ikke helt hva som skjedde da det begynte å komme inn brev til klubben med bursdagskort til personer som het Rune. Av en eller annen grunn har de en tradisjon med å kalle opp barn etter kjente fotballpersoner. Det var jo kjempegøy. Det betyr jo at de satte pris på meg som person både på og utenfor banen, og det setter jeg veldig pris på. Nå er det jo noen år siden jeg var der, men vi får se om det dukker opp noen landslagsspillere fra Belgia som heter Rune, det hadde jo vært gøy. Et par av årene var navnet på topp ti listen i den flamske delen av Belgia. Rune er ikke et vanlig navn der nede, så jeg vil nok tro at det var på grunn av meg.

– Får du fortsatt brev fra folk som heter Rune?

– Nei, men jeg blir kontaktet på sosiale medier av og til av foreldre som lurer på om jeg kan sende et signert bilde og sånt, for de har da barn som heter Rune. Og jeg blir også kontaktet av ungdommer som heter Rune. Det er ikke så ofte lenger, men det skjer innimellom, sier Lange.