Déjà vu-følelse og stor usikkerhet

Valgnatten 2020 startet raskt å ligne på 2016. Florida var Bidens første matchball, men også i år glapp den for demokratene. Med betydelige margin.

Ifølge foreløpige tall klarte Biden knapt å få like mange stemmer her som Clinton i 2016, men Donald Trump har i år vunnet tilliten til 200 000 flere velgere. Mange av disse er trolig cubanamerikanske velgere som nå har «kommet hjem» til Det republikanske partiet. Som demokratenes valgkampapparat febrilsk påpekte i en pressemelding, er det ikke nødvendigvis slik at disse velgerne stemmer etter samme linje som øvrige latinamerikanske velgere i USA.

Med den informasjonen vi har nå på morgenkvisten, kan det virke som demokratene vil få rett. Republikanernes advarsler om sosialisme under en president Biden treffer nok betydelig bedre hos eksil-cubanerne enn latinamerikanere generelt. I tillegg ser Arizona ut til å bytte over til demokratene, en delstat der flertallet delvis bestemmes av yngre, latinamerikanske velgere (og eldre velgere). Det gir en god indikasjon på at Biden ikke har tapt katastrofalt mange av disse velgerne i resten av landet.

Det var imidlertid ikke bare resultatet i Florida som minnet om valget for fire år siden. Joe Biden tok ikke overraskende ledelsen da de første forhåndsstemmene i Texas begynte å tikke inn. I en god time levde fortsatt demokratenes våte drøm om å erobre Cowboy-staten, før Bidens folk raskt kom ned igjen på jorden igjen. North Carolina tikket så i favør republikanerne, Iowa ble hos republikanerne og plutselig var Ohio også rødt.

På dette tidspunktet begynte nok demokrater virkelig å føle på déjà vu-følelsen. Igjen overrasket Trump med å knabbe til seg delstat etter delstat som på forhånd var regnet som mulige blå-demokratstater. Matchballene forsvant for demokratene, én etter én.

Men der stopper også sammenligningen, i hvert fall hittil.

For ironisk nok kan det være en mur som stopper president Trump fra å oppnå gjenvalg. I Midtvesten virker nemlig «den blå muren» som Clinton tapte i 2016, å stå stødig i favør Biden. På morgenkvisten etter valgnatten ser delstatene Wisconsin, Michigan og Pennsylvania riktignok ut som de skal velge Trump, men det er fordi forhåndsstemmer så langt ikke er talt opp. I disse delstatene fikk man nemlig ikke lov å telle poststemmer eller forhåndsstemmer før tett opptil valgdagen. Disse stemmene ventes å snu valgresultatet i retning Biden.

Dermed er det i år demokratene som er i førersetet i delstatene som sikret Trump seieren i 2016.

De viktige vippestatene har annonsert at de trolig ikke vil kunne komme med et offisielt resultat før senere i uken. Det gir rom og tid for Trump å skape tvil rundt valgresultatet. Det kan føre til rot i stemmeopptelling og innblanding fra rettsinstansene. Det kan resultere i noen svært spente dager i et land som hele året har vært nærme kokepunktet.

Et uklart valgresultat er kanskje det verste som kunne skje for USA. Det vil gi de fleste amerikanere en utrygg følelse de neste dagene.