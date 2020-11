Nå kan du gi nordlys ditt navn

Nå skal nordlysutbrudd få navn slik som ekstremvær, orkaner og andre stormer over hele kloden.

– Om du har ønsket å få en storm oppkalt etter deg, har du sjansen nå, inviterer kommunikasjonsrådgiver Jesse Ketonen i destinasjonsselskapet Visit Arctic Europe.



De skal navngi nordlysstormene på samme måte som den internasjonale meteorologiorganisasjonen (WMO) døper tropiske stormer i Atlanterhavs-områdene og Meteorologisk institutt ekstremvær i Norge.

Nordlys er en storm

I sin markedsføring av det nordligste Europa bruker Visit Arctic Europe nordlyset for alt det er verdt, nå også som en storm.

– Riktignok er det er storm med nesten bare positive konsekvenser, sier Jesse Ketonen, og viser til at aurora-utbruddene fødes når solstormer sender sterke strømmer av ladde partikler mot jorda.

– Når disse partiklene møter jordas magnetfelt og atmosfære, flammer de opp. Da ser vi dem som nordlys.

Selskapet ble etablert med driftsstøtte fra EU for å organisere en felles markedsføring av Nord-Norge og finsk og svensk Lappland, og har ansatte spredt over hele den euroarktiske regionen.

– Som naturfenomenet er nordlyset blant de mest søkte og fotograferte opplevelsene i verden, og ved å gi det navn vil vi gjøre det mulig for våre tilreisende gjester og andre å dele opplevelsen av en spesiell nordlyshendelse, sier Ketonen.

Nordlys-sesongen er i gang

De siste ukene har det vært registrert en rekke sterke nordlysstormer over det nordligste Norge, og fra nå av vil de sterkeste nordlysutbruddene få navn for å kunne skille hver storm fra hverandre.

– Det er så mange nordlys som kan ses i nord fra høsten til tidlig på våren at vi måtte begynne å gi dem navn på samme måte som andre stormer. På den måten får hver sin egen identitet, og det er lettere å snakke om dem, forteller Rauno Posio i Visit Arctic Europe.

Han forteller at de henter nordlysinformasjon fra Space Weather Prediction Centre som leverer data om solaktivitet, solstormer, koronamasseutbrudd og solvinder i høy hastighet.

– Når disse viser aktivitet over et visst nivå, får det nordlyset man kan vente seg et navn, Navnelista er basert på nordiske navn inspirert av historie, kultur, skikk og bruk. Det lages finske, svenske og norske navnelister, og så plukkes navnene ut etter et bestemt system.

Slik kan du gi navn til en nordlysstorm

Gjennom nettstedet https://thisisarctic.com/naming-auroras/ får du muligheten til å gi en nordlysstorm navn, og alle navngitte utbrudd av aurora borealis vil bli delt på nettsidene Naming Auroras website og This is Arctic Instagram.