Joe Biden talte etter dramatisk valgkveld: – Vi kommer til å vinne!

Det er ikke mulig å peke ut hvem av Donald Trump og Joe Biden som blir USAs neste president idet mange av stemmene er talt opp tirsdag kveld amerikansk tid.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden holdt onsdag morgen norsk tid en kort tale til sine tilhengere utenfor Chase Center i Wilmington, Delaware. Der har han fulgt med på valget sammen med familien.

— Vi har en god følelse om hvor vi er. Det har vi virkelig. Jeg er her i kveld for å fortelle dere at jeg tror vi er på sporet til å vinne dette valget, sa Biden under talen.

– Ikke min eller Trumps oppgave

Valgmyndighetene i Michigan, Pennsylvania og Wisconsin har opplyst at resultater fra delstatene ikke vil være klare på valgnatten, og det vil dermed ta tid før et endelig resultat i presidentvalget er klart.

– Tålmodigheten deres er prisverdig. Vi visste at dette ville ta tid, men hvem skulle tro at vi ville gå helt til i morgen tidlig, kanskje enda lenger, sa Biden til sine tilhengere.

På grunn av den store mengden forhåndsstemmer og poststemmer, vil opptellingen ta tid, sa Biden.

– Vi må være tålmodige. Det er ikke over før hver eneste stemme er talt opp.

Biden sa at de har en god følelse om Wisconsin og Michigan.

– Det er ikke min eller Donald Trumps oppgave å utpeke en vinner av dette valget. Det er det det amerikanske folket som skal gjøre. Men jeg er optimistisk om utfallet.

Trump med Twitter-melding

Biden takket alle som har stemt under valget, og gratulerte demokratene som tok seieren i Bidens hjemstat Delaware.

– Jeg er takknemlig overfor alle mine tilhengere. Behold troen, vi kommer til å vinne dette!, avsluttet Biden.

Donald Trump gikk ut på Twitter etter Bidens tale.

– Vi leder stort, men de prøver å stjele valget. Vi vil aldri la dem gjøre det. Stemmer kan ikke avlegges etter at valglokalene stenger, skrev Trump.

Twitter har i etterkant advart mot Trumps melding, med begrunnelse om at «meldingen kan være misledende i forbindelse med et valg».