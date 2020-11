— Frykter det blir borgerkrig om Trump vinner

Onsdag ettermiddag er det fortsatt helt uklart om det er Joe Biden eller Donald Trump som blir den neste presidenten i USA. Den dramatiske innspurten gjør at resultatet lar vente på seg. Også i Norge er folk opptatt av det amerikanske valget.

— Jeg tror det i verste fall kan bli borgerkrig om Trump vinner, og jeg frykter det er han som til slutt får seieren, forteller Cato Haakonsen (75).

Han har ikke avbrutt nattesøvnen for å følge med, men sier han har brukt morgenen på å holde seg oppdatert på valget.

Også Kari K. Holm (78) og Jørgen Kiehl (79) frykter det blir nok en seier til republikanernes president Donald Trump.

FORFERDELIG: Kari K. Holm (78) og Jørgen Kiehl (79) synes det er forferdelig om president Donald Trump får fire nye år i Det hvite hus. Foto: Emma E. Højlyng Fløde

— Hva tenker dere om valget i USA?

— Deprimerende! svarer Kiehl kontant.

— Ja, det synes jeg er et godt uttrykk, legger Holm til.

Frykter Trump-seier

De har fulgt valgkampen nøye, og frykter at den amerikanske befolkningen biter på Trumps agn nok en gang.

— Det synes jeg er helt forferdelig. Vi har selv vært mye i Amerika og har et nært forhold til flere amerikanere, fortsetter hun.

Holm forteller at republikanerne de kjenner ikke lenger kan snakke med andre republikanere fordi det er så amper stemning mellom dem.

— Hva tror dere kan skje hvis Trump vinner dette valget også?

— Det er veldig vanskelig å si, det er usikkerheten som er det verste. Men jeg tror dessverre han vinner igjen, svarer Kiehl.

— Håper overgangen skjer fredelig

Studentene Trym Tangerud (21) og Oda Hegerholm (21) har nettopp avlagt eksamen og har derfor ikke fått fulgt nøye med på valgnatten.

— Jeg håper selvfølgelig Biden vinner, det tror jeg alle nordmenn gjør. Men jeg håper i hvert fall at overgangen skjer fredelig, sier Tangerud.

— Hvis den ikke skjer fredelig, så lover det ikke godt for fremtiden godt der borte, fortsetter han.

— Hvem tror dere vinner?

— Jeg tror Trump vinner, sier Oda Hegerholm.

Tangerud tror derimot at Demokratenes presidentkandidat Joe Biden trekker det lengste strået denne gangen.

— Jeg tror de har fått mobilisert nok sofavelgere, som ikke har stemt i lang tid. Det vil telle i demokratenes favør. Hvis alle hadde fått stemt, så hadde ikke republikanerne hatt senatet og presidenten, mener han.

— Som forventet

På T-banestasjonen ved Storo treffer vi Anders Wold-Dobbe (31) på vei til jobb. Han synes valget har vært som forventet; mer jevnt jo nærmere valgdagen vi er kommet.

SOM FORVENTET: Anders Wold-Dobbe (31) synes valgkampen har vært som forventet. Foto: Emma E. Højlyng Fløde

— Det var det samme problemet med meningsmålingene ved forrige valg. Det var helt åpenbart at Clinton skulle vinne for fire år siden, og nå var det helt åpenbart at Biden skulle vinne. Men så begynner stemmeopptellingen, så ser man at det ikke stemmer. Det er i stedet veldig jevnt, sier han.

— Jeg skulle veldig gjerne brukt natten på å følge med, men jeg har en jobb å gå til, så det gikk dessverre ikke. Men hadde jeg vært student fremdeles, hadde jeg definitivt gjort det, fortsetter han.

Ligner 2016-valgkampen

Også forfatter og USA-ekspert Thor Steinhovden sier den jevne innspurten ligner situasjonen i 2016-valgkampen.

I likhet med forrige valg, vil resultatene i delstatene Michigan, Pennsylvania og Wisconsin være avgjørende for utfallet av presidentvalget.

Ingen av delstatene har hatt mulighet til å telle forhånds- og poststemmer før valgdagen, noe som betyr at svaret på hvem som blir USAs neste president sannsynligvis lar vente på seg, ifølge eksperten.

– De vil sannsynligvis bli helt avgjørende. Verken Trump eller Biden kan få flertall uten disse delstatene, sier forfatter og USA-ekspert Thor Steinhovden til TV 2.

— Skummelt

Linn Jacobsen (26) synes det er skummelt å følge utviklingen.

— Jeg tror alle fokuserer veldig mye på det, fordi det har en del ringvirkninger. USA er jo blandet opp i det meste, sier hun.

— Har du sittet oppe hele natten for å følge med?

— Nei, det har jeg ikke. Man er sliten nok av dette året fra før, så man må sove når man kan. Det tar jo tid, og man får gjerne ikke vite noe før om et par dager uansett, fortsetter Jacobsen.

Hun liker å være optimistisk og håper at Biden vinner, men sier det ikke er lett å vite på grunn av den tydelige polariseringen.

— Det har jo skjedd en gang før, så hvem vet. Jeg tror det er så intenst der borte nå, at folk kommer til å si tydelig ifra om hva de synes om resultatet, sier hun.