Rana: – En stor andel nærkontakter har symptomer

Rana kommune fikk sent tirsdag kveld varsel om ytterligere to positive prøvesvar i kommunen. Smittevernoverlegen forteller at situasjonen er uoversiktlig.

Totalt ble det registrert fire positive prøvesvar tirsdag 3. november. To av disse er nærkontakter.

– Rana har vært forskånet for koronaviruset i en lang periode og vi har hatt veldig lite smitte i kommunen. De siste ti dagene derimot, så har vi bekreftet 18 nye smittetilfeller, sier smittevernoverlege Frode Berg.

Han forteller at han er bekymret.

– Vi er bekymret siden det er mange involverte og fordi det er mange nærkontakter. En stor andel av nærkontaktene har i tillegg symptomer, så vi forventer flere positive prøver i tiden fremover, sier Berg.

Mulig smitteutbrudd blant unge

Selv om antallet nye smittetilfeller kanskje ikke er like høyt som andre steder, opplever kommunen at det er en stor utfordring at mange av tilfellene og nærkontaktene er unge mennesker.

– Unge mennesker har en stor sosial kontaktflate på skolen og fritiden, og på aktiviteter og med venner. Det gjør smittesporingsarbeidet svært krevende og vanskelighetsgraden har økt med de siste saken, sier Berg.

To av personene som testet positivt tirsdag, hadde mange nærkontakter. I tillegg forventer smittevernoverlegen at antallet nærkontakter kan øke mens det smittespores.

– Jeg ønsker å understreke at det er ingenting som tyder på at personene har brutt anbefalingene, men at det handler om at personene har vært sosiale før de har fått symptomer. Vi retter ikke en pekefinger mot de unge i Rana, de har vært på feil plass til feil tid, sier smittevernoverlegen.

Berg forteller at det knyttet stor usikkerhet rundt om det er et smitteutbrudd i det unge miljøet i kommunen og hvor omfattende det eventuelt er.

Stengte skolen

Onsdag holdes Rana ungdomsskole stengt for elever og ansatte, mens kommunen jobber på spreng med smittesporing. Skolen er landets største ungdomsskole, med over 800 elever.

– Vi har ikke noen holdepunkter for at det har skjedd smitte på skolen, men skolen kan ha vært en smittearena. Det er mange elever som har vært i nærheten av personer som har blitt bekreftet smittet. Hvis vi får smitte der mister vi kontrollen, så derfor har vi valgt å stenge skolen, mens vi jobber med å få oversikt, sier Berg.

Smittevernoverlegen forteller at det trolig ikke vil bli aktuelt å stenge flere skoler på lavere trinn i tiden fremover.

– Vi håper at vi kan avklare situasjonen raskt slik at vanlig skoleaktivitet kan gjenopptas så fort som mulig, sier han.

– Vurderer dere å sette inn lokale smittevernstiltak for å stoppe smitten?

– Det er helt klart noe vi må vurdere i tiden fremover, sier Berg.

Jobber med å teste

Tirsdag ble 237 koronatester avlagt ved testklinikkene i kommunen.

Totalt har 29 personer med bostedsadresse i Rana testet positivt. I tillegg har en person testet positivt i Rana, men har bostedsadresse i en annen kommune.

Utbrudd i alle fylker

Tirsdag holdt regjeringen pressekonferanse om koronasituasjonen.

– Nå er det alvor. 700 nye smittede på et døgn. Hver morgen våkner vi til nye smitterekorder. Det er utbrudd i alle fylker. Fortsetter utviklingen går helsetjenesten i knestående, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Han sa at det haster å stoppe smitten, og varslet derfor ytterligere nasjonale innstramninger og tiltak allerede denne uken.