Reagerer på Trump-tale: – En oppfordring til å gjøre voldelig motstand

Ekspertene reagerer sterkt på at Donald Trump sier han har vunnet valget og samtidig kommer med anklager om valgfusk.

Det er fortsatt stor usikkerhet om hvem som blir USAs neste president. Mange av stemmene er ikke talt opp, og ekspertene spår at opptellingen kan ta tid.

Sittende president Donald Trump gikk likevel tydelig ut da han talte til folket i Det hvite hus onsdag morgen norsk tid.

– Slik jeg ser det, har vi allerede vunnet dette valget, sa Trump.

Retorikkekspert Kjell Terje Ringdal sier talen ble holdt i klassisk Trump-stil for å male et tydelig bilde.

– Trump har ikke et forsonende gen i kroppen. Denne talen er med på å fyre opp hans støttespillere enda mer, sier Ringdal som jobber

– Trump mot verden

Presidenten kom også med anklager om juks og valgfusk. Han hevdet at det amerikanske folk utsettes for en stor svindel, og sa at USAs høyesterett skulle ta stilling til saken.

Ringdal er ikke overrasket over at Trump prøver å spre usikkerhet og tvil.

– Dette er hele hans narrativ, det er Trump mot verden. Dette er fortellingen han kommer til å fortsette å fortelle, sier Ringdal, som underviser i retorikk og massekommunikasjon ved Høyskolen Kristiania.

– Hva betyr det at en sittende president kommer med disse utsagnene?

– Denne måten å snakke på er ikke demokratisk, det er Trump-istisk. Denne talen var nærmest en demokratisk begravelse og beviser at Trump har sin egen virkelighet, sier Ringdal.

– Ganske utrolig at vi må si det

Trump har gjort det bedre enn mange forventet og vunnet flere viktige vippestater. Det mener Ringdal beviser at Trumps retorikk og væremåte fungerer.

– Denne dagen markerer at Trump-ismen har vunnet. Selv om Trump eventuelt ikke vinner valget, tror jeg republikanere har forstått at denne måten å snakke på fungerer, sier Ringdal.

TV 2s USA-kommentator Are Tågvold Flaten liker dårlig at Trump prøver å skape tvil rundt resultatet i ulike stater.

– Selv om det er delstatenes valglover som avgjør når stemmene skal telles, prøver han å så tvil om tellingen og si at noe er urettmessig. Det er det ikke, og det er ganske utrolig at vi må si det høyt, mener Flaten.

– En oppfordring til voldelig motstand

Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Janne Haaland Matlary, mener Trumps tale er foruroligende.

– I dette valget er det helt klart uavgjort så langt. Ingen vet utfallet. Mens Biden sier at vi må vente og være tålmodige, sier Trump at dette er falskneri og et rigget valg. Dette har han for så vidt sagt før selve valget, og nå sier han det igjen på det mest dramatiske øyeblikket i valget, sier Matlary.

Hun mener Trump forsøker å illegitimere valgresultatet for å kunne si at han vant, uansett hva opptellingen egentlig viser.

– Dette er mye verre enn om han hadde sagt «det ser ut som jeg vinner, vi har nesten vunnet», sier Matlary.

– Hvorfor er det farlig at han sier det nå?

– Han sier til alle sine tilhengere at det er valgfusk hvis Biden vinner. Han sier demokratene har stjålet valget og ødelagt demokratiet. Det er en oppfordring til å gjøre voldelig motstand mot systemet, mener Matlary.

Reaksjon fra Biden-leiren

Tågvold Flaten påpeker at Trump fortsatt er Trump, og at presidenten sier akkurat det han sa at han skulle si.

– Han kunne blitt rådet til å ha et annet budskap nå som det kan se ut som han ligger godt an. Men i stedet spiller han videre på å undergrave valgsystemet, som har vært en trend i hele valgkampen, sier Tågvold Flaten, og fortsetter:

– Nå er vi der hvor vi venter på poststemmer og forhåndsstemmer fra avgjørende steder, og sånn sett kan det se ut som han ligger foran. Samtidig hadde det vært enda bedre for ham om han hadde ledet med antall valgmenn på dette tidspunktet.

Sjefen for Joe Bidens valgkampanje, Jen O’Malley Dillon, kom ifølge CNN med sterke ord etter Trumps tale, og kalte den «outrageous, unprecedented and incorrect».

– Presidentens uttalelse i kveld om å stanse tellingen av stemmer er opprørende fordi det er et tydelig forsøk på å ta demokratiske rettigheter bort fra det amerikanske folk, sier Dillon.

Hun understreket at opptellingen av stemmer ikke ville stanse.

Lahlum: – Uhyre krevende

Hans Olav Lahlum sier det har ligget i kortene at Trump ville erklære seg som vinner av valget før stemmene var talt opp.

– Men det er uhyre dramatisk og en uhyre krevende situasjon i USAs politiske historie. Timingen er veldig krevende – at han ikke venter til opptellingen er over og eventuelt da leverer en klage og går til rettsvesenet hvis han er misfornøyd, sier Lahlum, og fortsetter:

– I stedet fastslår han allerede før opptellingen er ferdig at det er valgfusk. Det er jo en veldig merkelig situasjon hvor han i det ene øyeblikket påstår at han har vunnet og i det andre øyeblikket sier at det er valgfusk.

Onsdag formiddag norsk tid er det ikke kjent hvem som vinner valget – i flere viktige vippestater er resultatet enda ikke klart.