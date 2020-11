Trump etter dramatisk valgkveld i USA: – Vi skal til Høyesterett

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden holdt en kort tale onsdag morgen norsk tid.

— Vi har en god følelse om hvor vi er. Det har vi virkelig. Jeg er her i kveld for å fortelle dere at jeg tror vi er på sporet til å vinne dette valget, sa Biden under talen.

Noe senere gikk republikanernes kandidat Donald Trump på talerstolen i Det hvite hus.

– Jeg vil takke det amerikanske folk for deres utrolige støtte. Millioner av mennesker har stemt på oss, og en veldig trist gruppe prøver å umyndiggjøre den gruppen mennesker, og vi vil ikke akseptere det, sa Trump.

– Svindel mot det amerikanske folk

Han takket førstedamen og visepresident Mike Pence.

– Vi forberedte oss på en stor fest, og vi så ut til å vinne. Vi var klare til å dra ut og feire noe som var så vakkert, så bra. Dette er en rekord. Dette har aldri skjedd før, sa Trump.

Presidenten er glad for at han vant den viktige vippestaten Florida. Under talen gikk Trump også gjennom en rekke vippestater han mener å ha vunnet, som Georgia, Pennsylvania og Michigan, selv om det fortsatt gjenstår mange stemmer som skal telles.

– Dette er en svindel mot det amerikanske folk. Dette er pinlig for landet vårt. Vi gjorde oss klare til å vinne dette valget. Faktisk, vant vi dette valget, sa Trump til stor jubel fra sine tilhengere.

– Skal til Høyesterett

– Målet vårt nå er å sikre integriteten for dette landets beste. Dette er et stort øyeblikk. Dette er en stor svindel mot nasjonen, sa Trump.

Presidenten ønsker at loven skal brukes «på en ordentlig måte».

– Vi skal gå til Høyesterett. Vi vil at all stemmegivning skal stoppe. Vi vil ikke at de finner stemmer klokken fire på morgenen. Dette er et veldig trist øyeblikk. Vi skal vinne dette, og slik jeg ser det, har vi allerede vunnet.

USA-valget 238 Biden 217 Trump 270 Presidentvalget skjer ved valg av delegater fra statene. 270 gir flertall. Følg valget stat for stat

Det er uklart hva presidenten refererer til, ettersom det ikke har kommet rapporter om stemmejuks.

Stemmene som skal telles i stater som Pennsylvania er hovedsakelig forhåndsstemmer. Det er ventet at mange av disse stemmene kommer fra demokrater, og det er trolig derfor Trump ønsker at stemmetellingen her skal stanses.

Etter Trumps tale kom visepresident Mike Pence på scenen og sa at Trump var på vei mot seier. Pence brukte ikke formuleringer som at valget allerede var vunnet.