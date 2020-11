Håper på stengte grenser: – Vil være et sterkt tiltak for Oslo

Til tross for de strengeste smitteverntiltakene i landet, stiger smitten urovekkende raskt i hovedstaden. Helsebyråd Robert Steen (Ap) er bekymret for at mye av smitten kommer fra utlandet.

Smitten i Norge øker dramatisk. Tirsdag ble det registrert 704 nye smittede, og onsdag er tallet 617. Nå ligger 70 pasienter med påvist koronavirus innlagt ved norske sykehus. Det er en økning på ni fra dagen før.

Mye av smitten kan spores tilbake til hovedstaden. Oslo har registrert det høyeste antallet koronasmittede noen gang med 161 nye smittetilfeller på et døgn tirsdag, viser tall fra kommunen.

– Til tross for at Oslo har de strengeste smitteverntiltakene i landet, stiger smitten urovekkende raskt og det bekymrer meg. Det bør bekymre hele byen og faktisk hele Norge, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Han forteller at smitteøkningen er en direkte konsekvens av at folk ikke overholder de grunnleggende smittevernreglene.

– Vi er i en alvorlig situasjon hvor vi begynner å se konsekvensen av at det er en del mennesker som ikke overholder smittevernreglene. Å holde en meter avstand til andre og begrense antall kontakter vi møter, betyr alt for å snu utviklingen, sier Steen.

Totalt har 1311 blitt smittet i Oslo de siste to ukene.

BEKYMRET: Helsebyråd i Oslo, Robert Steen (Ap), er bekymret for smitteutviklingen i hovedstaden. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Smitte fra utlandet

I tillegg mener Steen at den høye smitten i Oslo er en konsekvens av smittesituasjonen i Europa.

– Smitten i Europa har eksplodert og i en åpen verden hvor folk reiser inn og ut fra Oslo, så er det den sterkeste driveren av smitten i Oslo. Vi begynte å importere smitte da vi åpnet grensene i sommer, sier han.

Steen mener likevel at det ikke er aktuelt for Oslo å sette inn nye tiltak nå, før regjeringen har lagt frem sine på pressekonferansen torsdag.

– Regjeringen har annonsert nye tiltak, og da er det unaturlig at Oslo gjør noe nå. Vi må avvente og se hvilke tiltak regjeringen innfører og deretter gjøre vår vurdering, sier helsebyråden.

– Hvilke tiltak er det nærliggende for Oslo å innføre fremover?

– Hvis regjeringen stenger grensene for innreise, så vil det være et sterkt tiltak for Oslo. Vi har landets største internasjonale flyplass, så det er et tiltak som ville hatt effekt for smitteutviklingen i Oslo. Så får vi komme tilbake hvilke lokale tiltak vi eventuelt skal innføre, sier han.

På spørsmål fra TV 2 om hvilke tiltak vi kan forvente oss, svarte helseministeren at det er på områder hvor det er mye smitte.

– Det er når vi møtes for mange mennesker sammen og reisevirksomhet, spesielt fra andre land i Europa med høy smitte, sa Høie tirdag.

Omfattende tiltak

I Oslo ble innført lokale tiltak den 28. september 2020, som blant påbud om munnbind i kollektivtransporten og forbud mot arrangementer på mer enn 50 personer på steder uten faste sitteplasser.

– Ettersom smitten fortsatt øker kraftig i Oslo, var tiltakene som ble innført da rett og slett for milde?

– Det er vanskelig å si fordi vi kan ikke måle hva som hadde skjedd uten tiltak. Det er et krav i smittevernloven at tiltakene skal være forholdsmessige og balanserte i forhold til at de er inngripende i mennesker private sfære og i økonomien. I tillegg må tiltak vurderes opp mot sosiale konsekvenser som ensomhet, isolasjon og at grupper som barn og eldre rammes hardt av tiltak, sier han.

Torsdag i forrige uke, ble det strammet kraftigere til. Nå er det påbud om munnbind innendørs på offentlig sted, stans i innspill på utesteder etter klokken 22 og en sterk oppfordring om å kun treffe ti ulike personer på en uke.

Helsebyråden sier med forsiktig optimisme at vi trolig kan se effekten av de tiltakene i midten av neste uke.

– Tar det ikke like alvorlig

I mellomtiden oppfordrer at han alle innbyggerne i Oslo til å ta situasjonen på alvor ved holde avstand og holde antall kontakter til et minimum.

– Dette er ikke tiden hvor vi skal klemme, ta hverandre i hånden eller holde sosiale arrangementer. Jeg forstår at dette er kjipt og vanskelig for mange, kanskje særlig for enslige, studenter og barn. Men nå er det alvor, sier han.

Helsebyråden tror at det er en del av befolkningen ikke ser så alvorlig på koronasmitte, som han mener vi bør.

– Det er flest unge voksne som blir smittet og det kan ha sammenheng med at disse gruppene sjeldent blir rammet av et alvorlig sykdomsforløp. Da er det nærliggende å tro at man ikke tar det like alvorlig, sier Steen.

Han minner derfor om det kun er et tidsspørsmål før smitten rammer eldre og sårbare med underliggende sykdom.

– Da blir det et enormt trykk på sykehusene, som gjør at kapasiteten ikke vil være til stede for folk med andre sykdommer. Ta et ansvar og vær en del av storsamfunnet. Det skal så lite for at viruset sprer seg, sier han.