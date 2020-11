OL-håp på koronaflukt - har ikke vært hjemme på fire måneder

Karantenereglene i Norge gjør det vanskelig for triatlonlandslaget å trene som normalt. Så i stedet for å reise hjem, har de valgt å være på en lang treningsleir i blodrøde land.

Det er langt mellom hver nordmann langs den milde Middelhavskysten denne høsten. Smittesituasjonen i regionen, populært kalt «Syden», er så alvorlig at regjeringen har frarådet folk flest å reise dit.

Men noen har likevel tatt sjansen. På stranden i spanske Albir, en kort kjøretur fra Benidorm, står nemlig fire veltrente, solbrune mennesker og snakker til hverandre på kav bergensk. De er alle en del av landslaget i triatlon, som har vært på treningsleir i fire sammenhengende måneder.

I Østerrike, Tyskland, Tsjekkia, Frankrike, Italia og nå Spania.

– Det er vel noen av de rødeste landene i Europa, det, fastslår Kristian Blummenfelt, som likevel mener at det har vært helt nødvendig.

Ubeleilig karantene

For i en sesong der nesten samtlige store løp er blitt avlyst, har triatletene strukket seg langt for å delta i de få konkurransene de kan. Så da regjeringen åpnet for utenlandsreiser i juli, satte landslaget seg umiddelbart på flyet sørover - og siden har de blitt der.

– For at vi skulle få gjennomført de konkurransene vi kunne og få gjort den treningen vi må gjøre, kunne vi ikke kombinert det med å være hjemme, forklarer lagkamerat Gustav Iden.

For om landslaget skulle reist hjem til Norge etter enhver liten konkurranse i en europeisk by, hadde det til sammen gitt mange dager i karantene.

– Om jeg skulle vært ti dager i karantene hele tiden, ville svømmetreningen vært vanskelig å få til. Sjøen i Norge er for kald, og bassengene må vi holde oss unna. Jeg kunne selvsagt syklet og løpt, men det er svømmingen jeg trenger å trene på, sier Iden, og legger til:

– Så om jeg hadde reist hjem, hadde jeg bare blitt enda dårligere. Og drømmen om OL-medalje neste år, hadde blitt vanskeligere å nå.

Viktige konkurranser

I praksis har triatletene hatt to alternativer for å unngå mange dager i karantene; de kunne enten droppet konkurransene i utlandet og holdt seg hjemme, eller droppe hjemreisen.

Valget falt altså på det siste.

– Treningsarbeidet vi gjør nå og de neste månedene, er det som legger grunnlaget for prestasjonen i OL neste år. Om vi hadde ligget bakpå i hele 2020, ville det slått negativt ut. Derfor er det viktig at denne sesongen blir så normal som mulig, så vi må få kjørt litt konkurranser, sier Blummenfelt, som ikke angrer på valget der han står i shorts og T-skjorte på stranden i Albir.

– Her er alt lagt til rette. Vi skal ut å svømme i sjøen etterpå, så det er så optimalt som det kan bli, sier han.

Fått tillatelse av Olympiatoppen

Triatletenes fire måneder lange reise i røde Europa, har fått velsignelse fra Olympiatoppen. Men:

– Å si at vi lever godt med det, er å ta i. Vi synes dette jo dette er en forferdelig situasjon. Men om vi gjør disse tingene uten å bidra til smittespredning, så er det greit, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Han mener det aller viktigste er at utenlandsoppholdet blir nøye diskutert i forkant.

– De må snakke med fagpersonene som de forholder seg til, og gjerne inkludere Olympiatoppen sin stab, for å ta en vurdering om dette er klokt eller om det er bedre å være hjemme og gjøre andre ting, sier Øvrebø.

Og det har triatletene gjort. De mener valget har vært det riktige.

– Vi følger jo reglene lokalt, samtidig som vi får gjort den treningen vi kan innenfor de rammene. Foreløpig har vi lov til å være ute og trene, og så lenge det ikke kommer en ny «lockdown» i Spania, får vi gjort det vi skal og vel så det, sier Blummenfelt, og fortsetter:

– Vi har holdt oss friske og holdt avstand. Det siste vi vil som utøvere er jo å bli syk og få redusert lungekapasiteten.

Langt unna treneren

Men om en snau uke er den fire måneder lange treningsleiren over. Etter helgens løp i Valencia er sesongen så godt som over, og da er det på tide å dra hjem til familie og venner.

Og treneren, da. Som har måttet følge opp utøverne sine hundrevis av mil unna.

– Jeg tror han er litt bekymret, for han liker å tro at det er han som er grunnen til at vi er blitt så gode, men vi klarer oss fint på egenhånd også, sier Iden og flirer.

– Vi er veldig selvdrevne, men vi har daglig kontakt med Arild (Tveiten, landslagstrener, journ.anm.). Han blir veldig glad når vi ringer, så jeg tror det er et lite lyspunkt i dagen hans.

– Gleder du deg til å komme hjem?

– Akkurat når jeg står her i solen, ser ut over havet og svetter litt av varmen, så kan jeg ikke si at jeg gleder meg veldig mye. Men det blir fint, det også.

Sesongens aller siste løp for Iden og Blummenfelt blir etter alle solemerker en sprint i amerikanske Daytona i desember. Det er fortsatt ikke tatt en avgjørelse om hvorvidt løpet skal avlyses eller ikke.

Triatletene skal uansett hjem til Norge i november - og sone karantene.