Tordner mot Trump: – En udemokratisk bølle

Norske politikere lot seg ikke imponere over talen til president Donald Trump, der han erklærte seg selv som vinner av valget, og gikk langt i å si at alle stemmene ikke skal telles opp.

Onsdag morgen gikk republikanernes kandidat Donald Trump på talerstolen i Det hvite hus.

– Jeg vil takke det amerikanske folk for deres utrolige støtte. Millioner av mennesker har stemt på oss, og en veldig trist gruppe prøver å umyndiggjøre den gruppen mennesker, og vi vil ikke akseptere det, sa Trump.

– Dette er en svindel mot det amerikanske folk. Dette er pinlig for landet vårt. Vi gjorde oss klare til å vinne dette valget. Faktisk, vant vi dette valget, sa Trump til stor jubel fra sine tilhengere.

Hårreisende

Leder i SV, Audun Lysbakken, lot seg ikke imponere.

– Dette er et historisk øyeblikk. Her ser vi altså en president som prøver å kortslutte valgprosessen før alle stemmene er talt opp. Dette er en udemokratisk bølle som står fram. Det er en utrolig dramatisk situasjon, sier han til TV 2.

At Donald Trump forsøker å kortslutte prosessen med å telle opp alle stemmene er hårreisende, mener Lysbakken.

– Det er en oppskrift på kaos, uro og kanskje vold, samt en lang prosess i rettsalen.

– Det kan ta timer og dager. Det er jevnt i noen stater, så det blir spennende å se. Men USA er et demokrati i dyp krise. De er veldig polarisert, legger han til.

– Hvem håper du vinner?

– Jeg håper Biden skal vinne. Ikke fordi jeg har så stor sans for ham, jeg holdt med Bernie Sanders. Men en seier til Biden vil være viktig fordi det vil være et nederlag for løgnene og de autoritære tendensene til Trump.

– Vi må være tålmodige

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) sier til TV 2 at de forutså at det kom til å bli et jevnt valg.

– Vi må nå la de demokratiske institusjonene og systemene få virke på vanlig måte før vi gjør opp status, sier hun.

Videre forteller Søreide at de har planlagt for begge mulige utfall, og et godt samarbeid med USA i årene som kommer.

– Vi forventer i stor grad kontinuitet, men vi ser også at de utfordringene vi står overfor nå, med pandemien, kan gjøre at vi ser et USA som blir mer innadvendt enn det vi er vant med. Det må vi forholde oss til, men jeg har samtidig stor tro på et godt samarbeid med USA, sier hun.

USA er veldig polarisert, og kanskje blitt mer polarisert de siste fire årene. Det er Søreide klar over.

– Det er mye splittelse. Vi er klare på at begge kandidatene har et stort ansvar for å forsone det amerikanske folk.

– Trump erklærte seg selv som vinner av valget. Hva tenker du om det?

– Vi må smøre oss med tålmodighet før vi kan utrope en vinner. Vi vet av erfaring at det tar tid, sier hun til TV 2 og fortsetter.

– Men jeg tror det er viktig at det blir erklært hvem som vinner valget om ikke altfor lenge.

Bekymret

Tidligere utenriksminister Espen Barth Eide forteller til TV 2 man ikke er vant med å se denne type tale fra et land som USA.

– Man forbinder dette gjerne med helt andre land. Jeg er dypt og reelt bekymret for de neste dagene og ukene, for hva som kommer til å skje, sier han.

At Trump har begynt å delegitimere valget er det farligste man kan gjøre, mener Eide.

– Han har begynt å så tvil om valget, et valg han fremdeles kan vinne. Når det er tvil fra den ene siden, blir det fort gjort at det blir tvil fra den andre siden også.

– Hva er konsekvensene av å undergrave demokratiet?



– Det blir en fortsatt svekkelse av institusjonene og de tradisjonelle spillereglene rundt demokratiet. Nå tror jeg såpass mye på institusjonene i USA, at de vil klare det denne gangen også. Vi får se hva som skjer de neste ukene og dagene, men dersom han vinner, kan vi sitte med en president som vant, men som bidro til å rakke ned troen på selve valget, sier Eide.



– Urovekkende

Jonas Gahr Støre (Ap) så også talen til Donald Trump.

- Jeg så en usikker president. Det var ikke en seierstale, sier han.

- Det er urovekkende at han sender ut signaler om at ikke alle stemmene skal telles.

Støre er ikke overrasket over at det er så jevnt som det er.

– Vi vet av erfaring at når man teller opp blir det jevnt, selv om meningsmålingene ga Joe Biden en klar fordel. Det var over 100 millioner stemmer før valgdagen. I noen stater tar det litt lenger tid enn andre, så vi må vente. Det må også presidenten.

– USA er en av våre aller viktigste allierte. Vi ønsker et aktivt USA i verden, men et så polarisert land gjør at man stiller dårligere med tanke på utfordringene vi står overfor.

Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes sier følgende om valget i USA:

– Det er en gedigen fiasko for demokratene å ikke vinne. At det blir et dødt løp, bruker Donald Trump for alt det er verdt, sier han.